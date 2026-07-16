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    Katlanabilir iPhone'un buhar soğutma sistemi seri üretime girdi

    Apple'ın, tedarikçilerinden sipariş ettiği buhar odası soğutucularının sayısını artırdığı ve bu sistemi ilk katlanabilir iPhone ve 20. yıl dönümü modelinde kullanmasının muhtemel olduğu bildiriliyor.

    apple katlanabilir iphone ultra buhar odası soğutma siparişleri Tam Boyutta Gör
    Çinli bir sızıntı kaynağına göre, Apple, yakında piyasaya sürülecek katlanabilir iPhone ve 20. yıl dönümüne özel iPhone modeli için buhar odası soğutma bileşenleri siparişlerini artırdı.

    iPhone Ultra soğutma sistemi bileşeni için sipariş artırıldı, hedef 10 milyon üretim

    Fixed Focus Digital olarak bilinen Weibo hesabı, artan sipariş hacminin öncelikli olarak Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Apple'ın kitap tarzı katlanabilir telefonunun (iPhone Ultra) üretimini destekleyeceğini iddia ediyor. Apple'ın daha önce yedi ila sekiz milyon adet olarak tahmin edilen rakamı aşarak, 2026 yılında yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretmesi için tedarikçilerinden talepte bulunduğu bildiriliyor.

    Katlanabilir iPhone, 17 Pro'ların buhar odası soğutma sistemini alacak

    Apple, iPhone 17 Pro'da zaten buhar odası soğutma sistemi kullanıyor, 2026 modelleri için de aynı teknolojiye yönelmesi şaşırtıcı değil. Sistem, A19 Pro çipinden ısıyı uzaklaştırmak ve cihazın alüminyum yekpare çerçevesine dağıtmak için az miktarda deiyonize su kullanıyor.

    Böyle bir tasarım, iPhone Ultra'nın beklenen ince tasarımı göz önüne alındığında mantıklı görünüyor. Aynı şey, 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen 20. yıl dönümü iPhone'u için de söylenebilir. Söylentiler, muhtemelen iPhone 20 olarak adlandırılacak bu modelin yeni endüstriyel tasarıma ve çerçevesiz bir yapıya sahip olacağını öne sürüyor. Buhar odası soğutma sistemi bu cihaz için de faydalı olacaktır.

    Apple'ın 2027 yılında, yakında çıkacak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'e benzer boyutlarda iki yıl dönümü modeli sunması bekleniyor. Söylentilere göre, bu cihazlar mevcut iPhone 17 Pro modellerinin 6.3 inç ve 6.9 ​​inç boyutlarını koruyacak.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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