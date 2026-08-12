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    iPhone Ultra'nın ekran koruyucusu sızdırıldı: İşte görüntüler

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olacak iPhone Ultra için yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Cihazın ekran koruyucusuna ait yeni görüntüler sızdırıldı ve tasarıma ilişkin detaylar doğrulandı.

    iPhone Ultra'nın ekran koruyucusu sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olacak iPhone Ultra için heyecanlı bekleyiş çok yakında sonlanabilir. Daha önce renk seçenekleri sızdırılan cihazın bu kez ön ekran koruyucusuna ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Eylül ayında tanıtılması beklenen ve şimdilik iPhone Ultra adıyla anılan model, Z Fold 8'e benzeyecek.

    iPhone Ultra'nın ekran koruyucusu sızdırıldı

    Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından yayınlanan fotoğraf ve video, cihazın ekran koruyucusunun sıra dışı şeklini gösteriyor. Koruyucunun menteşeye denk gelen tarafında köşeli, diğer tarafında ise yuvarlatılmış köşeler bulunuyor. Ancak bu durum telefonun ekranının asimetrik olacağı anlamına gelmiyor.

    iPhone Ultra'nın ekran koruyucusu sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Yani ekran koruyucusunun ön panelin tamamını kaplaması nedeniyle, gerçek ekranın simetrik yuvarlatılmış köşelere ve her tarafta benzer çerçeve kalınlığına sahip olması bekleniyor. 

    iPhone Ultra neler sunacak?

    Mevcut sızıntılara göre iPhone Ultra'da 5,5 inçlik dış ekran ve 7,8 inçlik iç ekran bulunacak. Cihazın Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alacağı ve 5.000 mAh batarya taşıyacağı söyleniyor. Kamera tarafında ise 48 megapiksellik çift arka kamera kurulumu bulunacak. Dış ve iç ekranda kullanılmak üzere iki ayrı 18 megapiksellik selfie kamerası, biyometrik güvenlik tarafında ise Touch ID desteği de sızdırılan bilgiler arasında.

    Apple'ın katlanabilir iPhone'u için henüz resmi bir isim veya teknik özellik açıklanmış değil. Bu nedenle ortaya çıkan tasarım ve donanım detaylarının lansmana kadar değişebileceğini hatırlatalım.

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