iPhone Ultra'nın ekran koruyucusu sızdırıldı: İşte görüntüler

iPhone Ultra'nın ekran koruyucusu sızdırıldı
Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından yayınlanan fotoğraf ve video, cihazın ekran koruyucusunun sıra dışı şeklini gösteriyor. Koruyucunun menteşeye denk gelen tarafında köşeli, diğer tarafında ise yuvarlatılmış köşeler bulunuyor. Ancak bu durum telefonun ekranının asimetrik olacağı anlamına gelmiyor.
iPhone Ultra neler sunacak?
Mevcut sızıntılara göre iPhone Ultra'da 5,5 inçlik dış ekran ve 7,8 inçlik iç ekran bulunacak. Cihazın Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alacağı ve 5.000 mAh batarya taşıyacağı söyleniyor. Kamera tarafında ise 48 megapiksellik çift arka kamera kurulumu bulunacak. Dış ve iç ekranda kullanılmak üzere iki ayrı 18 megapiksellik selfie kamerası, biyometrik güvenlik tarafında ise Touch ID desteği de sızdırılan bilgiler arasında.
Apple'ın katlanabilir iPhone'u için henüz resmi bir isim veya teknik özellik açıklanmış değil. Bu nedenle ortaya çıkan tasarım ve donanım detaylarının lansmana kadar değişebileceğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: