Katlanabilir iPhone seri üretime girdi, gecikme olmayacak

Tasarım netleşti
Temmuz ayı başlarında piyasada, tanınmış analistlerin üretim kapasitesi sınırlamaları nedeniyle üçüncü çeyreğin başlarında yalnızca 500.000 ila 1 milyon adet sevkiyat yapılacağı tahmininden dolayı Apple'ın katlanabilir telefonunun piyasaya sürülmesinin ertelendiğine dair söylentiler vardı.
Eylül lansmanında tanıtılacak
Ancak, yakın zamanda Apple tedarik zincirindeki bir dizi işletmeden gelen bilgiler bu söylentiyi boşa çıkardı. Sektördeki yetkililer, katlanabilir telefonun tasarım ve üretiminin en yüksek üretim aşamasına girdiğini belirtti. Eylül ayındaki teslimat tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve ürünün ertelenmesi söylentilerini yalanladılar.
Apple'ın, tedarikçilerine bu yıl yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretmeye hazırlanmalarını söylediği bildiriliyor. Bu rakam, birkaç ay önce yapılan yaklaşık 7-8 milyon adetlik tahminden daha yüksek.
Katlanabilir iPhone Ultra özellikleri nasıl olacak?
Katlanabilir iPhone’un 7.8 inçlik iç ekran, 5,5 inçlik kapak ekranı, A20 çipi, bazı ülkelerde Apple'ın C2 modemi ve Touch ID güç düğmesi özelliklerine sahip olması bekleniyor. iPhone Ultra’nın başlangıç fiyatının ise 2000 - 2.500 dolar arasında olacağı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: