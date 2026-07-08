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    Katlanabilir iPhone seri üretime girdi, gecikme olmayacak

    Tedarik zincirinden kaynaklar, katlanabilir iPhone'un üretiminde gecikme iddialarını reddederek, Eylül ayında piyasaya sürülmesinin planlandığı gibi ilerlediğini bildirdi.

    katlanabilir iphone ultra seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlar, iPhone Ultra lansmanının çok gecikebileceğini, hatta gelecek yılın başlarına kadar uzayabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu tahminler yanlış çıktı. Apple'ın tedarik zinciriyle görüşen kişilerin söylediğine göre, katlanabilir telefonun tasarımı bir süre önce kesinleşti ve seri üretime girdi.

    Tasarım netleşti

    Temmuz ayı başlarında piyasada, tanınmış analistlerin üretim kapasitesi sınırlamaları nedeniyle üçüncü çeyreğin başlarında yalnızca 500.000 ila 1 milyon adet sevkiyat yapılacağı tahmininden dolayı Apple'ın katlanabilir telefonunun piyasaya sürülmesinin ertelendiğine dair söylentiler vardı.

    Eylül lansmanında tanıtılacak

    Ancak, yakın zamanda Apple tedarik zincirindeki bir dizi işletmeden gelen bilgiler bu söylentiyi boşa çıkardı. Sektördeki yetkililer, katlanabilir telefonun tasarım ve üretiminin en yüksek üretim aşamasına girdiğini belirtti. Eylül ayındaki teslimat tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve ürünün ertelenmesi söylentilerini yalanladılar.

    Apple'ın, tedarikçilerine bu yıl yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretmeye hazırlanmalarını söylediği bildiriliyor. Bu rakam, birkaç ay önce yapılan yaklaşık 7-8 milyon adetlik tahminden daha yüksek.

    Katlanabilir iPhone Ultra özellikleri nasıl olacak?

    Katlanabilir iPhone’un 7.8 inçlik iç ekran, 5,5 inçlik kapak ekranı, A20 çipi, bazı ülkelerde Apple'ın C2 modemi ve Touch ID güç düğmesi özelliklerine sahip olması bekleniyor. iPhone Ultra’nın başlangıç ​​fiyatının ise 2000 - 2.500 dolar arasında olacağı söyleniyor.

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