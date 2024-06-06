iPhone ve Apple Watch'un garanti şartları değişti: Kılcal çatlaklar garanti dışı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone ve Apple Watch modellerinin garanti politikasında sürpriz bir değişikliğe gidiyor. Yeni politikaya göre, bu cihazların ekranlarında oluşan "tek ve ince ekran çatlakları" artık garanti kapsamına alınmayacak. Bu onarımlar artık kaza hasarı olarak değerlendirilecek ve kullanıcıların ödeme yapması gerekiyor.

iPhone'daki kılcal çatlaklar garanti kapsamında sayılmayacak

Apple, onarım ve garanti şartlarında yapılan değişikliğin nedenini açıklamadı. Ancak bu tarz çizikler, daha öncesinde cihazda çatlamaya neden olacak bir darbe olmadığı takdirde garanti kapsamına alınıyordu. Tabi ki bu yine de mağazaların inisiyatifine bırakılmıştı ancak yeni yapılan güncellemeyle bu yetki de ortadan kalkmış oldu.

Apple Store'lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan güncellemede, tek bir kılcal çatlağın "kazara hasar talebi" olarak işleme alınacağı belirtiliyor.

iPhone, Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor: Devasa gelir! 9 sa. önce eklendi

Dolayısıyla iPhone kullanıcılarının istemsiz oluşan ince çizikler için artık ücret ödemeleri gerekecek. Şu an itibariyle bu değişiklik yalnızca iPhone ve Apple Watch cihazları için geçerli. Apple, iPad ve Mac için tek kılcal çatlak onarımlarını hala garanti kapsamında karşılamaya devam ediyor. Ancak bu modeller özelinde, ücretsiz onarım seçeneğinin ne kadar süreyle tutulacağı belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone'un garanti şartları değişti! Kılcal çatlaklar garanti dışı