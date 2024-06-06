iPhone ve Apple Watch'un garanti şartları değişti: Kılcal çatlaklar garanti dışı

iPhone'daki kılcal çatlaklar garanti kapsamında sayılmayacak
Apple, onarım ve garanti şartlarında yapılan değişikliğin nedenini açıklamadı. Ancak bu tarz çizikler, daha öncesinde cihazda çatlamaya neden olacak bir darbe olmadığı takdirde garanti kapsamına alınıyordu. Tabi ki bu yine de mağazaların inisiyatifine bırakılmıştı ancak yeni yapılan güncellemeyle bu yetki de ortadan kalkmış oldu.
Apple Store'lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan güncellemede, tek bir kılcal çatlağın "kazara hasar talebi" olarak işleme alınacağı belirtiliyor.
Dolayısıyla iPhone kullanıcılarının istemsiz oluşan ince çizikler için artık ücret ödemeleri gerekecek. Şu an itibariyle bu değişiklik yalnızca iPhone ve Apple Watch cihazları için geçerli. Apple, iPad ve Mac için tek kılcal çatlak onarımlarını hala garanti kapsamında karşılamaya devam ediyor. Ancak bu modeller özelinde, ücretsiz onarım seçeneğinin ne kadar süreyle tutulacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.