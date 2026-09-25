iPhone'un gizli faturası: Apple yine Qualcomm'a para ödeyecek

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Tam Boyutta Gör Apple ile Qualcomm arasındaki uzun süredir devam eden patent lisans anlaşmasında yeni bir dönem başlıyor. Qualcomm, 24 Eylül 2026'da yaptığı resmi açıklamayla Apple ile küresel patent lisans anlaşmasının yenilendiğini duyurdu. Yeni anlaşma 1 Nisan 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Apple kendi modemlerini geliştirirken ödeme yapacak

Kaçıranlar için Apple ve Qualcomm arasındaki mevcut lisans ilişkisinin temeli 2019 yılında atılmıştı. İki şirket o dönemde dünya genelindeki tüm davaları sonlandırmak üzere anlaşmaya varırken, Apple'ın Qualcomm'a ödeme yapmasını içeren küresel patent lisans anlaşması da imzalanmıştı. 2019'da imzalanan anlaşma 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girmiş ve altı yıllık bir süreyi kapsıyordu.

Sözleşmede ayrıca iki yıllık uzatma seçeneği bulunuyordu. Apple bu seçeneği 2024 yılında kullanarak mevcut anlaşmanın süresini Mart 2027 sonuna kadar uzatmıştı. Şimdi açıklanan yeni anlaşma ise bu dönemin ardından patent lisanslamasının devam etmesini sağlayacak. Anlaşmanın dikkat çeken taraflarından biri, Apple'ın Qualcomm modemlerine olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde gelmesi.

Apple son yıllarda kendi modem teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor ve Qualcomm ile modem tedarik ilişkisini azaltma yönünde ilerliyor. Nitekim Qualcomm'un Apple'a modem tedarik anlaşması 2026 yılına kadar olan iPhone modellerini kapsıyordu. Ancak Qualcomm modemlerinin kullanılması ile Qualcomm patentlerinin lisanslanması birbirinden farklı konular.

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Dolayısıyla Apple ilerleyen dönemde iPhone'larda tamamen kendi modemlerini kullanmaya başlasa bile, yeni patent lisans anlaşmasının kapsamındaki teknolojileri kullandığı sürece Qualcomm'a lisans ücreti ödemeye devam edebilir. Qualcomm'un kendi açıklamasına göre şirketin patent portföyü yalnızca modemlerle sınırlı değil. Kablosuz bağlantı teknolojilerinin yanı sıra RF, konumlandırma, işlem platformları, görüntüleme, video sıkıştırma, ses, Wi-Fi ve yapay zekâ gibi farklı alanları da kapsıyor. Yeni anlaşmanın mali şartları, süresi ve Apple'ın ödeyeceği patent bedeli ise şimdilik gizli tutuluyor.

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