Yeni NFC sertifikasyonu duyuruldu: iPhone'ların NFC menzili 4 kat artıyor!

NFC menzili 5 mm'den 20 mm'ye çıkıyor
NFC Forum, menzil artışının (5mm’den 20mm’ye) bağlantı için daha az hassas hizalama gerektirmesiyle kullanıcı deneyimini iyileştireceğini belirtiyor. Gelecekteki Apple Watch ve iPhone modelleri artırılmış 20 mm menzili benimseyebilir ancak mevcut cihazlar bu değişiklikten yararlanamayacak çünkü bu yazılım güncellemesiyle sunulacak bir özellik değil, güncel NFC donanımı gerektiriyor.
iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için CR15, gelecekteki Apple cihazlarının otel odası kapılarını, ev kapılarını, araba kapılarını ve diğer NFC özellikli cihazları daha uzaktan etkinleştirmesine olanak tanıyacak. NFC, ev sahibi yaklaşırken HomeKit uyumlu bir kapının kilidini açmak veya fiziksel anahtar olmadan otel odası kapısını açmak gibi kısa menzilli etkileşimler için kullanılıyor. HomeKit ve otel anahtarı cüzdanı entegrasyonu gibi Apple teknolojileri, bu değişiklikle daha hızlı ve daha güvenilir hale gelecek.
15 mm'lik artış, kullanıcıların cihazları hassas bir şekilde hizalamak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor ancak NFC, Bluetooth veya Ultra Geniş Bant (UWB) gibi daha uzun menzilli teknolojilerden daha güvenli olmaya devam edecek. Test ve sertifikasyon süreci tamamlandığından, 20 mm sertifikasını destekleyen cihazlar çok geçmeden piyasayada olacaktır.Kaynakça https://nfc-forum.org/news/2025-10-nfc-forum-launches-certification-to-support-extended-range-of-contactless-connections/ https://www.macrumors.com/2025/10/22/nfc-certification-release-15/