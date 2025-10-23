Yeni NFC sertifikasyonu duyuruldu: iPhone'ların NFC menzili 4 kat artıyor!

Tam Boyutta Gör NFC, günümüz iPhone ve Android cihazlarındaki en önemli teknolojilerden biri. NFC'yi ödeme yapmak, kayıp cihazların yerini tespit etmek, araba veya kapı kilidini açmak ve fazlası için kullanıyoruz. Ancak mevcut NFC çipleri 5 mm bir menzille sınırlı; bu da iki cihazın birbirinden 5 mm uzaklıkta olması gerektiği anlamına geliyor. NFC Forum'a göre, yeni Sertifika Sürümü 15, genel cihaz sınıfları için okuma menzilini 20 mm'ye çıkararak temassız ödemeleri çok daha kolay hale getirecek ve bu değişiklik için çok beklemeyeceğiz.

NFC Forum, menzil artışının (5mm’den 20mm’ye) bağlantı için daha az hassas hizalama gerektirmesiyle kullanıcı deneyimini iyileştireceğini belirtiyor. Gelecekteki Apple Watch ve iPhone modelleri artırılmış 20 mm menzili benimseyebilir ancak mevcut cihazlar bu değişiklikten yararlanamayacak çünkü bu yazılım güncellemesiyle sunulacak bir özellik değil, güncel NFC donanımı gerektiriyor.

iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için CR15, gelecekteki Apple cihazlarının otel odası kapılarını, ev kapılarını, araba kapılarını ve diğer NFC özellikli cihazları daha uzaktan etkinleştirmesine olanak tanıyacak. NFC, ev sahibi yaklaşırken HomeKit uyumlu bir kapının kilidini açmak veya fiziksel anahtar olmadan otel odası kapısını açmak gibi kısa menzilli etkileşimler için kullanılıyor. HomeKit ve otel anahtarı cüzdanı entegrasyonu gibi Apple teknolojileri, bu değişiklikle daha hızlı ve daha güvenilir hale gelecek.

15 mm'lik artış, kullanıcıların cihazları hassas bir şekilde hizalamak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor ancak NFC, Bluetooth veya Ultra Geniş Bant (UWB) gibi daha uzun menzilli teknolojilerden daha güvenli olmaya devam edecek. Test ve sertifikasyon süreci tamamlandığından, 20 mm sertifikasını destekleyen cihazlar çok geçmeden piyasayada olacaktır.

