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    iPhone ve MacBook için alarm zilleri çalıyor: Yeni zam kapıda

    Apple, artan bellek maliyetleri nedeniyle iPhone, Mac ve iPad fiyatlarına yeniden zam yapabilir. Şirket yönetimi yeni fiyat artışlarını doğrulamasa da maliyet baskısının süreceğini belirtiyor.

    iPhone ve MacBook için alarm zilleri çalıyor: Yeni zam kapıda Tam Boyutta Gör

    Çoğu şirket gibi Apple da artan bellek maliyetlerinin ürün fiyatları üzerindeki etkisini sınırlamakta zorlanıyor. Teknoloji devi şimdiye kadar zaten iPad, Mac ve iPhone modellerinde fiyat artışlarına gitti. Görünüşe göre bu zamlar sadece başlangıç olabilir. Zira önümüzdeki dönem için yeni fiyat artışlarına dair sinyaller verildi.

    Bellek maliyetleri artmaya devam edecek

    Apple CEO'su John Ternus, şirketin son finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda bellek fiyatlarındaki artışın daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını söyledi. Ternus'a göre Apple, eylül çeyreğinde daha yüksek bellek maliyetleriyle karşılaştı ve aralık çeyreğinde maliyetlerin daha da artmasını bekliyor.

    Şirketin öngörüsü bununla da sınırlı değil. Ternus, aralık çeyreğinin ardından bellek tedarik fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtti. Apple CFO'su Kevan Parekh de toplantı boyunca bellek maliyetlerindeki artışın şirket üzerindeki etkisine dikkat çekti ve bu durumun gelecek dönemlerde de sorun yaratacağını ifade etti.

    Apple, artan maliyetleri yönetmek için daha önce düşük fiyatlarla satın aldığı bellek stoklarından yararlanıyor. Ayrıca bellek dışındaki bileşenlerde daha uygun fiyatlar elde etmeye çalışıyor. Ancak bu önlemlerin etkisinin zamanla azalması bekleniyor.

    Apple yeni zam ihtimaline doğrudan yanıt vermedi

    iPhone ve MacBook için alarm zilleri çalıyor: Yeni zam kapıda Tam Boyutta Gör

    Bank of America analisti Wamsi Mohan, Apple yönetimine bellek tedarik stratejisini ve artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmayacağını sordu. Apple Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Sabih Khan, yanıtında tedarikçilerle ilişkiler ve satın alma yükümlülükleri üzerinde durdu. Ancak ürünlere yeni zam yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

    CFO Kevan Parekh ise şirketin fiyatlandırma yaklaşımını açıklarken artan maliyetleri yönetmek için birden fazla önlem aldıklarını belirtti. Parekh, Apple'ın haziran ayında iPad ve Mac modellerinde, eylül ayında ise iPhone ürünlerinde fiyat değişikliklerine gitmek zorunda kaldığını hatırlattı.

    Parekh'e göre şirket, fiyatlandırma kararlarında ürünlerin gelir ve kâr marjlarını değerlendiriyor. Apple, kısa ve uzun vadeli etkileri dikkate alarak hareket ettiğini ve mevcut maliyet baskısını dengeli biçimde yönetmeye çalıştığını savunuyor.

    Apple'ın stokları ciddi şekilde arttı

    Apple'ın artan bellek maliyetlerine karşı aldığı önlemler finansal verilerine de yansıyor. Şirketin stokları yıllık bazda iki katından fazla artarak 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Apple'ın fiyatlar daha da yükselmeden bellek tedarikini güvence altına almaya çalıştığına işaret ediyor.

    Ternus, haziran ve eylül çeyrekleri arasında üretim satın alma yükümlülüklerinin 33 milyar dolar arttığını da açıkladı. Bu rakam, şirketin tedarik zincirini güvence altına almak için yaptığı harcamaların boyutunu ortaya koyuyor.

    Apple, artan bellek maliyetlerinin yanı sıra tedarik sorunları nedeniyle bazı ürünlerde arz kısıtlamalarıyla da karşılaşabilir. Şirket, aralık çeyreğinde Mac ve iPad modellerinin tedarikinin bellek sorunları nedeniyle sınırlı kalmasını bekliyor.

    Apple'ın eylül çeyreğinde yüzde 47,9 olan brüt kâr marjının aralık çeyreğinde yüzde 45 ila 46 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu düşüşte artan bellek maliyetlerinin yanı sıra Siri ve yapay zeka çalışmalarına yönelik harcamaların da etkili olması bekleniyor.

    Gelecek yıl bellek arzının daha da sıkılaşacağı Samsung ve SK Hynix tarafından doğrulanmış durumda. Bu, fiyat artışlarının süreceğine ve Apple gibi bellek tedarik eden şirketler için maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.

    Kaynakça https://www.macworld.com/article/3275812/if-you-think-macbooks-and-iphones-are-expensive-now-just-wait.html https://www.macrumors.com/2026/11/02/apple-memory-costs-increase-december/
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