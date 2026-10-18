İptal edilen Assassin’s Creed Destiny’nin görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Assassin's Creed Destiny, Ubisoft ve Tencent iş birliğiyle geliştirilen ancak tamamlanmadan iptal edilen bir Assassin's Creed oyunu olarak ilk oynanış görüntüleriyle gündeme geldi. Tencent'in yan kuruluşu TiMi Studio Group tarafından hazırlanan proje, oyuncuları Qin Hanedanlığı dönemindeki Çin'e götürmeyi hedefliyordu. Geliştiricilerin portföylerinde yer alan ekran görüntüleri ve animasyonlar, oyunun görev yapısına, savaş mekaniklerine ve karakter hareketlerine ilişkin ayrıntılar sunuyor. Şubat 2025 tarihli bir prototipe dayandığı belirtilen materyaller, projenin geliştirme sürecinin erken aşamalarında sona ermiş olabileceğine işaret ediyor.

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Tencent'in oyun stratejisindeki değişim projeleri etkiledi

Assassin's Creed Destiny, Ubisoft'un Çin pazarına yönelik tek projesi değildi. Şirket, Tencent'in yayıncılık kolu Level Infinite ile birlikte Assassin's Creed Jade üzerinde de çalışıyor. İlk kez 2022'de duyurulan Jade, oyuncuları MÖ 215 yılına, Qin Hanedanlığı dönemine götüren ve mobil cihazlar için geliştirilen bir yapım olarak planlandı. Beta testlerinin ardından uzun süre sessiz kalan proje hakkında Ubisoft, Mart 2026'da geliştirme çalışmalarının sürdüğünü doğruladı. Destiny ise benzer bir tarihsel zemini paylaşmasına rağmen farklı bir dönem ve oynanış yaklaşımıyla tasarlanıyordu.

İptal edilen oyunun hikayesi, Jade'deki olaylardan yaklaşık dokuz yıl sonrasında, MÖ 206'da geçecekti. Ortaya çıkan görüntülerde kadın bir suikastçının, tarihi şahsiyet Xiang Yu ve askerleri tarafından kuşatılmış kutsal bir sarayda bulunan gizemli bir esere ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Materyaller, bu görevin yanı sıra Xiang Yu ile karşı karşıya gelinen bir bölümün erken geliştirme çalışmalarını da içeriyor. Ancak görüntülerin prototip aşamasından gelmesi, bunların oyunun tamamlanmış görev tasarımını veya nihai sürümde yer alacak içerikleri temsil ettiği anlamına gelmiyor.

Tam Boyutta Gör Destiny'nin oynanışında serinin geleneksel unsurları da korunuyordu. Görüntülerde gizli suikastlar, çevresel hareketler ve serinin simgelerinden biri olan inanç sıçraması gibi mekanikler yer alıyor. Bir test sahnesinde karakterin şemsiye benzeri, dönen bir silah kullandığı görülürken arayüzde mürekkep fırçasını andıran yetenek simgeleri, sağlık çubuğu ve yin-yang amblemli süslü bir gösterge dikkat çekiyor. Ayrıca erkek bir karakterin parkur hareketleriyle düşmanlarını alt ettiği animasyonlar da bulunuyor. Bu görüntüler, oyuncuların karakter cinsiyetini seçebileceği ihtimalini akla getirse de söz konusu özelliğin planlandığı kesin olarak doğrulanmış değil.

Silah tasarımlarına ait yakın çekimler de prototipin görsel yaklaşımına ışık tutuyor. Kadın karakterin kullandığı döner şemsiye ile Xiang Yu'nun mızrağı, dönemin tarihsel atmosferini fantastik aksiyon unsurlarıyla birleştiren bir tasarım anlayışına işaret ediyor. Bununla birlikte, yalnızca animasyon ve model görüntülerinden hareketle silahların nihai özellikleri, hasar sistemleri veya savaş dengesi hakkında kesin çıkarımlarda bulunmak mümkün değil. Geliştiricilerin portföylerinden yayılan materyaller, tamamlanmış bir oynanış deneyiminden ziyade geliştirme sürecinde test edilen fikirleri gösteriyor.

Destiny'nin iptal edilmesi, TiMi Studio Group bünyesinde yaşanan organizasyonel değişikliklerin ardından geldi. Stüdyo, prototipin hazırlandığı dönemden kısa süre önce yeniden yapılanmaya giderek çalışmalarını farklı projelere odaklanan dört ekibe ayırdı. Aynı dönemde Tencent bünyesindeki başka oyun projeleri de belirsizliklerle karşılaştı. Yunan mitolojisinden esinlenen üçüncü şahıs aksiyon oyunu Athena ve siberpunk temalı açık dünya projesi Invictus da geliştirilen ancak sonlandırılan yapımlar arasında yer aldı. Invictus, Assassin's Creed serisinin deneyimli isimlerinden Ashraf Ismail tarafından TiMi'nin Montreal şubesinde yönetiliyordu; projenin geliştirilmesi, şubenin Şubat 2026 başlarında kapanmasının ardından sona erdi.

Bu gelişmeler, Tencent'in uluslararası oyun pazarındaki yatırım önceliklerinin değiştiğine ilişkin değerlendirmelerle örtüşüyor. Reuters, 2024 yılında şirketin Çin'deki yerel yapımlara kıyasla daha düşük kâr marjlarına sahip bazı Batılı oyun serilerinden uzaklaşarak daha gündelik oyunlara yöneldiğini bildirmişti. Assassin's Creed Jade'in geliştirme sürecinin de bu stratejik değişimden etkilendiği, yüzlerce geliştiricinin DreamStar adlı parti oyununa aktarıldığı öne sürüldü. Destiny'nin iptali tek başına bu stratejinin doğrudan sonucu olarak doğrulanmasa da projelerin geleceğini belirleyen kurumsal ve ticari koşullara dair önemli bir bağlam sunuyor.

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İptal edilen Assassin’s Creed Destiny’nin görüntüleri sızdırıldı

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