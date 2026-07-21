İptal edilen Kingdom Hearts oyunu, sızdırılan görüntüleriyle yeniden gündemde

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar dünya genelinde 40 milyona yakın kopya satan Kingdom Hearts serisi, 2022'de duyurulan Missing Link ile mobil platformlardaki oyunlarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyordu. Ancak Missing Link için işler planlandığı gibi gitmedi. Yıllarca beklenen oyun, geçtiğimiz yıl iptal edildi. Ancak oyun şimdi sürpriz bir şekilde tekrar gündemde. Çünkü oyunun açılış sekansını gösteren yaklaşık beş dakikalık bir video internete sızdırıldı. Kingdom Hearts: Missing Link'in ilk kez görüldüğü bu video, serinin hayranlarının bu oyunun çıkmasına yönelik talebini de yeniden canlandırdı.

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Sosyal medyada hızla yayılan video, Kingdom Hearts: Missing-Link olduğu iddia edilen oyunun açılış sinematiğini gösteriyor. Üstelik görüntüler, Missing-Link'in hikâyesinin Kingdom Hearts 4 ile doğrudan bağlantılı olabileceğine dair ipuçları barındırıyor.

Videoda, jetpack kullanan ve Keyblade taşıyan karakterlerin devasa bir Darkside'a karşı savaştığı görülüyor. Çatışmanın sonunda karanlık bir sis ortadan kalkarken, karakterler modern görünümlü bir şehre ulaşıyor. Serinin hayranları, bu şehrin Kingdom Hearts 4'ün ana mekânı olan Quadratum olduğunu düşünüyor. Ayrıca videoda yer alan bazı karakterlerin ve sahnelerin, Missing-Link için daha önce yayımlanan resmi tanıtım fragmanıyla benzerlik taşıması da dikkat çekiyor.

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Tabii görüntülerin gerçek olduğu henüz doğrulanmış değil. Yapay zekâ ile hazırlanan sahte videoların giderek yaygınlaşması nedeniyle bazı oyuncular bunun iyi hazırlanmış bir kurgu olabileceğini düşünüyor. Ancak pek çok Kingdom Hearts hayranına göre videoda yer alan karakter tasarımları ve hikâyeye dair küçük ayrıntılar, bunun gerçek olduğuna işaret ediyor.

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