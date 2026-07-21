Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İptal edilen Kingdom Hearts oyunu, sızdırılan görüntüleriyle yeniden gündemde

    Yıllarca beklendikten sonra geçtiğimiz yıl iptal haberi gelen Kingdom Hearts: Missing-Link'in beş dakikalık açılış sekansı sızdırıldı. İlgi çeken görüntüler, oyunu yeniden gündeme taşıdı.

    İptal edilen Kingdom Hearts oyunu, sızdırılan görüntüleriyle yeniden gündemde Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar dünya genelinde 40 milyona yakın kopya satan Kingdom Hearts serisi, 2022'de duyurulan Missing Link ile mobil platformlardaki oyunlarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyordu. Ancak Missing Link için işler planlandığı gibi gitmedi. Yıllarca beklenen oyun, geçtiğimiz yıl iptal edildi. Ancak oyun şimdi sürpriz bir şekilde tekrar gündemde. Çünkü oyunun açılış sekansını gösteren yaklaşık beş dakikalık bir video internete sızdırıldı. Kingdom Hearts: Missing Link'in ilk kez görüldüğü bu video, serinin hayranlarının bu oyunun çıkmasına yönelik talebini de yeniden canlandırdı.

    Kingdom Hearts 4 Bağlantısı Dikkat Çekiyor

    Sosyal medyada hızla yayılan video, Kingdom Hearts: Missing-Link olduğu iddia edilen oyunun açılış sinematiğini gösteriyor. Üstelik görüntüler, Missing-Link'in hikâyesinin Kingdom Hearts 4 ile doğrudan bağlantılı olabileceğine dair ipuçları barındırıyor.

    Videoda, jetpack kullanan ve Keyblade taşıyan karakterlerin devasa bir Darkside'a karşı savaştığı görülüyor. Çatışmanın sonunda karanlık bir sis ortadan kalkarken, karakterler modern görünümlü bir şehre ulaşıyor. Serinin hayranları, bu şehrin Kingdom Hearts 4'ün ana mekânı olan Quadratum olduğunu düşünüyor. Ayrıca videoda yer alan bazı karakterlerin ve sahnelerin, Missing-Link için daha önce yayımlanan resmi tanıtım fragmanıyla benzerlik taşıması da dikkat çekiyor.

    Tabii görüntülerin gerçek olduğu henüz doğrulanmış değil. Yapay zekâ ile hazırlanan sahte videoların giderek yaygınlaşması nedeniyle bazı oyuncular bunun iyi hazırlanmış bir kurgu olabileceğini düşünüyor. Ancak pek çok Kingdom Hearts hayranına göre videoda yer alan karakter tasarımları ve hikâyeye dair küçük ayrıntılar, bunun gerçek olduğuna işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda euro civic dacia sandero 1.0 yorumlar samsung tuşlu telefon şifresi citoles reçetesiz alınır mı megane 1 otomatik vites alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum