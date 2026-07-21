İptal edilen Kingdom Hearts oyunu, sızdırılan görüntüleriyle yeniden gündemde

Kingdom Hearts 4 Bağlantısı Dikkat Çekiyor
Sosyal medyada hızla yayılan video, Kingdom Hearts: Missing-Link olduğu iddia edilen oyunun açılış sinematiğini gösteriyor. Üstelik görüntüler, Missing-Link'in hikâyesinin Kingdom Hearts 4 ile doğrudan bağlantılı olabileceğine dair ipuçları barındırıyor.
Videoda, jetpack kullanan ve Keyblade taşıyan karakterlerin devasa bir Darkside'a karşı savaştığı görülüyor. Çatışmanın sonunda karanlık bir sis ortadan kalkarken, karakterler modern görünümlü bir şehre ulaşıyor. Serinin hayranları, bu şehrin Kingdom Hearts 4'ün ana mekânı olan Quadratum olduğunu düşünüyor. Ayrıca videoda yer alan bazı karakterlerin ve sahnelerin, Missing-Link için daha önce yayımlanan resmi tanıtım fragmanıyla benzerlik taşıması da dikkat çekiyor.
Tabii görüntülerin gerçek olduğu henüz doğrulanmış değil. Yapay zekâ ile hazırlanan sahte videoların giderek yaygınlaşması nedeniyle bazı oyuncular bunun iyi hazırlanmış bir kurgu olabileceğini düşünüyor. Ancak pek çok Kingdom Hearts hayranına göre videoda yer alan karakter tasarımları ve hikâyeye dair küçük ayrıntılar, bunun gerçek olduğuna işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: