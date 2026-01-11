Giriş
    İptal edilen Xiaomi 17 Air prototipi ortaya çıktı

    Ultra ince gövdeye sahip Xiaomi 17 Air’e ait erken dönem bir mühendislik kalıbı ortaya çıktı. iPhone Air'e rakip olarak geliştirilen cihazın iptal edildiği bildiriliyor.

    İptal edilen Xiaomi 17 Air prototipi ortaya çıktı
    Ultra ince gövdeye sahip Xiaomi 17 Air’e ait erken dönem bir mühendislik kalıbı sosyal medyada ortaya çıktı. Bu sızıntı, bir dönem üzerinde çalışılan ancak satışa sunulmayan cihazın ilk somut görüntülerini gözler önüne seriyor

    Xiaomi 17 Air’in erken mühendislik kalıbı internete sızdı

    Sızıntı kaynağı Bald Panda tarafından paylaşılan videoda, Xiaomi 17 Air olduğu iddia edilen bir model yer alıyor. Cihazın genel tasarımı, iPhone Air’in çift kameralı bir versiyonunu andırıyor. Arka tarafta yatay konumlandırılmış bir kamera modülü bulunurken, Xiaomi’nin Apple’ın yaklaşımına kıyasla fazladan bir kamera eklediği görülüyor.

    Ortaya çıkan kalıp, telefonun yalnızca 5,5 mm kalınlığında son derece ince bir gövdeye sahip olacağını işaret ediyor. Bu da cihazı, yaklaşık 5,6 mm kalınlığındaki iPhone Air’den bile daha ince hale getiriyor. Telefonun 6,59 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor.

    Buna karşın bu tasarım, prototip aşamasının ötesine geçemedi. Gelen bilgilere göre Xiaomi 17 Air projesi daha sonra iptal edildi. İptal kararının arkasında, ultra ince telefonlara yönelik düşük müşteri talebinin olduğu belirtiliyor.

