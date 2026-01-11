İptal edilen Xiaomi 17 Air prototipi ortaya çıktı

Xiaomi 17 Air’in erken mühendislik kalıbı internete sızdı
Sızıntı kaynağı Bald Panda tarafından paylaşılan videoda, Xiaomi 17 Air olduğu iddia edilen bir model yer alıyor. Cihazın genel tasarımı, iPhone Air’in çift kameralı bir versiyonunu andırıyor. Arka tarafta yatay konumlandırılmış bir kamera modülü bulunurken, Xiaomi’nin Apple’ın yaklaşımına kıyasla fazladan bir kamera eklediği görülüyor.
Ortaya çıkan kalıp, telefonun yalnızca 5,5 mm kalınlığında son derece ince bir gövdeye sahip olacağını işaret ediyor. Bu da cihazı, yaklaşık 5,6 mm kalınlığındaki iPhone Air’den bile daha ince hale getiriyor. Telefonun 6,59 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor.
Buna karşın bu tasarım, prototip aşamasının ötesine geçemedi. Gelen bilgilere göre Xiaomi 17 Air projesi daha sonra iptal edildi. İptal kararının arkasında, ultra ince telefonlara yönelik düşük müşteri talebinin olduğu belirtiliyor.