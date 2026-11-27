Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avrupa genelinde korsan yayıncılığa karşı dev bir operasyon gerçekleştirildi. On bir ülkeden kolluk kuvvetlerinin katıldığı baskınlarda elli yedi yasa dışı IPTV hizmeti engellendi. Kripto borsaları üzerinden yirmi altı milyon avrodan fazla para transferi yapan şebekeye ait yüzlerce site kapatılırken, süreç Europol tarafından koordine edildi. Yetkililer, kaçak yayınların Avrupa ekonomisine yıllık milyarlarca avro zarar verdiğini belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör İnternet dünyasında birden fazla abonelik edinme zorunluluğu konusunda tartışmalar devam ederken korsan yayıncılığa olan ilgi de büyüyor. Avrupa Birliği ise korsan yayınlara göz açtırmamaya kararlı. Bu hafta dev bir operasyon yapıldı.

IPTV operasyonu

11 farklı ülkeden kolluk kuvvetlerinin Sevilla’da gerçekleştirdiği operasyonda 57 farklı yasa dışı IPTV hizmeti engellendi ve yıllık trafiği 7.3 milyon ziyaretçiye ulaşan 321 korsan içerik sitesi tespit edildi. Bu platformlarda 26 milyon Euro üzerinde varlığın kripto para borsaları üzerinden transfer edildiği anlaşıldı.

W-Fi casuslarına suçüstü 13 sa. önce eklendi

Belçika, Bulgaristan, Yunanistan, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, ABD ve Hırvatistan’dan uzmanların katıldığı operasyon INTERPOL, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve AAPA’nın katılımıyla, Europol’ün Fikri Mülkiyet Suçları Koordineli Koalisyonu (IPC3) tarafından koordine edildi. Binance ve Coinbase borsaları ile blockchain analiz şirketi Chainalysis de veri desteğinde bulundu.

Elde edilen veriler şüphelilerin ileri düzeyde tespiti için ulusal makamlara iletilecek. Açıklanan bilgilere göre Avrupa’da yaklaşık 60 milyon yasa dışı IPTV kullanıcısı var ve yıllık 4.83 milyar Euro kayba yol açıyor. Ödenmeyen vergiler nedeniyle de devletler 1.08 milyar Euro zarar ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: