    IPv6 kullanımı ilk kez %50'ye ulaştı: Türkiye ne durumda?

    Google’ın paylaştığı verilere göre, 28 Mart tarihinde dünya genelinde internet kullanıcılarının %50’si kısa süreliğine IPv6 üzerinden bağlantı kurarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

    İnternetin temel yapı taşlarından biri olan IPv6, yıllarca arka planda kalsa da artık küresel ölçekte önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 1998 yılında, sınırlı adres sayısına sahip IPv4’ün yerine geçmesi için geliştirilen bu protokol, başlangıçta karmaşık ve uygulanması zor bir teknoloji olarak görülüyordu. Oysa 2^128 gibi devasa bir adres kapasitesi sunarak adres sorununu tamamen çözebilecek potansiyele sahipti. Ancak günümüzde artan ihtiyaçlar bu algıyı tamamen değiştirmiş durumda.
    Google’ın paylaştığı verilere göre, 28 Mart tarihinde dünya genelinde internet kullanıcılarının %50’si kısa süreliğine IPv6 üzerinden bağlantı kurarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi. APNIC verileri, IPv6 kullanım oranının küresel çapta %43’e ulaştığını gösterirken; Asya ve Amerika kıtalarının bu oranı %50 seviyesine yaklaştırdığı belirtiliyor. Cloudflare ise internet trafiğinin yaklaşık %40’ının IPv6 üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

    Türkiye'de IPv6 kullanımı ne durumda?

    Ülkeler bazında baktığımızda, IPv6 kullanım oranında Fransa %86,26 ile başı çekerken, onu Almanya (%77,41) ve Hindistan (%74,84) takip ediyor. Türkiye ise %18,98 kullanım oranıyla oldukça geride kalıyor.

    1980’lerden bu yana kullanılan IPv4, teoride yaklaşık 4.3 milyar adres sunmasına rağmen internetin beklenenden çok daha hızlı büyümesi bu kapasitenin yetersiz kalmasına neden oldu. 2011 yılında Kuzey Amerika’daki adresleri yöneten IANA IPv4 havuzunu tüketirken, Avrupa’daki RIPE NCC de 2019’da benzer şekilde yeni adres dağıtımını durdurdu. Aynı dönemde diğer bölgelerdeki adres kaynakları da tükendi.

    Akıllı telefonlar, IoT cihazları ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşması IPv4 adreslerini hızla tüketti. Hatta 2019’da IPv4 adresleri tanesi 50 dolara kadar alınıp satılan değerli bir kaynağa dönüştü. Amazon gibi şirketler de bu kıtlığı fırsata çevirerek IPv4 adresleri için saatlik ücret almaya başladı.

    Teknik açıdan IPv6 kullanmamak için ciddi bir neden kalmasa da, geçmişteki zorluklar ve NAT gibi çözümler insanların geçişi ertelemesine neden oldu. Oysa yapılan testler IPv6’nın çoğu durumda daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, NAT ve benzeri ara işlemlere daha az ihtiyaç duyulması ve cihazların doğrudan iletişim kurabilmesi.

    Buna rağmen birçok kurum ve işletme, “çalışıyorsa değiştirmeye gerek yok” yaklaşımı nedeniyle IPv4 kullanımını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlara göre ise internetin sürdürülebilir büyümesi için IPv6’ya geçiş artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiş durumda.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/networking/ipv6-usage-reaches-historic-50-percent-across-google-services-matching-ipv4-increased-usage-eases-pressure-on-the-ipv4-address-market-as-new-protocol-designed-in-1998-finally-hits-its-stride https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption
