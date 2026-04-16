IPv6 kullanımı ilk kez %50'ye ulaştı: Türkiye ne durumda?

Türkiye'de IPv6 kullanımı ne durumda?
Ülkeler bazında baktığımızda, IPv6 kullanım oranında Fransa %86,26 ile başı çekerken, onu Almanya (%77,41) ve Hindistan (%74,84) takip ediyor. Türkiye ise %18,98 kullanım oranıyla oldukça geride kalıyor.
1980’lerden bu yana kullanılan IPv4, teoride yaklaşık 4.3 milyar adres sunmasına rağmen internetin beklenenden çok daha hızlı büyümesi bu kapasitenin yetersiz kalmasına neden oldu. 2011 yılında Kuzey Amerika’daki adresleri yöneten IANA IPv4 havuzunu tüketirken, Avrupa’daki RIPE NCC de 2019’da benzer şekilde yeni adres dağıtımını durdurdu. Aynı dönemde diğer bölgelerdeki adres kaynakları da tükendi.
Akıllı telefonlar, IoT cihazları ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşması IPv4 adreslerini hızla tüketti. Hatta 2019’da IPv4 adresleri tanesi 50 dolara kadar alınıp satılan değerli bir kaynağa dönüştü. Amazon gibi şirketler de bu kıtlığı fırsata çevirerek IPv4 adresleri için saatlik ücret almaya başladı.
Teknik açıdan IPv6 kullanmamak için ciddi bir neden kalmasa da, geçmişteki zorluklar ve NAT gibi çözümler insanların geçişi ertelemesine neden oldu. Oysa yapılan testler IPv6’nın çoğu durumda daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, NAT ve benzeri ara işlemlere daha az ihtiyaç duyulması ve cihazların doğrudan iletişim kurabilmesi.
Buna rağmen birçok kurum ve işletme, "çalışıyorsa değiştirmeye gerek yok" yaklaşımı nedeniyle IPv4 kullanımını sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlara göre ise internetin sürdürülebilir büyümesi için IPv6'ya geçiş artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiş durumda.