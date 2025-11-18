IQ Money'e yasa dışı bahis operasyonu: 155 milyar liralık işlem tespit edildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıkla mücadele için elektronik para kuruluşlarına operasyonlar sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz Eylül ayında faaliyet iznini iptal ettiği IQ Money isimli elektronik para kuruluşuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapıldı ve kayyum atandı.

MASAK tarafından yapılan analizlerde IQ Money’de gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL’lik işlem hacmi dikkat çekti. “Hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı” belirtilen bu işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlendi.

Bahis ve dolandırıcılık suçlarından 87 milyar TL’lik para akışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, IQ Money’de işlem yapan kişilerin yaklaşık 87 milyar TL’lik işleminin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

Kripto para borsası COINO'ya kara para gerekçesiyle kayyum atandı 4 gün önce eklendi

TCMB tarafından hazırlanan raporlarda 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’in transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirlendi.

Yasa dışı POS işlemleri

IQ Money’in Pos hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşmeler hazırladığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli bir şekilde devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre tespitler kapsamında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şikayetlerinin birbiriyle örtüştüğü anlaşıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 28 kişiden 26’sı yakalanırken, 1’inin yurt dışında, diğerinin ise firari durumda olduğu açıklandı. Yurt dışındaki IQ Money yöneticisinin yakalanması için kırmızı bülten işlemleri başlatıldı.

Kayyum atandı

IQ Money ve şüpheli kişilerin taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise IQ Money’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

IQ Money'e yasa dışı bahis operasyonu: 155 milyar liralık işlem

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: