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    iQOO 16'nın yeni tasarımı sızdı: İşte tüm beklenenler

    Eylül veya ekim başında tanıtılması beklenen iQOO 16'nın yeni kamera tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Telefon, büyük sensörlü üçlü 50 MP kamerayla gelebilir.

    iQOO 16'nın yeni tasarımı sızdı: İşte tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    iQOO'nun yeni amiral gemisi telefonu iQOO 16 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen telefonun sıra dışı arka kamera tasarımı sızdırılırken, kamera donanımına ilişkin yeni detaylar da paylaşıldı. Son iddialara göre iQOO 16, önceki modellere kıyasla tamamen yenilenen bir arka kamera modülüne sahip olacak.

    iQOO 16 yakında geliyor

    Sızıntıyı paylaşan Digital Chat Station'a göre telefonun arkasında büyük ve yuvarlatılmış köşelere sahip kare şeklinde bir kamera modülü kullanılacak. Sızdırılan görünt, kamera modülünün üç farklı kameraya ev sahipliği yapacağını doğruluyor. Kameralar, birbirine bağlı bir düzen içerisinde konumlandırılırken, modülün yüzeyinde dokulu bir kaplama gibi detaylara yer verilecek.

    iQOO 16'nın yeni tasarımı sızdı: İşte tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    iQOO 16'nın yalnızca kamera modülünde değil, arka panelin tamamında da yeni bir üretim yöntemi kullanacağı iddia ediliyor. Bu üretim tekniğinin telefona kendine özgü bir arka yüzey deseni kazandıracağı söyleniyor. Teknik detaylara gelirsek, kamera tarafında önceki nesillere kıyasla daha önemli geliştirmeler bekleniyor.

    iQOO 16 beklenen özellikler

    Yeni iddialara göre telefonda üç adet 50 MP arka kamera kullanılacak. Bu açıdan cihaz, iQOO 15 ile benzer bir çözünürlük sunacak ancak özellikle ana kamera ve telefoto kamera tarafında sensör boyutları değişebilir. Ana kamerada 1/1,3 inç boyutunda bir sensör ve f/1.68 diyafram açıklığı kullanılacağı söylentiler arasında.

    Bu özellikler gerçekleşirse iQOO 16, markanın şimdiye kadar kullandığı en büyük kamera sensörlerinden birine sahip telefonlarından biri olacak. Karşılaştırmak gerekirse iQOO 15 ve iQOO 15 Ultra modellerinde 1/1,49 inç boyutunda 50 MP ana kamera sensörü ve f/1.88 diyafram açıklığı bulunuyor. iQOO 16'da daha büyük sensör ve daha geniş diyafram kullanılması, özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha fazla ışık toplanmasına yardımcı olabilir.

    iQOO 16'nın yeni tasarımı sızdı: İşte tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Telefoto kamerada da değişiklik bekleniyor. Sızıntıya göre 50 MP telefoto kamera, 1/1,95 inç boyutunda sensöre ve f/2.65 diyafram açıklığına sahip olacak. Ultra geniş açılı kameranın ise 50 MP sensör ve f/2.0 diyafram açıklığıyla mevcut yapısını büyük ölçüde koruyacağı belirtiliyor. Telefoto kameranın optik yakınlaştırma seviyesi ve makro özellikleri ise henüz kesinleşmiş değil.

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcilerini eylül ayında düzenlenecek Snapdragon Summit 2026 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu nedenle iQOO 16'nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Gen 6'dan güç alması muhtemel. Ekran tarafında ise 6,85 inç büyüklüğünde Samsung üretimi düz bir panelden söz ediliyor. Bu ekranın 2K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

    Telefonun diğer dikkat çeken özellikleri arasında 8.500 mAh kapasiteli batarya ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Sızıntılara göre cihazda ayrıca özel bir görüntü işlemci yongası, 3D ultrasonik parmak izi okuyucu ve çift stereo hoparlör bulunabilir. Telefonun IP68 ve IP69 seviyesinde toz ve suya dayanıklılık sertifikalarıyla gelmesi de bekleniyor.

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