iQOO 16 tanıtılmaya başladı: İşte tüm beklenenler

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Tam Boyutta Gör iQOO, yeni amiral gemisi iQOO 16 için ekran özelliklerini resmen açıkladı. Samsung Display ile düzenlenen teknoloji etkinliğinde duyurulan bilgilere göre iQOO 16, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızını aynı panelde sunan dünyanın ilk akıllı telefonu olacak.

iQOO 16'nın beklenen özellikleri

Samsung Display'in iQOO ile ortak geliştirdiği panelde yeni 2K LEAD 2.0 teknolojisi kullanılıyor. İş birliği yalnızca panel teknolojisiyle sınırlı değil. Samsung'un yeni M16 ışıldayan malzemesi, yüksek yenileme hızına özel geliştirilen ekran sürücü entegresi ve iQOO'nun amiral gemisi telefonları için ayrılan özel üretim hattı da bu ortaklığın bir parçası.

Renk tarafında panel, P3 renk gamının 1,24 katını kapsıyor. Her ekranın ayrı ayrı kalibre edildiği belirtilirken renk homojenliğinin önceki nesle göre yüzde 39,6, parlaklık homojenliğinin ise yüzde 22,3 oranında iyileştirildiği paylaşıldı. Ayrıca iQOO, kendi renk ve parlaklık telafi algoritmasını kullanarak ekranı alt piksel seviyesinde kalibre ediyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, renk doğruluğunun ±0,001 seviyesine ulaşabildiğini belirtiyor. Ancak bu değerin gerçek kullanımda ne kadar başarılı olduğunu bağımsız testler gösterecek. Öte yandan iQOO 16, 5.000Hz anlık dokunmatik örnekleme ve 500Hz çoklu parmak örnekleme desteğine sahip yeni bir dokunmatik çip kullanıyor. Şirketin Q-flex kontrol teknolojisi ise dokunma ile ekrandaki tepki arasındaki gecikmeyi azaltmayı amaçlıyor.

Parlaklık konusunda ekranın 1.100 nit manuel tepe parlaklığı, 2.800 nit global tepe parlaklığı ve belirli alanlarda 10.000 nit'e kadar yerel tepe parlaklığı sunduğu belirtiliyor. iQOO, ilk karede yüzde 100 parlaklık oranına ulaştığını ve bunun sektördeki en yüksek değer olduğunu duyurdu.

Samsung M16 malzemesi ilk kez Android telefonda

iQOO 16 aynı zamanda Samsung'un M16 ışıldayan malzemesini kullanan ilk Android telefon olacak. Panelde üçlü fotosensörlü tam alan ışık algılama, polarizör kullanılmayan doğal ışık ekranı, tam parlaklıkta DC dimming ve 3.300Hz'e kadar PWM karartma bulunuyor. Ayrıca oyun sırasında yansımaları azaltmaya yönelik özel bir mod da sunuluyor. Tüm detaylar ise resmi duyuruda netleşecek.

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