iQOO devasa bataryalı telefonunu duyurdu

IQOO X özellikleri
- 7 inçlik LTPO 6.0 panel
- Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro (konsept)
- QX espor yongası
- 12GB/16GB/24GB RAM
- 512GB/1TB depolama
- 200MP+200MP+50MP arka kamera
- 15000mAh batarya
IQOO X modeli firmanın gelecekte piyasaya sürmek istediği bir konsepti temsil ediyor. Yani bu tür telefon şu an için mümkün değil. Örneğin yonga seti piyasada mevcut değil ve belki gelmesi 3-4 yılı bulacak.
Diğer taraftan LTPO 6.0 teknolojisi henüz mevcut değil ve 4800Hz dokunmatik tarama hızı da ekranı adeta sıfır gecikmeli hale getiriyor. Batarya tarafında katı durum bataryaları küçük alanlarda büyük kapasite getirse de üretimi oldukça maliyetli.
Firma etkinliğe ilk prototipleri de getirmiş ancak prototiplerde yukarıda sayılan donanımların kullanılmasının pek mümkünatı yok gibi görünüyor. Üstelik batarya kapasitesi bu kadar inceliğe de izin vermez gibi görünüyor.
IQOO X fiyatı ve çıkış tarihi
- iQOO X 12/512 – 1038$
- iQOO X 16/512 – 1097$
- iQOO X 16/1TB – 1157$
- iQOO X 24/1TB – 1275$
IQOO X için fiyatlar açıklansa da kısa sürede piyasaya çıkması zor görünüyor. Piyasaya çıktığında ise bu fiyatlarda kalır mı tahmin etmek zor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: