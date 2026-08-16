iQOO devasa bataryalı telefonunu duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo şirketinin oyuncu telefonları odaklı alt markası iQOO ilginç bir lansmana imza attı. iQOO X adıyla tanıtılan onuncu yıla özel yeni konsept telefon henüz piyasada görmenin çok erken olduğu dikkat çekici özelliklerle geliyor.

IQOO X özellikleri

7 inçlik LTPO 6.0 panel

Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro (konsept)

QX espor yongası

12GB/16GB/24GB RAM

512GB/1TB depolama

200MP+200MP+50MP arka kamera

15000mAh batarya

vivo X300 E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

IQOO X modeli firmanın gelecekte piyasaya sürmek istediği bir konsepti temsil ediyor. Yani bu tür telefon şu an için mümkün değil. Örneğin yonga seti piyasada mevcut değil ve belki gelmesi 3-4 yılı bulacak.

Diğer taraftan LTPO 6.0 teknolojisi henüz mevcut değil ve 4800Hz dokunmatik tarama hızı da ekranı adeta sıfır gecikmeli hale getiriyor. Batarya tarafında katı durum bataryaları küçük alanlarda büyük kapasite getirse de üretimi oldukça maliyetli.

Firma etkinliğe ilk prototipleri de getirmiş ancak prototiplerde yukarıda sayılan donanımların kullanılmasının pek mümkünatı yok gibi görünüyor. Üstelik batarya kapasitesi bu kadar inceliğe de izin vermez gibi görünüyor.

IQOO X fiyatı ve çıkış tarihi

iQOO X 12/512 – 1038$

iQOO X 16/512 – 1097$

iQOO X 16/1TB – 1157$

iQOO X 24/1TB – 1275$

IQOO X için fiyatlar açıklansa da kısa sürede piyasaya çıkması zor görünüyor. Piyasaya çıktığında ise bu fiyatlarda kalır mı tahmin etmek zor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: