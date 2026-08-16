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    iQOO devasa bataryalı telefonunu duyurdu

    IQOO X konsept akıllı telefonda 7 inçlik LTPO 6.0 panel, Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro, QX espor yongası, 15000mAh batarya gibi ütopik özellikler yer alıyor.      

    IQOO X Tam Boyutta Gör
    Vivo şirketinin oyuncu telefonları odaklı alt markası iQOO ilginç bir lansmana imza attı. iQOO X adıyla tanıtılan onuncu yıla özel yeni konsept telefon henüz piyasada görmenin çok erken olduğu dikkat çekici özelliklerle geliyor.

    IQOO X özellikleri

    • 7 inçlik LTPO 6.0 panel
    • Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro (konsept)
    • QX espor yongası
    • 12GB/16GB/24GB RAM
    • 512GB/1TB depolama
    • 200MP+200MP+50MP arka kamera
    • 15000mAh batarya

    IQOO X modeli firmanın gelecekte piyasaya sürmek istediği bir konsepti temsil ediyor. Yani bu tür telefon şu an için mümkün değil. Örneğin yonga seti piyasada mevcut değil ve belki gelmesi 3-4 yılı bulacak.

    Diğer taraftan LTPO 6.0 teknolojisi henüz mevcut değil ve 4800Hz dokunmatik tarama hızı da ekranı adeta sıfır gecikmeli hale getiriyor. Batarya tarafında katı durum bataryaları küçük alanlarda büyük kapasite getirse de üretimi oldukça maliyetli.

    Firma etkinliğe ilk prototipleri de getirmiş ancak prototiplerde yukarıda sayılan donanımların kullanılmasının pek mümkünatı yok gibi görünüyor. Üstelik batarya kapasitesi bu kadar inceliğe de izin vermez gibi görünüyor.

    IQOO X fiyatı ve çıkış tarihi

    • iQOO X 12/512 – 1038$
    • iQOO X 16/512 – 1097$
    • iQOO X 16/1TB – 1157$
    • iQOO X 24/1TB – 1275$

    IQOO X için fiyatlar açıklansa da kısa sürede piyasaya çıkması zor görünüyor. Piyasaya çıktığında ise bu fiyatlarda kalır mı tahmin etmek zor.

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