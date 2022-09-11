iQoo Z6 Lite 5G, Snapdragon 4 Gen 1 SoC'den güç alacak ilk telefon olacak

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iQOO'nun serinin yeni uygun fiyatlı olması beklenen telefonu Z6 Lite 5G, 14 Eylül'de tanıtılacak. Tanıtılmasına sayılı gün kala ise telefon Google Play Konsol listesinde görüldü ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

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İşte iQOO Z6 Lite 5G'nin beklenen özellikleri:

14 Eylül'de tanıtılacak iQOO Z6 Lite, Snapdragon 4 Gen 1 SoC'den güç alacak ilk telefon olacak. Google Play Konsol'daki liste, telefonun I2208 model numarasına sahip olduğunu ve telefonun kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkacağını ortaya çıkardı.

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Yakın tarihli bir sızıntıya göre, telefonun 6GB RAM varyantı 128GB dahili depolamaya sahip olacak. Şirket telefonun diğer bazı ayrıntılarını da doğruladı. Arkada çift kamera kurulumu olacak. Telefon, 50 MP ana kamera sensörüne sahip olacak. Ancak ikincil sensörle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor.

18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pile sahip olacak telefon, su damlası çentikli 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Ayrıca şirket 3,5 mm kulaklık jakı ve USB Type-C bağlantı noktası olduğunu da onayladı.

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iQoo Z6 Lite 5G, Snapdragon 4 Gen 1 SoC'den güç alacak