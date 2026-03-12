İran, ABD’li Microsoft ve Nvidia’yı tehdit etti: Hedefte olabilirsiniz

ABD’li devler hedefte
İran devletine yakın medyanın yayımladığı listede Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle gibi firmalar öne çıkıyor. Bu şirketlerin İsrail ile iş birlikleri ve askeri uygulamalara teknolojilerini sağlamaları İran tarafından “hedef” gerekçesi olarak gösteriliyor.
Listede yer alan firmaların bir kısmı bölgesel ofisler, bulut altyapısı ve veri merkezi operasyonları yürütüyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde yoğun bir varlıkları bulunuyor. Şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Tasnim Haber Ajansı, listeyi yayınlarken çatışmanın kapsamının geleneksel askeri hedeflerin ötesine geçebileceği uyarısında bulundu: “Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına genişledikçe, İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor” denildi.
Ayın başındaki İran dron ve füze saldırıları, Amazon Web Services’in BAE ve Bahreyn’deki veri merkezlerine zarar vererek hizmetlerde kesintiye yol açmış ve bölgedeki fiziksel teknoloji altyapısının kırılganlığının ortaya koymuştu.
"En az 1 km uzakta durun" uyarısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Khatam al-Anbiya Karargahı sözcüsü, “Bu gayri meşru ve olağandışı eylemle düşman, bizi bölgedeki ABD ve Siyonist rejimle bağlantılı ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almaya zorluyor” diyerek sivilleri bankalardan en az bir kilometre uzak durmaları konusunda uyardı.
İran tarafından listelenen teknoloji şirketlerinin bir kısmı, İsrail ordusuna teknoloji sağladıkları iddialarıyla karşı karşıya. Palantir, Bloomberg’e yaptığı açıklamada İsrail ile stratejik ortaklık kurduklarını ve ülkenin savaş çabalarını destekleyen gelişmiş teknoloji sağladıklarını doğruladı. Bunun dışında firmalar, bölgede büyük kurumlar tarafından kullanılan bulut platformları, yapay zeka sistemleri ve veri altyapısı sunuyor.
Listede adı geçen teknoloji şirketlerinin çoğu dediğimiz gibi bölge coğrafyasında bir veya daha fazla varlığa sahip. Çalışanlarının yaklaşık %13'ü İsrail'de bulunuyor ve burada ABD dışındaki en büyük Ar-Ge merkezlerinde görev yapıyorlar. İlginç şekilde, Intel bu listede yer almıyor. Oysa şirketin İsrail'de 9.335 çalışanı bulunuyor ve Haifa ile Kudüs'teki tesisleri, Intel'in küresel üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak tanımlanıyor.