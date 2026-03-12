İran, ABD’li Microsoft ve Nvidia’yı tehdit etti: Hedefte olabilirsiniz

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Orta Doğu’daki çatışmalar 13. günü geride bırakırken tehdit seviyesi artık dijital altyapıya sıçramış durumda. Aktarılanlara göre İran, ABD merkezli teknoloji şirketlerini potansiyel hedefler listesine aldı. Bölgedeki gerilim, İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sadece askeri sahada değil, modern ekonomilerin temelini oluşturan dijital sistemlerde de boyut kazandığını gösteriyor.

ABD’li devler hedefte

İran devletine yakın medyanın yayımladığı listede Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle gibi firmalar öne çıkıyor. Bu şirketlerin İsrail ile iş birlikleri ve askeri uygulamalara teknolojilerini sağlamaları İran tarafından “hedef” gerekçesi olarak gösteriliyor.

Listede yer alan firmaların bir kısmı bölgesel ofisler, bulut altyapısı ve veri merkezi operasyonları yürütüyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde yoğun bir varlıkları bulunuyor. Şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Tasnim Haber Ajansı, listeyi yayınlarken çatışmanın kapsamının geleneksel askeri hedeflerin ötesine geçebileceği uyarısında bulundu: “Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına genişledikçe, İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor” denildi.

Ayın başındaki İran dron ve füze saldırıları, Amazon Web Services’in BAE ve Bahreyn’deki veri merkezlerine zarar vererek hizmetlerde kesintiye yol açmış ve bölgedeki fiziksel teknoloji altyapısının kırılganlığının ortaya koymuştu.

Tam Boyutta Gör Bu uyarılar, İran basınında yayımlanan ve Tahran’daki Bank Sepah’a bağlı bir banka binasının İsrail tarafından hedef alındığına dair haberlerin ardından geldi. İran yetkilileri, saldırıyı ekonomik altyapıya yönelik bir eylem olarak nitelendirdi ve olası hedeflerin ABD ve İsrail’in ekonomik ve bankacılık çıkarlarını da kapsayabileceğini belirtti.

"En az 1 km uzakta durun" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Khatam al-Anbiya Karargahı sözcüsü, “Bu gayri meşru ve olağandışı eylemle düşman, bizi bölgedeki ABD ve Siyonist rejimle bağlantılı ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almaya zorluyor” diyerek sivilleri bankalardan en az bir kilometre uzak durmaları konusunda uyardı.

İran tarafından listelenen teknoloji şirketlerinin bir kısmı, İsrail ordusuna teknoloji sağladıkları iddialarıyla karşı karşıya. Palantir, Bloomberg’e yaptığı açıklamada İsrail ile stratejik ortaklık kurduklarını ve ülkenin savaş çabalarını destekleyen gelişmiş teknoloji sağladıklarını doğruladı. Bunun dışında firmalar, bölgede büyük kurumlar tarafından kullanılan bulut platformları, yapay zeka sistemleri ve veri altyapısı sunuyor.

Listede adı geçen teknoloji şirketlerinin çoğu dediğimiz gibi bölge coğrafyasında bir veya daha fazla varlığa sahip. Çalışanlarının yaklaşık %13’ü İsrail’de bulunuyor ve burada ABD dışındaki en büyük Ar-Ge merkezlerinde görev yapıyorlar. İlginç şekilde, Intel bu listede yer almıyor. Oysa şirketin İsrail’de 9.335 çalışanı bulunuyor ve Haifa ile Kudüs’teki tesisleri, Intel’in küresel üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak tanımlanıyor.

