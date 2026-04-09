İran-ABD savaşı bulut altyapısını vurdu: AWS Orta Doğu’da alarmda

Metin

Tam Boyutta Gör Amazon’un bulut bilişim kolu Amazon Web Services (AWS), Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin doğrudan hedefi haline geldi. Şirketin CEO’su Matt Garman, İran ile bağlantılı saldırıların ardından bölgedeki hizmetleri ayakta tutabilmek için ekiplerin kesintisiz şekilde 7 gün 24 saat çalıştığını CNBC’ye açıkladı.

Kritik altyapı zarar gördü

Mart ayı başında gerçekleşen saldırılarda İran’a ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ME-CENTRAL-1 ve Bahreyn’deki ME-SOUTH-1 veri merkezi bölgelerini hedef aldığı ortaya çıktı.

AWS tarafından paylaşılan teknik bilgilere göre saldırılar yalnızca fiziksel hasarla sınırlı kalmadı. Elektrik dağıtım sistemlerinde kesintiler yaşandı, yangın söndürme sistemleri devreye girerek su hasarına yol açtı ve bu durum veri merkezlerindeki operasyonları daha da zorlaştırdı. Bu gelişmeler, büyük ölçekli bir bulut sağlayıcısına yönelik ilk doğrulanmış askeri saldırı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayı başında Bahreyn’deki aynı tesise yönelik başka bir İHA saldırısı düzenlendiği de doğrulandı. Bu süre zarfında Amazon’un AWS tesisleri en az dört kez saldırıya uğradı.

Temel AWS hizmetleri çevrimdışı kaldı

Saldırıların ardından AWS’nin en kritik servislerinden bazıları bölgede kullanılamaz hale geldi. EC2, S3, DynamoDB, Lambda ve RDS gibi temel bulut hizmetlerinde ciddi kesintiler yaşandı. Şirketin durum sayfasına göre aradan haftalar geçmesine rağmen çok sayıda hizmet halen tam kapasiteyle çalışamıyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen AWS CEO’su Matt Garman, Orta Doğu’ya yönelik uzun vadeli bakışın değişmediğini vurguladı. Garman, bölgenin güçlü girişimcilik ruhuna ve yatırım iştahına sahip olduğunu belirterek AWS’nin bölgedeki varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: