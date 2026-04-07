    İran, ABD üslerini vurmak için Çin’in yapay zekalı uydu teknolojisini kullanıyor

    İran, Çinli bir şirketin yapay zeka destekli uydu verilerini kullanarak ABD üslerini çok daha hızlı şekilde tespit ve analiz edebiliyor. Bu gelişme, bölgede askeri riskleri artırıyor.

    ABD savunma istihbaratına göre İran, Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlıklarına yönelik hedefleme kapasitesini önemli ölçüde artıran yeni bir teknolojiyi devreye aldı. 5 Nisan 2026’da paylaşılan bilgilere göre İranlı askeri birimler, Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka destekli uydu görüntülerini kullanarak ABD üslerini daha hızlı ve daha hassas biçimde analiz edebiliyor.

    Söz konusu teknolojinin, Çinli MizarVision şirketine ait olduğu ve otomatik nesne tanıma sistemleri sayesinde uçaklar, radar sistemleri ve birlik konuşlanmalarını dakikalar içinde tespit edebildiği belirtiliyor.

    Çin teknolojisi hedefleri otomatik işaretliyor

    MizarVision’ın sunduğu sistem, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini yapay zeka ile işleyerek askeri unsurları, altyapıyı ve lojistik noktaları otomatik olarak işaretliyor. Uçaklar, korunaklı hangarlar, yakıt depoları, radarlar ve yoğunlaşmış birlik bölgeleri gibi kritik hedefler geniş alanlar içinde hızlı şekilde tespit edilebiliyor.

    Bu verilerin dikkat çekici bir yönü ise tamamen açık kaynak platformlar üzerinden erişilebilir olması. Geçmişte yalnızca devletlerin gizli istihbarat kurumlarına özgü olan bu tür analiz kabiliyetlerinin artık ticari şirketler aracılığıyla sunulması, modern savaş dinamiklerinde önemli bir değişime işaret ediyor. Yapay zeka destekli bu platformlar, veri toplama ile analiz arasındaki süreyi kısaltarak neredeyse gerçek zamanlı hedefleme desteği sağlayabiliyor.

    ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilileri, İran Devrim Muhafızları’nın bu veri setlerini kullanarak füze ve insansız hava aracı saldırılarını planladığını değerlendiriyor.

    MizarVision’ın geliştirdiği sistem, askeri hedeflerin karakteristik özelliklerine göre eğitilmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor. Şekil analizi, ısı izleri ve çevresel bağlam gibi unsurları değerlendiren sistem, nesneleri otomatik olarak sınıflandırabiliyor. Ayrıca her tespit, coğrafi veri etiketleriyle birlikte sunuluyor ve bu da bilgilerin doğrudan komuta-kontrol sistemlerine entegre edilmesini kolaylaştırıyor.

    ABD ordusu uzun süredir kamuflaj, korunaklı yapılar ve elektromanyetik kontrol gibi yöntemlerle askeri varlıklarını korumaya çalışıyor. Ancak yapay zeka tabanlı analizler, bu önlemlerin etkinliğini azaltıyor. Algoritmalar, hareket kalıplarını izleyerek faaliyetleri tahmin edebiliyor ve yüksek değerli hedefleri daha kolay ortaya çıkarabiliyor.

    Gelişmiş teknolojilerin artık modern savaşların en kilit unsurları olduğu net şekilde görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşında dronların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı. İran savaşında ise yapay zekanın hedef belirlemede kilit unsurlardan birisi olduğu anlaşılıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/iran-china-satellite-images-target-us-bases https://www.mizarvision.com/
    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

