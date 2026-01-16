İran’da internet kesintisi rekor süreye ulaştı: 180 saattir internet yok

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İran’da devam eden hükümet karşıtı protestolarla birlikte uygulanan ülke genelindeki internet kesintisi, ülke tarihinin en uzun süreli erişim engellerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre, 92 milyon İranlı bir haftayı aşkın süredir internete erişemiyor. Kesinti süresinin ise 180 saati aştığı ifade ediliyor.

Tam kesinti söz konusu

İran yönetimi geçtiğimiz hafta içinden itibaren ülke çapında internet ve telefon erişimini kesti. Bu karar, yılın son günlerinde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestoların ardından geldi. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırılmaya çalışılan gösterilerde 2000’den fazla kişinin öldüğü ve kitlesel gözaltların yapıldığı belirtiliyor. Ülkeden çıkan bilgi sınırlı olduğundan kesin rakamlar belirsizliğini koruyor.

NetBlocks Araştırma Direktörü Isik Mater’in paylaştığı verilere göre İran’da yaşanan mevcut kesinti, 2019’daki 163 saatlik ve 2025’teki 160 saatlik önceki rekorları geride bıraktı. Küresel ölçekte ise ilk sırada 2021’de Sudan’da 35 gün süren kesinti yer alırken, ikinci sırada 2024 Temmuz’unda Moritanya’da 22 gün süren erişim engeli bulunuyor. Mater, İran’daki uygulamanın özellikle kapsadığı nüfus açısından son derece büyük olduğunu vurgularken kesintinin kapsamlı ve çok sıkı şekilde uygulandığının altını çizdi.

Starlink kullanımı da yeterli değil

The Guardian’ın aktardığına göre sayısı net olarak bilinmeyen küçük bir grup İranlı, ülkeye kaçak yollarla sokulan Starlink terminalleri üzerinden internete bağlanmayı sürdürüyor. Başka kaynaklara göre 50 bin dolaylarında terminal ülkede bulunuyor. Ancak İran’da Starlink terminali bulundurmak yasadışı ilan edilmiş durumda ve aramlar uygulanıyor. Ayrıca yönetim bazı bölgelerde sinyal karıştırma uygulayarak Starlink’i de engelliyor.

