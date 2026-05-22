İran’dan ABD’ye ağır darbe: 24 adet MQ-9 Reaper imha edildi

Aktarılanlara göre şimdiye kadar en az 24, bazı değerlendirmelere göre ise 30’a yakın MQ-9 Reaper kaybedildi. Söz konusu araçların bir bölümü İran hava savunma sistemleri tarafından havada vurulurken bazıları ise çeşitli saldırılarda yerde imha edildi. Operasyonel kazalar nedeniyle kullanılamaz hale gelen sistemlerin de toplam kayıp listesine dahil olduğu ifade ediliyor.
MQ-9 Reaper üretimi sona ermiş durumda
General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9 Reaper, özellikle yüksek riskli bölgelerde savaş pilotlarını tehlikeye atmadan operasyon yürütmek amacıyla kullanılıyor. İran hava sahasında yürütülen görevlerde de ABD’nin ağırlıklı olarak bu platformlara yöneldiği belirtiliyor.
MQ-9 Reaper hangi özelliklere sahip?
ABD’nin uzun yıllardır aktif olarak kullandığı MQ-9 Reaper, MQ-1 Predator’un halefi olarak geliştirildi. Daha büyük gövde yapısına, daha yüksek hıza ve daha ağır silah kapasitesine sahip olan sistem, modern savaş ortamları için tasarlanmış gelişmiş sensörlerle donatılıyor.
Platform, AGM-114 Hellfire füzelerinin yanı sıra GBU-12 Paveway II ve JDAM gibi hassas güdümlü mühimmatları taşıyabiliyor. Ayrıca kızılötesi kameralar, gündüz görüş televizyon kameraları, lazer hedefleme sistemleri ve sentetik açıklıklı radar gibi gelişmiş keşif ve hedefleme teknolojilerine sahip bulunuyor.
