İran’dan ABD’ye ağır darbe: 24 adet MQ-9 Reaper imha edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İran ile ABD-İsrail ekseni arasındaki savaşın başlamasından bu yana ABD’ye ait iki düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracının İran tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Toplam kaybın yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtilirken bu rakam Pentagon’un savaş öncesindeki MQ-9 filosunun yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor.

Aktarılanlara göre şimdiye kadar en az 24, bazı değerlendirmelere göre ise 30’a yakın MQ-9 Reaper kaybedildi. Söz konusu araçların bir bölümü İran hava savunma sistemleri tarafından havada vurulurken bazıları ise çeşitli saldırılarda yerde imha edildi. Operasyonel kazalar nedeniyle kullanılamaz hale gelen sistemlerin de toplam kayıp listesine dahil olduğu ifade ediliyor.

MQ-9 Reaper üretimi sona ermiş durumda

Tam Boyutta Gör ABD ordusunun en gelişmiş insansız hava araçlarından biri olarak kabul edilen MQ-9 Reaper sistemlerinin kaybı önemli çünkü bu platformların ABD kuvvetleri için üretimi artık yapılmıyor. Bu durum, kaybedilen araçların kısa sürede yerine konulmasını oldukça zor hale getiriyor.

İngiltere’nin iki yeni F-35 uçağı ilk uçuşlarında arıza yaptı 8 sa. önce eklendi

General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9 Reaper, özellikle yüksek riskli bölgelerde savaş pilotlarını tehlikeye atmadan operasyon yürütmek amacıyla kullanılıyor. İran hava sahasında yürütülen görevlerde de ABD’nin ağırlıklı olarak bu platformlara yöneldiği belirtiliyor.

MQ-9 Reaper hangi özelliklere sahip?

ABD’nin uzun yıllardır aktif olarak kullandığı MQ-9 Reaper, MQ-1 Predator’un halefi olarak geliştirildi. Daha büyük gövde yapısına, daha yüksek hıza ve daha ağır silah kapasitesine sahip olan sistem, modern savaş ortamları için tasarlanmış gelişmiş sensörlerle donatılıyor.

Platform, AGM-114 Hellfire füzelerinin yanı sıra GBU-12 Paveway II ve JDAM gibi hassas güdümlü mühimmatları taşıyabiliyor. Ayrıca kızılötesi kameralar, gündüz görüş televizyon kameraları, lazer hedefleme sistemleri ve sentetik açıklıklı radar gibi gelişmiş keşif ve hedefleme teknolojilerine sahip bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

İran’dan ABD’ye ağır darbe: 24 adet MQ-9 Reaper imha edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: