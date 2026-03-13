İran’dan ABD’ye siber saldırı: Medikal devi çalışamaz hale geldi

Tam Boyutta Gör ABD merkezli medikal cihaz üreticisi Stryker, küresel ağlarının geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen bir siber saldırı nedeniyle ciddi şekilde aksadığını duyurdu. Şirket, saldırının İran bağlantılı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Olay, Stryker’ın iç Microsoft ortamını etkileyerek bazı cihazlardaki bilgilerin silinmesine yol açtı.

Bir çalışan, verdiği bilgide, şirket telefonlarının çalışmayı durma noktasına getirdiğini ve iletişimi aksattığını belirtti. Stryker, siber saldırıya ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, operasyonel ve finansal etkilerin tam kapsamının henüz bilinmediğini ve sistemlerin ne zaman tamamen geri getirileceğine dair net bir takvim sunamadığını ifade etti.

İran’dan sert siber saldırı

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada herhangi bir kötü amaçlı yazılım veya fidye yazılımı belirtisi olmadığının altı çizildi. Ayrıca “durum yalnızca iç Microsoft ortamımızla sınırlı” denildi. Ayrıca Stryker, ürünlerinin Mako, Vocera ve LIFEPAK35 gibi cihazlarının güvenli olduğunu vurguladı.

Saldırıyı üstlenen İran bağlantılı hacker grubu Handala (veya Hanzala), sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaparak Stryker’dan 50 terabayt kritik veri çektiklerini ve 200.000’den fazla sistem, sunucu ve mobil cihazı sildiklerini iddia etti. Reddit kullanıcıları ve The Wall Street Journal kaynakları, Handala’nın şirket çalışanlarının giriş sayfalarında logosunu gösterdiğini doğruladı.

Saldırının, Stryker’ın Avrupa, Asya ve ABD’deki tüm operasyonlarını etkilediği belirtiliyor. İrlanda’daki Cork tesisinde çalışan bir personel, Irish Mirror’a yaptığı açıklamada “Tüm şirket durma noktasına geldi. Kimse ne olup bittiğini bilmiyor. Bu, çok büyük bir domino etkisi yaratacak” derken şirket tarafından tahsis edilen cihazların çoğunun silindiğini söyledi.

Ek olarak, saldırının uluslararası etkileri de görülmeye başlandı. Avustralya’daki hastaneler, Stryker’dan tedarik edilen kritik medikal ve cerrahi ekipmanlar nedeniyle alarm durumuna geçti. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir aksaklık olmadığını belirtse de siber güvenlik uzmanları bu saldırının ABD şirketlerine yönelik olası bir saldırı dalgasının ilk işareti olabileceği ve Avustralya sağlık altyapısının tedarik zincirinde riskler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

