    İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına yönelen balistik füze engellendi

    İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği belirlenen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca havada imha edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

    İran’dan fırlatılan ve Türk hava sahasına yönelen füze engellendi Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye’ye yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu balistik tehdidin Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine NATO unsurlarının zamanında angajmana geçtiği ve mühimmatın havada imha edildiği belirtildi. Müdahalenin Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Dörtyol’a düşen parça önleme füzesine ait

    Açıklamada, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık bir alana düşen mühimmat parçasının, balistik tehdidin imha edilmesi sırasında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Yetkililer, olayın ardından yapılan incelemelerde düşen parçanın önleyici füze unsuru olduğunun belirlendiğini ve herhangi bir sivil kaybın söz konusu olmadığını vurguladı.

    Bakanlık, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

    İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İran’dan fırlatılan ve Hatay bölgesi üzerinden Türk hava sahasına yönelen füzenin NATO hava savunma sistemlerince imha edildiğini doğruladı. Sürecin ilgili tüm kurumlar tarafından anlık ve tam koordinasyon içinde takip edildiğini aktaran Duran, Türkiye’nin güvenliğine yönelik gerekli adımların tereddütsüz atılacağını ifade etti. Uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verme hakkının saklı tutulduğunu vurgulayan Duran, NATO ve müttefiklerle istişare ve iş birliğinin süreceğini bildirdi.

