    İran’dan Türkiye’ye gelen üçüncü füze imha edildi: MSB’den açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin hava sahasına giren bir balistik füzenin imha edildiği açıklandı. Bu, İran’dan Türkiye’ye yönelen üçüncü füze oldu.

    İran’dan Türkiye’ye gelen üçüncü füze imha edildi Tam Boyutta Gör

    Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de iki balistik füze etkisiz hale getirilmişti. Bu füzelere ait mühimmat parçaları Hatay ve Gaziantep'te boş araziye düşmüştü.

    Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

    Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.”

    10 günde üç füze imha edildi

    ABD ile İsrail birlikteliğinde İran’a yapılan saldırılar ve çevre bölgelere saçılan savaş Türkiye için risk oluşturmaya devam ediyor. Daha önce 4 Mart tarihinde İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği belirlenen bir füze NATO tarafından imha edilmişti. Ardından 9 Mart tarihinde yine İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir füze de yine Akdeniz’deki NATO unsurlarınca imha edilmişti.

    Öte yandan bugünkü müdahalenin 03:30 sularında Adana hava sahası üzerinde gerçekleştiği bildiriliyor. Ancak bu bilgilere dair resmi açıklama yapılmadı. Bazı sosyal medya hesapları İncirlik Üssü’nden siren sesleri duyulduğunu aktardı.

