    İran'ın ABD üslerini vurmak için Çin'den uydu satın aldığı ortaya çıktı

    İran’ın, 2024 yılında Çin’den yüksek çözünürlüklü bir gözlem uydusu satın aldığı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre İran, TEE-01B adlı uyduyu “yörüngede teslim” modeliyle devraldı.

    İran'ın ABD'yi vurmak için Çin'den uydu satın aldığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İran’ın, 2024 yılında Çin’den dikkat çeken bir uzay anlaşmasıyla yüksek çözünürlüklü bir gözlem uydusu satın aldığı ortaya çıktı. Financial Times tarafından yayımlanan habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun hava-uzay birimi, TEE-01B adlı uyduyu “yörüngede teslim” modeliyle devraldı.

    0.5 metre çözünürlükle gözlem yeteneği

    Sızdırılan belgelere göre Çinli Earth Eye tarafından geliştirilen TEE-01B, 0.5 metre çözünürlüğe kadar görüntü sağlayabiliyor. Buna karşılık, İran'ın mevcut Noor-3 uydusu yalnızca 5 metre çözünürlüğe sahipken, daha eski Noor-2 uydusu 12 ila 15 metre çözünürlük sunuyor. Yeni uydu sayesinde İran’ın, bireysel araçları, uçakları ve altyapı detaylarını tespit edebilecek kapasiteye ulaştığı belirtiliyor.

    Sızan verilere göre uydu, Orta Doğu’daki bazı ABD üslerini görüntüledi. Bu görüntülerin ardından bazı hedeflerin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtiliyor. Bu durum, sistemin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

    İran’ın uyduyu kontrol etmek için Emposat adlı şirket üzerinden Çin’de bulunan yer istasyonlarına erişim sağladığı da bildiriliyor. Bu durum, sistemin dağıtık yapısı nedeniyle hedef alınmasını zorlaştırıyor.

    Earth Eye resmi olarak tarım, afet yönetimi ve şehir planlama gibi sivil alanlara hizmet verdiğini belirtse de, elde edilen verilerin askeri amaçlarla kullanılabilmesi “çift kullanımlı teknoloji” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre Çin’in uzay sektörünün devlet kontrolünde olması, bu tür anlaşmaların Pekin’in bilgisi dışında gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

    Öte yandan uzmanlar, bu tür iş birliklerinin yalnızca Çin’e özgü olmadığını vurguluyor. Örneğin Boeing hem sivil havacılık hem de savunma projelerinde aktif rol alırken, SpaceX de ABD ordusuyla milyarlarca dolarlık anlaşmalar yürütüyor. Ayrıca Starlink, Ukrayna savaşında kritik iletişim desteği sağlamasıyla öne çıkmıştı.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/iran-reportedly-bought-an-in-orbit-chinese-satellite-to-target-us-military-sites-in-the-middle-east-purchase-agreement-included-ongoing-ground-control-services-based-in-china https://www.ft.com/content/1fddd2cd-1294-4e9c-a17d-5ea06b399355
    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    U
    ufuk85 2 saat önce

    Temiz enerji dediği Nük.

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aracın perte çıkması iyi midir vodafone mu türk telekom mu kalorifer fanı üflemiyor subaru legacy 2.0 debriyaja basınca gelen sürtme sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
