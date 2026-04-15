İran'ın ABD üslerini vurmak için Çin'den uydu satın aldığı ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İran’ın, 2024 yılında Çin’den dikkat çeken bir uzay anlaşmasıyla yüksek çözünürlüklü bir gözlem uydusu satın aldığı ortaya çıktı. Financial Times tarafından yayımlanan habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun hava-uzay birimi, TEE-01B adlı uyduyu “yörüngede teslim” modeliyle devraldı.

0.5 metre çözünürlükle gözlem yeteneği

Sızdırılan belgelere göre Çinli Earth Eye tarafından geliştirilen TEE-01B, 0.5 metre çözünürlüğe kadar görüntü sağlayabiliyor. Buna karşılık, İran'ın mevcut Noor-3 uydusu yalnızca 5 metre çözünürlüğe sahipken, daha eski Noor-2 uydusu 12 ila 15 metre çözünürlük sunuyor. Yeni uydu sayesinde İran’ın, bireysel araçları, uçakları ve altyapı detaylarını tespit edebilecek kapasiteye ulaştığı belirtiliyor.

Sızan verilere göre uydu, Orta Doğu’daki bazı ABD üslerini görüntüledi. Bu görüntülerin ardından bazı hedeflerin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtiliyor. Bu durum, sistemin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

İran’ın uyduyu kontrol etmek için Emposat adlı şirket üzerinden Çin’de bulunan yer istasyonlarına erişim sağladığı da bildiriliyor. Bu durum, sistemin dağıtık yapısı nedeniyle hedef alınmasını zorlaştırıyor.

Earth Eye resmi olarak tarım, afet yönetimi ve şehir planlama gibi sivil alanlara hizmet verdiğini belirtse de, elde edilen verilerin askeri amaçlarla kullanılabilmesi “çift kullanımlı teknoloji” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre Çin’in uzay sektörünün devlet kontrolünde olması, bu tür anlaşmaların Pekin’in bilgisi dışında gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Öte yandan uzmanlar, bu tür iş birliklerinin yalnızca Çin’e özgü olmadığını vurguluyor. Örneğin Boeing hem sivil havacılık hem de savunma projelerinde aktif rol alırken, SpaceX de ABD ordusuyla milyarlarca dolarlık anlaşmalar yürütüyor. Ayrıca Starlink, Ukrayna savaşında kritik iletişim desteği sağlamasıyla öne çıkmıştı.

