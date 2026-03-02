Giriş
    İran’ın füze saldırısı Amazon’un veri merkezine isabet etti

    Amazon Web Services’in BAE veri merkezine çarpan kaynağı belirsiz cisimlerin yangına ve kesintiye sebep olduğunu açıkladı. İran’ın bölgeye yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

    İran’ın füze saldırısı Amazon’un veri merkezine isabet etti Tam Boyutta Gör
    Amazon’un bulut bilişim birimi AWS, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki veri merkezinde yaşanan bir yangın nedeniyle güç kesintisi yaşandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre BAE’deki ME-CENTRAL-1 bölgesindeki bir Availability Zone, kimliği belirlenemeyen cisimlerin veri merkezine çarpması sonucu kıvılcımlar çıkararak yangına yol açtı.

    Bölgeye İran’ın füze ve dron saldırısı yaptığı biliniyor. İran'ın saldırıları BAE genelinde ve Körfez bölgesinde havaalanları, limanlar ve yerleşim bölgelerini yönelik gerçekleşmişti.

    Birçok hizmette kesinti yaşandı

    Yangından etkilenen AWS hizmetleri arasında Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon DynamoDB, Amazon Cognito, Amazon RDS, AWS Lambda, Amazon S3, Amazon EKS, Amazon Redshift ve Amazon CloudWatch gibi 60’a yakın servis yer aldı. AWS, kullanıcılarını mümkün olduğunda başka alanlara veya bölgelere yönlendirmelerini önerdi ve tam güç geri dönüşünün birkaç saat sürebileceğini duyurdu.

    Ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank Pazartesi günü bazı platformlarını ve mobil uygulama kullanıcılarını etkileyen teknik sorunlar yaşadı. Bu kesintinin AWS ile ilgili olup olmadığı belli değil.

    Yangının, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara misilleme olarak İran tarafından atılan füzelerle ve dronlarla aynı gün meydana geldiği bildiriliyor. İran’ın misilleme saldırıları BAE, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki üsler ve bölgeleri hedef almıştı.

    AWS, olayın nedenine dair ayrıntı paylaşmadı ve söz konusu cisimlerin kaynağını henüz doğrulamadı. AWS, durum güncellemesinde bahsedilen “nesneler” hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve olayı herhangi bir dış aktöre atfetmedi. Şirket kesintinin, nesnelerin tesise çarpması ve yangına neden olması sonucu yerel bir elektrik sorunundan kaynaklandığını açıkladı. Bu, AWS için Ekim 2025’ten bu yana en ciddi servis kesintisi olarak kayda geçti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/middle-east/amazons-cloud-unit-reports-fire-after-objects-hit-uae-data-center-2026-03-01/ https://health.aws.amazon.com/health/status
