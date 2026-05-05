İran’ın saldırıları ABD’yi sarstı: 16 askeri üssün vurulduğu ortaya çıktı

Uydu görüntüleri, saha değerlendirmeleri ve ABD ile Körfez ülkelerinden kaynaklarla yapılan görüşmelere dayanan rapora göre, hedef alınan bu tesisler ABD’nin bölgedeki askeri konuşlanmasının büyük bölümünü oluşturuyor. Bazı üslerin aldığı hasarın boyutu nedeniyle operasyonel olarak kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.
Kritik sistemler hedef alındı
Ancak uydu görüntüleri ve saha verileri, birçok noktada hasarın yüzeysel olmadığını, kritik altyapıyı doğrudan etkileyen derin tahribatlar oluştuğunu ortaya koyuyor. Özellikle yukarıdaki görsellerde görülen gelişmiş radar sistemlerinin çok ağır hasar aldığı görülüyor.
Çatışmaların ekonomik boyutu da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Pentagon’un yaptığı resmi açıklamada savaşın ABD’ye maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu ifade edildi. Ancak CNN’e konuşan kaynaklar, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Gerçek maliyetin, özellikle yıkılan altyapının yeniden inşası ve kaybedilen askeri ekipmanın yerine konulması da dahil edildiğinde 40 ila 50 milyar dolar aralığına ulaştığı tahmin ediliyor.