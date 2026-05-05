    İran’ın saldırıları ABD’yi sarstı: 16 askeri üssün vurulduğu ortaya çıktı

    İran’ın saldırılarında Orta Doğu’daki en az 16 ABD askeri tesisi vuruldu. Kritik radar ve savunma sistemlerinin hedef alındığı saldırıların maliyeti 50 milyar dolara yaklaşabilir.

    Orta Doğu’da son dönemde tırmanan gerilim, ABD’nin bölgedeki askeri altyapısına ağır darbe vurdu. CNN tarafından yapılan kapsamlı bir analiz, İran ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği saldırılarda sekiz farklı ülkede bulunan en az 16 ABD askeri tesisinin hasar gördüğünü ortaya koydu.

    Uydu görüntüleri, saha değerlendirmeleri ve ABD ile Körfez ülkelerinden kaynaklarla yapılan görüşmelere dayanan rapora göre, hedef alınan bu tesisler ABD’nin bölgedeki askeri konuşlanmasının büyük bölümünü oluşturuyor. Bazı üslerin aldığı hasarın boyutu nedeniyle operasyonel olarak kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

    Kritik sistemler hedef alındı

    Saldırıların rastgele değil, yüksek stratejik değer taşıyan hedeflere yöneltildiği dikkat çekiyor. Özellikle ileri radar sistemleri, iletişim altyapıları, füze savunma unsurları ve askeri hava araçları doğrudan hedef alındı. Bu sistemlerin hem maliyetinin yüksek hem de kısa sürede yerine konulmasının zor olması, saldırıların etkisini katladı.
    Raporda öne çıkan detaylardan biri, Ürdün’de konuşlu THAAD füze savunma sistemlerine bağlı radarlar ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki radar tesislerinin ciddi hasar aldığı yönünde. Ayrıca Suudi Arabistan’daki bir hava üssüne düzenlenen saldırıda ABD’ye ait Boeing E-3 Sentry erken uyarı uçağının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
    Saldırıların etkisine ilişkin değerlendirmeler ise farklılık gösteriyor. Bazı kaynaklar tesislerin tamamen devre dışı kaldığını ve kapatılması gerektiğini savunurken bazı askeri yetkililer ise stratejik önemleri nedeniyle onarılarak yeniden kullanılabileceklerini ifade ediyor.

    Ancak uydu görüntüleri ve saha verileri, birçok noktada hasarın yüzeysel olmadığını, kritik altyapıyı doğrudan etkileyen derin tahribatlar oluştuğunu ortaya koyuyor. Özellikle yukarıdaki görsellerde görülen gelişmiş radar sistemlerinin çok ağır hasar aldığı görülüyor.

    Çatışmaların ekonomik boyutu da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Pentagon’un yaptığı resmi açıklamada savaşın ABD’ye maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğu ifade edildi. Ancak CNN’e konuşan kaynaklar, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Gerçek maliyetin, özellikle yıkılan altyapının yeniden inşası ve kaybedilen askeri ekipmanın yerine konulması da dahil edildiğinde 40 ila 50 milyar dolar aralığına ulaştığı tahmin ediliyor.

