İran, ABD’nin uçan komuta merkezini yok etti: E-3 Sentry nedir, neden önemli?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken, 27 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlenen İran saldırısının bilançosu giderek netleşiyor. İlk bilgilerde yalnızca hasar tespitine odaklanılırken ortaya çıkan yeni görüntüler saldırının boyutunun beklenenden çok daha ciddi olduğunu gösteriyor. Özellikle ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir E-3 Sentry Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (AWACS) uçağının tamamen imha edildiği yönündeki bulgular dikkat çekiyor.

Saldırıda ABD personelinden en az 10 kişinin yaralandığı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Bölgeden yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntülerinin gecikmeli paylaşılması nedeniyle hasarın boyutu uzun süre netleşmemişti. Ancak sosyal medyada yayılan yer seviyesinden çekilmiş fotoğraflar, kritik bir kaybı gün yüzüne çıkardı.

E-3 Sentry’nin enkazı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör İlk olarak bir askeri sosyal medya sayfasında paylaşılan ve kısa sürede yayılan görüntülerde seri numarası 81-0005 olan E-3 Sentry uçağının arka gövdesinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Saldırıda uzun menzilli kamikaze İHA’ların ve balistik füzelerin kullanıldığı değerlendiriliyor. E-3 Sentry haricinde birkaç askeri jetin de hasar aldığı bildirildi. Bu aynı zamanda E-3 Sentry’nin bilinen ilk muharebe kaybı oldu.

Daha önce aynı üsse düzenlenen saldırılarda en az beş tanker uçağının da hasar gördüğü biliniyor. Riyad yakınlarındaki bu üs, ABD’nin bölgedeki operasyonları için kritik bir merkez konumunda bulunuyor ve sık sık hedef alınıyor.

ABD’nin AWACS kapasitesi soru işareti yaratıyor

E-3 Sentry’nin kaybı, sadece bir platformun yok edilmesi anlamına gelmiyor. Bu uçaklar, hava sahasını izleme, füze tehditlerini erken tespit etme ve hava operasyonlarını koordine etme gibi kritik görevler üstleniyor. ABD’nin envanterinde halihazırda yalnızca 16 adet E-3 bulunuyor ve bu filonun önemli bir kısmı yaşlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Düşük operasyonel hazırlık seviyesi nedeniyle bu uçakların hepsi aynı anda görev yapamıyor. Bu da aktif olarak kullanılabilir platform sayısını daha da aşağı çekiyor. Savaş öncesinde bölgeye altı adet E-3 konuşlandırılmıştı ancak bu kayıp mevcut kapasiteyi daha da zayıflatmış durumda.

Peki ABD’nin bu E-3 Sentry uçağı tam olarak ne yapıyor, neden bu kadar önemli ve maliyeti ne kadar?

E-3 Sentry nedir?

E-3 Sentry, “AWACS” yani Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi olarak tanımlanan bir platform. Temel görevi sadece radar taraması yapmak değil, aynı zamanda savaş sahasını gerçek zamanlı olarak izlemek ve yönetmek.

Uçağın en dikkat çekici özelliği, gövdesinin üstünde yer alan yaklaşık 9 metre çapındaki döner radar kubbesi. Bu sistem sayesinde E-3, aynı anda hava, kara ve deniz hedeflerini geniş bir alanda tespit edebiliyor. Uçak, adeta gökyüzünde görev yapan bir komuta merkezi gibi çalışıyor.

Bu platformlar savaş sırasında düşman uçaklarını ve füzeleri erken tespit ediyor, savaş uçaklarını yönlendiriyor, hava sahasındaki tüm unsurları koordine ediyor ve gerçek zamanlı istihbarat sağlıyor. Bu nedenle E-3’ler için sık sık “savaşın satranç ustaları” benzetmesi yapılıyor.

E-3 Sentry aslında yeni bir uçak değil. Platform, Boeing 707 yolcu uçağı temel alınarak geliştirildi ve üretimi 1992 yılında sona erdi. ABD, geçmişte 30’dan fazla E-3’e sahipken bu sayı zamanla ciddi şekilde azaldı. Platform şimdiye kadar Körfez Savaşı, Kosova operasyonları, Irak ve Afganistan savaşları ve IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar gibi birçok büyük askeri harekatta aktif rol oynadı.

E-3 Sentry neden bu kadar önemli?

E-3 Sentry’nin önemi, sağladığı “büyük resim” avantajından geliyor. Modern hava savaşında pilotların yalnızca kendi radarlarıyla hareket etmesi yeterli değil. Geniş bir savaş alanında tehditleri önceden görmek ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmak kritik.

Uzmanlara göre bir E-3’ün kaybı hava sahası farkındalığında boşluk yaratıyor, füze ve saldırı tespitinde gecikmelere yol açıyor, savaş uçaklarının etkinliğini düşürüyor ve operasyonların koordinasyonunu zorlaştırıyor.

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde sadece 16 adet E-3 kalmış olması , bu kaybı daha da kritik hale getiriyor. Üstelik bu uçakların tamamı her an görev yapabilecek durumda değil, operasyonel hazır olma oranı yaklaşık yüzde 56 seviyesinde.

E-3 Sentry maliyeti ne kadar?

E-3 Sentry’nin maliyeti kaynaklara göre değişmekle birlikte bir uçağın değeri yaklaşık 270 ila 300 milyon dolar seviyesinde. Ancak bu sadece platformun kendisini ifade ediyor.

Yerine geliştirilmesi planlanan yeni nesil E-7 Wedgetail uçaklarının birim maliyetinin ise 700 milyon doların üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu da erken uyarı uçaklarının ne kadar pahalı ve stratejik varlıklar olduğunu ortaya koyuyor.

E-3 Sentry özellikleri

Uzunluk: 46,6 metre

Kanat açıklığı: 44,4 metre

Yükseklik: 12,6 metre

Motorlar: 4 adet Pratt & Whitney TF33 turbofan (bazı versiyonlarda CFM56)

Azami hız: Yaklaşık 580 km/s (Mach 0.48)

Azami irtifa: 10.600 metre üzeri

Menzil: 9.200 kilometre üzeri

Havada kalış süresi: Yaklaşık 8 saat (havada yakıt ikmali ile çok daha uzun)

Radar menzili: Alçak irtifada 400 km+, yüksek irtifada 650 km+

Radar sistemi: AN/APY-1 veya AN/APY-2 Pulse-Doppler

Mürettebat: 4 uçuş personeli + 13-19 görev uzmanı

Azami kalkış ağırlığı: 151.953 kilogram

Yerine yeni nesil E-7 Wedgetail geliyor

ABD, E-3 filosunun yerini alması için E-7 Wedgetail platformunu devreye almayı planlıyor. Boeing 737 tabanlı bu yeni uçak, AESA tabanlı MESA radarı ile çok daha gelişmiş bir algılama kapasitesi sunuyor.

E-7 Wedgetail’in öne çıkan özellikleri ise şöyle:

600 km’den fazla hava sahası tarama kapasitesi,

370 km’den fazla savaş uçağı tespit menzili,

240 km’den fazla deniz hedefi tespiti,

Aynı anda 180 hedef takibi ve 24 hedefe angajman

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

İran’ın yok ettiği ABD E-3 Sentry nedir, neden önemli?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: