    İran, OpenAI’ın 30 milyar dolarlık Stargate veri merkezini yok etmekle tehdit etti

    İran, ABD’ye yönelik sert uyarısında Abu Dabi’deki 30 milyar dolarlık Stargate veri merkezini hedef gösterdi. Bölgede artan gerilim teknoloji dünyasını etkilemeye devam ediyor.

    Ortadoğu’da tırmanan gerilim, teknoloji dünyasına yayılmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD’nin İran’ın enerji tesislerine yönelik olası hamlelerine karşılık olarak bölgede faaliyet gösteren Amerikan bağlantılı kritik altyapıların yok edilebileceğini açık şekilde dile getirdi. Açıklamalarda özellikle OpenAI’ın da dahil olduğu dev teknoloji yatırımları dikkat çekti.

    “Tam ve mutlak yok oluş” tehdidi

    IRGC sözcüsü Tuğgeneral İbrahim Zolfaghari tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İran’daki enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırısının karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Zolfaghari, bu senaryoda ABD ve İsrail bağlantılı enerji altyapıları ile bilgi ve iletişim teknolojisi tesislerinin “tamamen ve kesin olarak yok edileceği” tehdidinde bulundu.

    Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise hedef olarak gösterilen tesisler oldu. İran tarafı, bölgede Amerikan ortaklı şirketlere ait veri merkezlerini doğrudan işaret ederken bu kapsamda Abu Dabi’de kurulan dev yapay zeka veri merkezi de açıkça öne çıkarıldı.

    Stargate veri merkezi videoda hedef gösterildi

    Yayınlanan propaganda videosunda Abu Dabi’ye yakın bir bölgeye yakınlaştırma yapıldı. Uydu haritaları üzerinden gösterilen alanın ilk bakışta boş bir çöl olduğu görülürken, ekrana yansıtılan mesajda “Google tarafından gizlense de hiçbir şey gözümüzden kaçmaz” ifadesine yer verildi.
    Devamında aynı bölgenin gece görüş benzeri bir görselle sunulduğu ve burada yaklaşık 1 gigawatt kapasiteye sahip, 30 milyar dolarlık Stargate yapay zeka veri merkezinin tüm yerleşiminin ortaya konduğu görüldü. Bu tesis, OpenAI’ın küresel ölçekteki en önemli altyapı yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

    Bölgeden gelen bilgilere göre İran, daha önce gerçekleştirdiği roket saldırılarıyla bazı Amazon AWS veri merkezlerinde hasara yol açtı ve bu tesislerin bir kısmında operasyonlar durduruldu. Öte yandan İran yönetimi, son haftalarda yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmayan bir söylem benimsedi. Açıklamalarda Nvidia, Microsoft, Apple ve Google dahil olmak üzere en az 14 ABD merkezli teknoloji şirketi de potansiyel hedefler arasında gösterildi.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 8 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

