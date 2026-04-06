İran, OpenAI’ın 30 milyar dolarlık Stargate veri merkezini yok etmekle tehdit etti

“Tam ve mutlak yok oluş” tehdidi
IRGC sözcüsü Tuğgeneral İbrahim Zolfaghari tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İran’daki enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırısının karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Zolfaghari, bu senaryoda ABD ve İsrail bağlantılı enerji altyapıları ile bilgi ve iletişim teknolojisi tesislerinin “tamamen ve kesin olarak yok edileceği” tehdidinde bulundu.
Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise hedef olarak gösterilen tesisler oldu. İran tarafı, bölgede Amerikan ortaklı şirketlere ait veri merkezlerini doğrudan işaret ederken bu kapsamda Abu Dabi’de kurulan dev yapay zeka veri merkezi de açıkça öne çıkarıldı.
Stargate veri merkezi videoda hedef gösterildi
Bölgeden gelen bilgilere göre İran, daha önce gerçekleştirdiği roket saldırılarıyla bazı Amazon AWS veri merkezlerinde hasara yol açtı ve bu tesislerin bir kısmında operasyonlar durduruldu. Öte yandan İran yönetimi, son haftalarda yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmayan bir söylem benimsedi. Açıklamalarda Nvidia, Microsoft, Apple ve Google dahil olmak üzere en az 14 ABD merkezli teknoloji şirketi de potansiyel hedefler arasında gösterildi.
