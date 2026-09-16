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    İran saldırıları, BAE'nin veri merkezi planlarını revize etmesine sebep oldu

    Yapay zekânın geleceğine yön vermesi beklenen dev proje için hesaplar değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İran saldırıları sonrası veri merkezi planlarını revize etmeye karar verdi.

    İran saldırıları, BAE'nin veri merkezi planlarını revize etmesine sebep oldu Tam Boyutta Gör
    Son aylarda Orta Doğu'yu saran İran-ABD-İsrail savaşı, Körfez ülkeleri için de ciddi sonuçlar doğurdu. Amerika'ya verdikleri destek yüzünden kendilerini İran'ın hedefinde bulan Körfez ülkeleri, kritik üslerinin ve altyapılarının güvende olmadığını zor yoldan öğrendi. Bu farkındalık şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yapay zekâ yatırımlarını da tekrar gözden geçirmesine sebep oluyor.

    ABD'li teknoloji şirketleriyle birlikte geliştirilen ve tamamlandığında 5 gigawatt kapasiteye ulaşması planlanan dev yapay zekâ kampüsü, BAE'nin küresel bir yapay zekâ merkezi olma hedefinin en önemli parçalarından biri olarak görülüyordu. Ancak Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran ile yaşanan savaş, bu projenin planlarında önemli bir değişikliğe yol açmış durumda. BAE, başlangıçta tek bir dev kampüs olarak tasarladığı veri merkezi projesini, şimdi ülke geneline yayılmış bir veri merkezi ağına dönüştürmeyi değerlendiriyor.

    5 GW'lık Dev Kampüs Yerine Dağıtılmış Veri Merkezleri Geliyor

    Reuters'a konuşan altı kişiye göre BAE yönetimi, İran'ın füze ve İHA saldırılarının ardından yapay zekâ altyapısının nerede ve nasıl kurulacağı konusunda yeniden değerlendirme yapmaya başladı. İlk planlara göre Abu Dabi'de yaklaşık 26 kilometrekarelik bir alana kurulması planlanan kampüs, tek bir noktada 5 gigawatt'lık yapay zeka hesaplama kapasitesini bir araya getirecekti. Yeni planda ise bu kapasitenin BAE'nin farklı bölgelerine dağıtılmış birden fazla veri merkeziyle sağlanması düşünülüyor.

    Yapay zekâ veri merkezleri yalnızca çok sayıda sunucu ve GPU'dan oluşan tesisler değil; yüksek miktarda elektrik, gelişmiş soğutma sistemleri, ağ altyapısı ve kesintisiz güç kaynakları gerektiren son derece büyük tesisler. Dolayısıyla bu ölçekte bir kapasitenin tek bir noktada toplanması, söz konusu tesisin olası bir saldırı karşısında daha büyük bir risk oluşturabileceği anlamına geliyor. Kapasitenin farklı tesislere dağıtılması ise tek bir saldırının projenin tamamını etkileyebilme ihtimalini azaltıyor.

    Tesislerin Bir Kısmı Dağların İçine Yerleştirilebilir

    BAE yönetiminin değerlendirdiği değişiklikler bununla da sınırlı değil. Reuters kaynaklarına göre tesislerin bir bölümünün yer altına inşa edilmesi ve özellikle hassas verilerin tutulduğu bölümlerin dağların içerisine yerleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca yeni tasarımda füze ve İHA önleme sistemleri ile elektronik karıştırma ekipmanlarının kullanılması değerlendiriliyor. Patlamalara dayanıklı beton, yedek elektrik kaynakları ve yedek soğutma sistemleri de gündemdeki diğer önlemler arasında yer alıyor.

    BAE'nin Yatırımları ABD'yi de Etkileyecek

    Bu dev proje, ABD ile BAE arasındaki daha geniş yapay zekâ iş birliğinin de önemli bir parçası. BAE, Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerine ve diğer ABD teknolojilerine erişim karşılığında Çin ile AI alanındaki bağlarını sınırlandırmayı ve Trump'ın ABD için duyurduğu Stargate girişimine yatırım yapmayı kabul etmişti. Bu nedenle BAE'deki veri merkezi yatırımı yalnızca ülkenin kendi hedefleri açısından değil, ABD'nin küresel yapay zekâ altyapısı stratejisi açısından da önem taşıyor.

    BAE şimdi bu planları revize ediyor olsa da bu durum inşa sürecini şimdilik etkilememiş görünüyor. Projenin ilk aşaması ise daha şimdiden inşa ediliyor. Yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki ilk aşamada 1 gigawatt'lık bir hesaplama kümesinin kurulması planlanıyor. Stargate UAE adı verilen bu bölümün ilk 200 megawatt'lık kapasitesinin bu yıl devreye alınması bekleniyor. Ancak daha sonra gelecek büyüme aşaması bu son olaylar ışığında daha dağıtık bir yapıda gerçekleşebilir.

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