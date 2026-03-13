İran savaşı çip üreticilerini de vurabilir; Katar'dan giden helyum sevkiyatları durdu

Tam Boyutta Gör ABD ve İsrail'in başlattığı saldırı sonrası hem İsrail'i hem de Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan İran, savaş stratejisinin ikinci ayağı olarak ekonomik bir savaş başlatmış durumda. ABD ve yandaşlarına mümkün olduğunca fazla ekonomik hasar vermeye çalışan İran, bu amaç doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nı da büyük ölçüde kapattı. Çin ve Rusya tankerleri gibi birkaç istisna dışında Hürmüz Boğazı'ndaki tüm trafik durmuş durumda. Bu da sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı krize sürükleme potansiyeline sahip. Şu anda medya daha çok işin petrol tarafına odaklanıyor olsa da tarım için elzem olan gübre gibi pek çok ürün ve kaynağın tedarik zinciri de sekteye uğramış durumda. Katar'dan gelen son haberlere bakılırsa, bu işin ucu çip üreticilerine de dokunacak.

Çip üretimi yalnızca gelişmiş makineler ve silikon levhalarla sınırlı değil; aynı zamanda üretim sürecinde kullanılan çok sayıda özel gaz ve kimyasal maddeye de büyük ölçüde bağımlı. Bunların başında ise helyum geliyor. Silikon levhaların üretim sırasında soğutulması için kullanılan bu inert gazın güvenilir şekilde temin edilmesi, modern çip fabrikalarının kesintisiz çalışabilmesi için kritik öneme sahip. Küresel helyum tedarik ağının önemli bir ayağı ise Katar'daki üretim tesisleri. Ne var ki Orta Doğu'da yaşananlar yüzünden bu tesisler şu anda devre dışı kalmış durumda.

Katar'ın Helyum Üretim Tesisleri, Dron Saldırıları Yüzünden Kapatıldı

Sektör kaynaklarının aktardığına göre Katar’daki Ras Laffan kompleksinde bulunan büyük ölçekli helyum üretim altyapısı, İran’ın dron saldırıları sonrası 2 Mart’ta faaliyetlerini durdurdu. Bu tesis küresel helyum üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu temsil ettiği için yaşanan kesinti piyasada ciddi bir boşluk oluşturdu. Tesisin işletmecisi QatarEnergy, 4 Mart’ta mevcut sözleşmeler için “force majeure” (mücbir sebep) ilan ederek müşterilere gaz sağlama yükümlülüğünü askıya aldı. Üstelik üretimin yeniden ne zaman başlayacağına dair net bir takvim de paylaşılmış değil.

Tam Boyutta Gör Bu durum özellikle yarı iletken sektöründe tedirginlik yaratıyor. Arzda yaşanacak uzun süreli bir kesinti, üretim hatlarının devamlılığını doğrudan etkileyebilir. Helyum ve çip pazarına hakim analistlerden biri olan Phil Kornbluth’un yaptığı değerlendirmeye göre, kesinti yaklaşık iki haftayı aşarsa endüstriyel gaz dağıtım şirketleri mevcut tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmak zorunda kalabilir. Bu süreç yalnızca yeni tedarikçiler bulmayı değil, aynı zamanda kriyojenik ekipmanların başka kaynaklara taşınmasını ve yeni tedarik hatlarının teknik olarak doğrulanmasını da gerektiriyor. Uzmanlara göre bu tür operasyonların tamamlanması aylar sürebilir ve üretim yeniden başlasa bile sistemin eski dengesine dönmesi zaman alabilir.

Bu krizden en fazla etkilenme potansiyeline sahip ülkelerden biri Güney Kore. Yarı iletken üretiminde dünya liderlerinden biri olan Güney Kore, geçtiğimiz yıl ithal ettiği helyumun yüzde 64,7’sini Katar’dan temin etti. Ancak bu yüksek orana raümen sektörün büyük oyuncuları şimdilik paniğe kapılmış görünmüyor. Güney Koreli bellek üreticisi SK hynix, helyum tedarikini çeşitlendirdiğini ve elinde yeterli stok bulunduğunu söylüyor. Tayvan merkezli çip devi TSMC ise Ras Laffan tesisinin devre dışı kalmasının şu aşamada üretimleri üzerinde kayda değer bir etki yaratmasını beklemediklerini, ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtiyor. Tabii bunlar krizin daha da büyüyüp yatırımcılara ve kurumsal müştelerilere yansımasını engellemek için yapılmış açıklamalar olarak da okunabilir. Zira uzmanlar, uzun süreli bir kesintinin, çip üretimi üzerinde ciddi etkileri olacağı konusunda bir hayli endişeli görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

İran savaşı çip üreticilerini de vurabilir; Katar'dan giden helyu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: