    İran savaşı, internetteki deepfake krizini daha görünür hâle getirdi

    İran savaşına diar hangi video gerçek, hangisi AI? AI ile üretilmiş videolar sosyal medyada milyonlarca görüntüleyeme ulaşırken, neyin gerçek, neyin deepfake olduğunu ayırt etmek giderek güçleşiyor.

    Yapay zekâ ile oluşturulan videoların interneti adeta ele geçirmesi, neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt etmeyi giderek zorlaştırıyor. Özellikle gerçek insanların yüz veya seslerinin kullanıldığı deepfake videoları, hem dezenformasyona sebep oluyor, hem de insanların gerçek içeriklere olan güvenini azaltıyor. Neticede gerçeğe ulaşmak giderek güçleşiyor. İran savaşı sırasında yaşananlar, bu krizin ne boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Öyle ki Benjamin Netanyahu günlerdir hayatta olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama yayınladığı her yeni video tartışmayı daha da büyütüyor.

    Her şey İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda Netanyahu'yu öldürdüğü iddiasıyla başladı. İsrail Başkanı birkaç gün sonra siyonist sanrılarıyla dolu bir video yayınlayarak hâlâ hayatta olduğunu "gösterdi." Ancak Netanyahu'nun videodaki hâli, özellikle de ellerinin tuhaf görünümü, bunun AI ile üretilmiş bir video olabileceği şeklinde yorumlandı. Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılınca Netenyahu doğrudan bu iddialara cevap niteliğinde yeni bir video paylaştı. Hatta ellerini kameraya göstererek "bakın ben gerçeğim ve buradayım" dedi. Ama bu da yeterli olmadı. Çünkü kullanıcılar bu videoda da AI üretimi olabileceğine işaret eden bazı ipuçları buldu. Bugün hâlâ Netenyahu'nun hayatta olup olmadığı tartışılıyor. Tüm bu yaşananlar, internette gördüklerimize inanmanın ne kadar güç hâle geldiğini gösteriyor.

    İran Savaşı Sırasında Paylaşılan Patlama Görünütleri de Yanıltıcı Olabiliyor

    Üstelik Netenyahu videoları bu krizin sadece bir parçası. İran-İsrail-ABD savaşı sırasında sosyal medyada müthiş bir hızla yayılan sahte videolar, savaşın ilk gününden beri ciddi bir dezenformasyona sebep oluyor.

    İsrail'in Demir Kubbe'yi aşan İran füzelerini basından gizlemeye çalışması, internetteki bilgi kirliliğini daha da büyütüyor. Sosyal medyada Tel Aviv ya da Kudüs gibi şehirlerin dev bombalarla vurulduğu sayısız video dolaşıyor ama bunların pek azı gerçek. Yanlış anlaşılmasın, İran aslında İsrail'i vuramıyor gibi bir iddiam yok. Aksine sahadaki güvenilir kaynaklar tam da bunu söylüyor. Ancak bugün sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoları pek çoğu AI üretimi. Üstelik Instagram ve X gibi şirketler bu içerikleri AI olarak etiketlemekte ya da topluluk notu eklemekte fazlasıyla yetersiz kalıyor.

    Tabii bu noktada bu krizin bilinçli olarak harlanıyor olabileceği ihtimalini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Neticede her kinetik savaşın bir de psikolojik harp tarafı var. Taraflardan birinin ya da birkaçının, sosyal medyadaki AI videolarının sayısını arttırıp bilgi kirliliğini bilinçli olarak büyütüyor olması da pekâlâ mümkün. Sebebi ne olursa, ortaya çıkan bu tablo internetteki deepfake sorunun ne kadar büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 2 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

