Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İran savaşı nedeniyle helyum krizi şiddetleniyor: Birçok sektör etkileniyor

    Orta Doğu’daki krizle derinleşen helyum kıtlığı, çip üretimini vurmaya başladı. Artan fiyatlar ve tedarik sorunları elektronik ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde üretim riskini artırıyor.

    Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği helyum kıtlığı küresel tedarik zincirlerinde üretimi etkilemeye başladı. Sektör yöneticilerine göre birçok şirket alternatif tedarik yolları arayışına girdi. Helyum, yarı iletken soğutma, kaçak tespiti ve hassas imalat süreçlerinde kritik bir rol oynuyor ve bölgedeki krizle birlikte fiyatları önemli ölçüde yükselmiş durumda.

    Helyum çoğu sektör için kritik

    Helyum, doğal gaz işleme süreçlerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor ve arzı coğrafi olarak oldukça sınırlı. Öte yandan küresel ölçekte helyum üretiminin yaklaşık üçte biri Katar’dan sağlanıyor. Bilindiği üzere İran, Katar’daki Ras Laffan doğalgaz merkezine saldırı düzenlemişti. Tedarikteki daralma, şirketleri üretimi yavaşlatmaya ve öncelikli ürünlere odaklanmaya yönlendiriyor.

    Uzmanlar, helyum kıtlığının kesinlikle endişe verici olduğunu ve krizin uzun sürmesi halinde üretim kesintilerinin kaçınılmaz olacağını vurguluyor. Olası üretim kesintisinin elektronikten otomobile kadar birçok sektörde hissedilmesi bekleniyor. Etkilenecek diğer kritik sektör ise sağlık. Zira MR cihazlarındaki süper iletken mıknatısları soğutmak için sıvı helyum gerekiyor. Küresel şirketlerin alternatiflere yönelmesi görece daha kolay olsa da aynı şey sağlık işletmeleri için söylemek güç.
    İsviçre merkezli yarı iletken bileşen üreticisi VAT, arz sorununun şimdiden kendileri dahil diğer firmaların üretimini etkilediğini bildirdi. Ek olarak aksaklığın bölgeyle bağlantılı daha geniş tedarik zincirlerine de sıçradığı söyleniyor. Uzmanlar, İsrail kaynaklı bazı ham maddelerde gecikmeler yaşandığını ve bunun teslimat sürelerini uzattığını vurguluyor. Helyum özelinde ise şirketler ABD merkezli alternatif kaynaklara yönelmeye başlıyor.

    İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonucunda bölge coğrafyasını etkisi altına alan savaş durumu, sadece bölgedeki ülkeleri etkilemiyor. Stratejik ticaret bölgelerinin buralarda olması küresel ölçekte enerji, otomotiv, yarı iletken ve sağlık gibi birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.5 online en iyi mentollü sigara alt kattan üst kata ses nasıl gider wifi 5 ile wifi 6 arasındaki fark jeep renegade 1.6 multijet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX
    MSI VECTOR 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum