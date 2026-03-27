İran savaşı nedeniyle helyum krizi şiddetleniyor: Birçok sektör etkileniyor

Helyum, doğal gaz işleme süreçlerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor ve arzı coğrafi olarak oldukça sınırlı. Öte yandan küresel ölçekte helyum üretiminin yaklaşık üçte biriKatar’dan sağlanıyor. Bilindiği üzere İran, Katar’daki Ras Laffan doğalgaz merkezine saldırı düzenlemişti. Tedarikteki daralma, şirketleri üretimi yavaşlatmaya ve öncelikli ürünlere odaklanmaya yönlendiriyor.
İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonucunda bölge coğrafyasını etkisi altına alan savaş durumu, sadece bölgedeki ülkeleri etkilemiyor. Stratejik ticaret bölgelerinin buralarda olması küresel ölçekte enerji, otomotiv, yarı iletken ve sağlık gibi birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor.