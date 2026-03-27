İran savaşı nedeniyle helyum krizi şiddetleniyor: Birçok sektör etkileniyor

Tam Boyutta Gör Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği helyum kıtlığı küresel tedarik zincirlerinde üretimi etkilemeye başladı. Sektör yöneticilerine göre birçok şirket alternatif tedarik yolları arayışına girdi. Helyum, yarı iletken soğutma, kaçak tespiti ve hassas imalat süreçlerinde kritik bir rol oynuyor ve bölgedeki krizle birlikte fiyatları önemli ölçüde yükselmiş durumda.

Helyum çoğu sektör için kritik

Helyum, doğal gaz işleme süreçlerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor ve arzı coğrafi olarak oldukça sınırlı. Öte yandan küresel ölçekte helyum üretiminin yaklaşık üçte biri Katar’dan sağlanıyor. Bilindiği üzere İran, Katar’daki Ras Laffan doğalgaz merkezine saldırı düzenlemişti. Tedarikteki daralma, şirketleri üretimi yavaşlatmaya ve öncelikli ürünlere odaklanmaya yönlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, helyum kıtlığının kesinlikle endişe verici olduğunu ve krizin uzun sürmesi halinde üretim kesintilerinin kaçınılmaz olacağını vurguluyor. Olası üretim kesintisinin elektronikten otomobile kadar birçok sektörde hissedilmesi bekleniyor. Etkilenecek diğer kritik sektör ise sağlık. Zira MR cihazlarındaki süper iletken mıknatısları soğutmak için sıvı helyum gerekiyor. Küresel şirketlerin alternatiflere yönelmesi görece daha kolay olsa da aynı şey sağlık işletmeleri için söylemek güç.

Tam Boyutta Gör İsviçre merkezli yarı iletken bileşen üreticisi VAT, arz sorununun şimdiden kendileri dahil diğer firmaların üretimini etkilediğini bildirdi. Ek olarak aksaklığın bölgeyle bağlantılı daha geniş tedarik zincirlerine de sıçradığı söyleniyor. Uzmanlar, İsrail kaynaklı bazı ham maddelerde gecikmeler yaşandığını ve bunun teslimat sürelerini uzattığını vurguluyor. Helyum özelinde ise şirketler ABD merkezli alternatif kaynaklara yönelmeye başlıyor.

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonucunda bölge coğrafyasını etkisi altına alan savaş durumu, sadece bölgedeki ülkeleri etkilemiyor. Stratejik ticaret bölgelerinin buralarda olması küresel ölçekte enerji, otomotiv, yarı iletken ve sağlık gibi birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

