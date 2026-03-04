İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: Şimdiden 2 milyar dolar harcandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri, 28 Şubat 2026 tarihinde İsrail ile birlikte İran’a yönelik olarak “Epic Fury” adlı geniş çaplı bir askeri harekatı başlattı. Operasyonun hedefi, İran rejiminin güvenlik yapıları, balistik füze kapasiteleri, deniz kuvvetleri ve nükleer program unsurlarını hedef alarak önemli bir darbe vurmak olarak açıklandı. Ancak savaşın ilk dört günde ABD’ye getirdiği mali yük dikkat çekici seviyelere ulaştı.

2.3 milyar dolar harcandı

İran savaşının maliyet takibini gerçek zamanlı olarak yapan iran-cost-ticker.com sitesine göre savaşın ilk dört günde ABD’ye tahmini maliyeti yaklaşık 2,3 milyar dolar. Operasyonun günlük maliyeti ise 220 milyon dolar olarak ölçüldü.

Tam Boyutta Gör ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre ise ABD, harekatın ilk 24 saatinde 779 milyon dolar harcadı. Bu, tahmini olarak ABD’nin 2026 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geliyor.

Operasyonda neler kullanıldı?

Operasyonun ilk dalgasında Tomahawk ve JASSM-ER füzeleri kullanılarak İran’ın hava savunma sistemleri ve komuta kontrol noktaları hedef alındı. Verilere göre ilk saldırılarda 1.000’den fazla hedefe operasyon gerçekleştirildi. Aynı gün, koordineli siber ve uzay operasyonları ile İran’ın komuta, kontrol ve iletişim yetenekleri büyük ölçüde zayıflatıldı.

Tam Boyutta Gör Operasyonun başlarında Kuveyt’te yanlışlıkla düşürüldüğü belirtilen üç F-15E Strike Eagle ABD uçağı nedeniyle yaklaşık 270 milyon dolar değerinde kayıp yaşandı.

Bunun yanında, ilk Tomahawk fırlatmalarında yaklaşık 120 adet Block V füzesi kullanıldı. Bunların birim maliyeti 2 milyon dolar.

Tam Boyutta Gör ABD, operasyon kapsamında iki Nimitz/Ford sınıfı uçak gemisi, yedi Arleigh Burke sınıfı destroyer ve altı Littoral Combat Ship konuşlandırdı. Bu kuvvetlerin günlük işletme maliyeti yaklaşık 16 ila 28 milyon dolar arasında değişiyor. Operasyona katılan F-18, F-16, F-22 ve F-35 başta olmak üzere 13 farklı hava aracı tipi, günlük 48 milyon dolarlık operasyonel maliyet oluşturuyor.

İlk 72 saat içinde kullanılan başlıca mühimmatlar arasında 220 Tomahawk Block V, 60 JASSM-ER, 8 GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, 400 GBU-31 JDAM ve çeşitli anti-gemi füzeleri yer alıyor.

Toplam birim maliyetleri yaklaşık 982 milyon dolar olarak hesaplanırken, yeniden üretim maliyetleri 1,05 milyar doları buluyor. Özel insansız hava araçları LUCAS da operasyonun ilk kez sahada kullanıldı.

ABD tarafında 6 asker yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Operasyonun ilk gününde Kuveyt’te düşürülen uçaklar ve İran’ın bazı saldırıları bu kayıplara dahil. İran tarafında ise tahmini 40 asker ve 369 sivil hayatını kaybetti. Minab’daki bir okul saldırısında 148 öğrenci yaşamını yitirdi.

İran, 4 Mart itibarıyla Körfez bölgesine 1.700’ü aşkın füze ve dron saldırısı düzenledi. ABD ve bölge müttefiklerinin hava savunma sistemleri bunları durdurmaya çalıştı. Ancak kaç tane anti-balistik füze kullanıldığı açıklanmadı.

Toplam maliyet 7 milyar doları geçebilir

ABD Başkanı Donald Trumo, operasyonun 4-5 hafta sürmesini öngördüklerini açıkladı. Bazı analistlere ve kaynaklara göre operasyon daha da uzun sürebilir.

Günlük maliyetler üzerinden yapılan projeksiyonlara göre, toplam operasyon maliyeti 6,2-7,7 milyar dolar arasında değişebilir.

