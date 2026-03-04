Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: Şimdiden 2 milyar dolar harcandı

    ABD'nin İsrail'e yönelik operasyonunun maliyeti kalem kalem ortaya çıkarıldı. ABD'nin şimdiye kadar en az 2 milyar dolar harcadığı ve günlük maliyetin 220 milyon dolar olduğu bildirildi.

    İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: 2 milyar doları geçti Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri, 28 Şubat 2026 tarihinde İsrail ile birlikte İran’a yönelik olarak “Epic Fury” adlı geniş çaplı bir askeri harekatı başlattı. Operasyonun hedefi, İran rejiminin güvenlik yapıları, balistik füze kapasiteleri, deniz kuvvetleri ve nükleer program unsurlarını hedef alarak önemli bir darbe vurmak olarak açıklandı. Ancak savaşın ilk dört günde ABD’ye getirdiği mali yük dikkat çekici seviyelere ulaştı.

    2.3 milyar dolar harcandı

    İran savaşının maliyet takibini gerçek zamanlı olarak yapan iran-cost-ticker.com sitesine göre savaşın ilk dört günde ABD’ye tahmini maliyeti yaklaşık 2,3 milyar dolar. Operasyonun günlük maliyeti ise 220 milyon dolar olarak ölçüldü.

    İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: 2 milyar doları geçti Tam Boyutta Gör
    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre ise ABD, harekatın ilk 24 saatinde 779 milyon dolar harcadı. Bu, tahmini olarak ABD’nin 2026 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 0,1'ine karşılık geliyor.

    Operasyonda neler kullanıldı?

    Operasyonun ilk dalgasında Tomahawk ve JASSM-ER füzeleri kullanılarak İran’ın hava savunma sistemleri ve komuta kontrol noktaları hedef alındı. Verilere göre ilk saldırılarda 1.000’den fazla hedefe operasyon gerçekleştirildi. Aynı gün, koordineli siber ve uzay operasyonları ile İran’ın komuta, kontrol ve iletişim yetenekleri büyük ölçüde zayıflatıldı.

    İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: 2 milyar doları geçti Tam Boyutta Gör
    Operasyonun başlarında Kuveyt’te yanlışlıkla düşürüldüğü belirtilen üç F-15E Strike Eagle ABD uçağı nedeniyle yaklaşık 270 milyon dolar değerinde kayıp yaşandı.

    Bunun yanında, ilk Tomahawk fırlatmalarında yaklaşık 120 adet Block V füzesi kullanıldı. Bunların birim maliyeti 2 milyon dolar.

    İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: 2 milyar doları geçti Tam Boyutta Gör
    ABD, operasyon kapsamında iki Nimitz/Ford sınıfı uçak gemisi, yedi Arleigh Burke sınıfı destroyer ve altı Littoral Combat Ship konuşlandırdı. Bu kuvvetlerin günlük işletme maliyeti yaklaşık 16 ila 28 milyon dolar arasında değişiyor. Operasyona katılan F-18, F-16, F-22 ve F-35 başta olmak üzere 13 farklı hava aracı tipi, günlük 48 milyon dolarlık operasyonel maliyet oluşturuyor.

    İlk 72 saat içinde kullanılan başlıca mühimmatlar arasında 220 Tomahawk Block V, 60 JASSM-ER, 8 GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, 400 GBU-31 JDAM ve çeşitli anti-gemi füzeleri yer alıyor.

    Toplam birim maliyetleri yaklaşık 982 milyon dolar olarak hesaplanırken, yeniden üretim maliyetleri 1,05 milyar doları buluyor. Özel insansız hava araçları LUCAS da operasyonun ilk kez sahada kullanıldı.

    ABD tarafında 6 asker yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Operasyonun ilk gününde Kuveyt’te düşürülen uçaklar ve İran’ın bazı saldırıları bu kayıplara dahil. İran tarafında ise tahmini 40 asker ve 369 sivil hayatını kaybetti. Minab’daki bir okul saldırısında 148 öğrenci yaşamını yitirdi.

    İran, 4 Mart itibarıyla Körfez bölgesine 1.700’ü aşkın füze ve dron saldırısı düzenledi. ABD ve bölge müttefiklerinin hava savunma sistemleri bunları durdurmaya çalıştı. Ancak kaç tane anti-balistik füze kullanıldığı açıklanmadı.

    Toplam maliyet 7 milyar doları geçebilir

    ABD Başkanı Donald Trumo, operasyonun 4-5 hafta sürmesini öngördüklerini açıkladı. Bazı analistlere ve kaynaklara göre operasyon daha da uzun sürebilir.

    Günlük maliyetler üzerinden yapılan projeksiyonlara göre, toplam operasyon maliyeti 6,2-7,7 milyar dolar arasında değişebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +43 adnansetek +33 KKM +28 yimmasabi +22 gnsnc +20 Dr.Perga +20 swat882 +20 gun +20 Boldrex +19 Jack! +18
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (1 Üye, 12 Misafir) 9 Masaüstü 4 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    656 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ABD, savaş ve
    5 etiket daha iran israil Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Zamazingo
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili115,7b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antibiyotik kullanırken portakal suyu içilir mi rampage v902 ps5 uyumlu mu süzme elektrik sayacı cezası epson kafa temizleme programı motora su girerse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum