İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: Şimdiden 2 milyar dolar harcandı

2.3 milyar dolar harcandı
İran savaşının maliyet takibini gerçek zamanlı olarak yapan iran-cost-ticker.com sitesine göre savaşın ilk dört günde ABD’ye tahmini maliyeti yaklaşık 2,3 milyar dolar. Operasyonun günlük maliyeti ise 220 milyon dolar olarak ölçüldü.
Operasyonda neler kullanıldı?
Operasyonun ilk dalgasında Tomahawk ve JASSM-ER füzeleri kullanılarak İran’ın hava savunma sistemleri ve komuta kontrol noktaları hedef alındı. Verilere göre ilk saldırılarda 1.000’den fazla hedefe operasyon gerçekleştirildi. Aynı gün, koordineli siber ve uzay operasyonları ile İran’ın komuta, kontrol ve iletişim yetenekleri büyük ölçüde zayıflatıldı.
Bunun yanında, ilk Tomahawk fırlatmalarında yaklaşık 120 adet Block V füzesi kullanıldı. Bunların birim maliyeti 2 milyon dolar.
İlk 72 saat içinde kullanılan başlıca mühimmatlar arasında 220 Tomahawk Block V, 60 JASSM-ER, 8 GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, 400 GBU-31 JDAM ve çeşitli anti-gemi füzeleri yer alıyor.
Toplam birim maliyetleri yaklaşık 982 milyon dolar olarak hesaplanırken, yeniden üretim maliyetleri 1,05 milyar doları buluyor. Özel insansız hava araçları LUCAS da operasyonun ilk kez sahada kullanıldı.
ABD tarafında 6 asker yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Operasyonun ilk gününde Kuveyt’te düşürülen uçaklar ve İran’ın bazı saldırıları bu kayıplara dahil. İran tarafında ise tahmini 40 asker ve 369 sivil hayatını kaybetti. Minab’daki bir okul saldırısında 148 öğrenci yaşamını yitirdi.
İran, 4 Mart itibarıyla Körfez bölgesine 1.700’ü aşkın füze ve dron saldırısı düzenledi. ABD ve bölge müttefiklerinin hava savunma sistemleri bunları durdurmaya çalıştı. Ancak kaç tane anti-balistik füze kullanıldığı açıklanmadı.
Toplam maliyet 7 milyar doları geçebilir
ABD Başkanı Donald Trumo, operasyonun 4-5 hafta sürmesini öngördüklerini açıkladı. Bazı analistlere ve kaynaklara göre operasyon daha da uzun sürebilir.
Günlük maliyetler üzerinden yapılan projeksiyonlara göre, toplam operasyon maliyeti 6,2-7,7 milyar dolar arasında değişebilir.
