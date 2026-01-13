Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İran, Starlink’i hedef aldı: Askeri düzeyde karartma yapılıyor

    İran’da büyüyen protestolar sırasında yönetim, askeri düzeyde karartma sistemleriyle Starlink’i hedef aldı. Uydu internetinin büyük bölümü devre dışı bırakılırken ülkede 108 saattir internet yok.

    İran, Starlink’i hedef aldı: Askeri düzeyde karartma yapılıyor Tam Boyutta Gör
    İran’da son günlerde büyüyen hükümet karşıtı protestoların ardından yönetimin ülke genelinde tüm internet erişim yöntemlerini devre dışı bıraktığı bildirildi. İran merkezli bağımsız yayın organı IranWire’a göre daha önceki protesto dalgalarında da uygulanan bu yöntem bu kez çok daha ileri bir boyuta taşındı. Hatta yetkililerin İran içinde bulunduğu tahmin edilen on binlerce Starlink alıcısını da etkisiz hale getirmeyi başardığı belirtiliyor.

    NetBlocks verilerine göre İran’da halk, tam 108 saattir dünyanın geri kalanından ve birbirlerinden izole edilmiş durumda. BBC’ye göre ise Tahran’da neredeyse her sokak başında bir kontrol noktası bulunuyor ve buralarda telefonlar kontrol ediliyor.

    Rejimin alışıldık stratejisi

    Katı otoriter rejim nedeniyle İran’da zaman zaman sivil protestolar yaşanıyordu ancak son yılların en büyük eylemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Son dört gün içinde 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve on bini aşkın kişinin ise gözaltına alındığı bildiriliyor.

    İran yönetimi, geçmişteki toplumsal hareketlenmelerde olduğu gibi bu süreçte de internet, mobil iletişim vehatta sabit telefon hatlarını keserek protestocuların iletişim kurmasını zorlaştırmayı hedefliyor. Bu uygulama, yalnızca örgütlenmeyi engellemekle kalmıyor aynı zamanda ülke içinden dış dünyaya görüntü ve bilgi akışını da ciddi ölçüde sınırlandırıyor. Böylece yönetim, yaşananlara ilişkin anlatıyı kontrol altında tutma veya en azından yönlendirme imkanı elde ediyor.

    Bu kez önceki dönemlerden farklı olarak uydu internet hizmeti Starlink’in de hedef alındığı ifade ediliyor. Hem BBC hem de IranWire, Starlink hizmetinde ani kopmalar yaşandığını belirtiyor. İnternet araştırmacısı Amir Raşidi’ye göre Starlink uydularını hedef alan askeri düzeyde karartma yapıldığı tespit edildi.

    Raşidi, bu müdahalenin Starlink trafiğinin yaklaşık yüzde 80’ini sekteye uğrattığını, yöntemin ise hem eşi benzeri görülmemiş hem de son derece sofistike olduğunu belirtiyor. Kullanılan teknolojinin Çin veya Rusya menşeli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ülkede 50 binden fazla Starlink terminali olduğu bildiriliyor.

    Uzmanlara göre müdahalenin merkezinde Starlink terminallerinin uyduya bağlanmak için kullandığı GPS sinyallerinin bastırılması yer alıyor. İran’ın, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından GPS sinyallerini bozma kapasitesini artırdığı ve bu sayede bölgesel ve noktasal karartmalar uyguladığı ifade ediliyor. Bu durum, ülkede Starlink erişiminin bazı bölgelerde tamamen kesilirken bazı noktalarda sınırlı da olsa çalışmaya devam etmesine neden oluyor. Starlink terminallerinin uydu sinyallerini almasını engelleyecek şekilde yüksek güçlü radyo gürültüsü yayan mobil karartma araçlarının devrede olduğu iddiaları da gündemde.

    Ülke içinde ise internet erişiminin tamamen kapalı kalmadığı, devletle bağlantılı platformların kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirildiği bildiriliyor. İlk aşamada devlete yakın Telegram kanalları, resmi medya hesapları ve bazı üniversite ağları erişime açıldı. Ülkedeki önceki büyük internet kesintisi ise 12 gün sürmüştü.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/service-providers/network-providers/iran-government-takes-down-starlink-amidst-civil-unrest-with-military-grade-jamming-signals-report-claims-president-trump-vows-to-speak-to-elon-musk-to-restore-internet-in-crisis-hit-country https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2026/01/12/kill-switch-iran-shuts-down-starlink-internet-for-first-time/ https://www.bbc.com/news/live/cj691w2e840t
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    djarum black migros tiktok takipçi hilesi bosch çamaşır makinesi elektrik gelmiyor tse 12047 belgeli servisler agatha christie okuma sırası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum