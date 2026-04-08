Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İranlı hackerlar ABD’nin enerji ve su altyapısını hedef alıyor

    İran bağlantılı hackerlar, ABD’nin enerji, su ve kamu altyapılarını hedef aldı. Saldırılar sonucunda operasyonel kesintilerin ve maddi kayıpların yaşandığı bildirildi.

    ABD ile İran arasındaki gerilim askeri ve siyasi boyutun ötesine geçerek siber alanda da derinleşiyor. ABD’li güvenlik kurumları tarafından yayımlanan son uyarıya göre İran bağlantılı hacker grupları enerji, su ve kritik kamu altyapılarına yönelik sabotaj amaçlı siber saldırılar gerçekleştiriyor.

    Kritik sistemlere doğrudan müdahale

    FBI, NSA, ABD Enerji Bakanlığı ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yayımlanan ortak bildiride saldırıların özellikle endüstriyel kontrol sistemlerini hedef aldığı vurgulandı. Bu sistemler arasında yer alan ve fiziksel makinelerin dijital olarak kontrol edilmesini sağlayan PLC (Programmable Logic Controller) cihazları saldırıların merkezinde bulunuyor.

    Yetkililere göre hackerlar, bu cihazlara sızarak kontrol panellerindeki verileri manipüle etmeye çalışıyor. Bu tür müdahalelerin bazı durumlarda sistem kesintilerine, fiziksel hasara ve hatta tehlikeli operasyonel koşullara yol açabileceği ifade ediliyor. Açıklamada, bazı saldırıların operasyonel aksamalara ve maddi kayıplara neden olduğu bilgisi yer alıyor.

    Hedefte enerji ve su tesisleri var

    Siber saldırıların hedefleri arasında özellikle enerji altyapısı, su ve atık su tesisleri ile bazı devlet kurumları bulunuyor. Saldırılarda, endüstriyel otomasyon alanında öne çıkan Rockwell Automation gibi firmaların ürünlerinin de hedef alındığı belirtiliyor.

    Yetkililer saldırıların arkasında doğrudan bir grup ismi vermese de, teknik benzerliklerin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen CyberAv3ngers (Şahid Kaveh Grubu) ile örtüştüğünü belirtiyor. Bu grup, 2023’ün sonlarından itibaren hem ABD hem de İsrail hedeflerine yönelik saldırılarla gündeme gelmişti.

    CyberAv3ngers daha önce özellikle su altyapılarında kullanılan Unitronics cihazlarına sızarak 100’den fazla sistemi ele geçirmiş, cihaz ekranlarında “Gaza” yazısı ve kendi logolarını göstermişti. İlk etapta basit bir propaganda eylemi gibi görünen bu saldırıların, aslında cihaz yazılımlarına derinlemesine zarar vererek hizmet kesintilerine yol açtığı daha sonra ortaya çıkmıştı.

    Savaşın başlarında ise İran bağlantılı bir başka grup olan Handala, yüksek profilli ve yıkıcı siber saldırılar gerçekleştirmişti. Grup, ABD merkezli sağlık teknolojisi şirketi Stryker’a sızarak şirketin kendi güvenlik araçlarını kullanıp binlerce cihazı uzaktan sildi ve ciddi operasyonel aksamalara yol açtı.

    2 haftalık ateşkes sağlandı

    ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açılması şartıyla ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkes ilan edildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde ülkesinin ateşkesi kabul ettiğini doğruladı. Trump da ve İran yönetimi de gelinen noktayı zafer olarak tanımladı.

    Anlık gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre ateşkes sonrasında ilk gemiler de boğazdan geçmeye başladı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/04/07/iranian-hackers-are-targeting-american-critical-infrastructure-u-s-agencies-warn/ https://www.wired.com/story/iran-linked-hackers-are-sabotaging-us-energy-and-water-infrastructure/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hardline neden önerilmiyor ford fiesta 1.4 titanium yorumlar vefat eden kişinin kredi kartı borcu taksitlendirme elektrikli direksiyon sertleşmesi audi mi mercedes mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum