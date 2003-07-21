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iRiver IMP-400 MP3 CD Player İncelemesi

15 yıl
2,7b
1
5
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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MP3 çalıcılar dünyasındaki gelişmelerde boyutlar göze alınmadığında fiyat performans olarak CD çalabilen modelleri en çok tercih edilen model oldu. Zira bilgisayarınızdan Mp3 CD'leri oluştururak çok ucuza (700 Mb sadece 0.25$) bir çok medya kullanarak hem taşınabilir hem güvenli hemde ucuz bir Mp3 çalıcı alabiliyorsunuz. Bu modeli diğer modellerden ayrı tutan şeylerin başında müthiş yüksek çözünürlüklü uzaktan kumandası diyebiliriz.

Yurt dışında en ucuz 145$ civarı satılan ürün MP3, WMA ve ASF formatlarını destekliyor. Normal cd'de çalabilen cihaz üzerinde FM radyosu ile can sıkıntısında da işe yaramakta. Kalınlığı , ağırlığı ve uzunluğu tahammül edilebilen sınırlar içinde. Sarsıntı önleyici sistemi CD'ler için 180 sn iken, Mp3 çalma esnasın 480 sn ve 960 sn WMA. Cihaza eklenen aksesuarlar ise müthiş, araba teybi adaptörü, çakmak şarjı adaptörü, iki adet ciklet şeklinde dahili pil, harici kalem pil eklentisi, taşıma kılıfı ve Sennheiser MX300 kulaklıkları bulunmakta.

Kısaca bu üründen aradığınız tüm Discman özelliklerini bulabilirken aynı zamanda Mp3 player'da olarak size hizmet etmekte.


http://www.keptech.net/index.php?page=reviews&review_id=39 Yorum Yaz
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hecatomber 15 yıl
yeni gelen firmware ile ogg destekliyor.
iriver.com/...
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gun 15 yıl
bilmem sitesine bak yazmadığıma göre çalmıyor herhalde bu arada bu ürünlerin ithalatçısı iriver'ların yani Kont oldu kendisi firmalar tarafından tanınan ama web sitelerini pek tanımayan bir ithalatçıdır.
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Deleted User 15 yıl
[Deleted by Admins]
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DarkDream 15 yıl
guzel alet,,ses cıkısı 12mW*2 asıl merak ettigim ses kalitesi. acıkcası fiyaı en iyi sony modeliyle es deger sayılır,bir ust modeli yani 550 ise daha yuksek bir fiyatta buda kaliteli oldugunu gosterir..
peki mp3 asrşivi genis olan ve bunları heryerde dinlemek isteyen biri aynı fiyatlarda bir md player mi secmeli yoksa ,bir mp3 discman mi??
sizce hangisi daha avantajlı olur? ozelliklede ses kalitesi acısından?
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MeteBaba 15 yıl
Gerçekten Süper Bir Cihaz.
Türkiyede Yokmu?
Ayrıca Bu Cihazın Fiyatıda Baya Yüksektir Diye Düşünüyorum....
Yakında İnternet Üzerinden Müzik Dinlenebilir Disc Man Yapılacığı haberlerini okudum.
Onu Bekliyorum.
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