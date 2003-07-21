iRiver IMP-400 MP3 CD Player İncelemesi

MP3 çalıcılar dünyasındaki gelişmelerde boyutlar göze alınmadığında fiyat performans olarak CD çalabilen modelleri en çok tercih edilen model oldu. Zira bilgisayarınızdan Mp3 CD'leri oluştururak çok ucuza (700 Mb sadece 0.25$) bir çok medya kullanarak hem taşınabilir hem güvenli hemde ucuz bir Mp3 çalıcı alabiliyorsunuz. Bu modeli diğer modellerden ayrı tutan şeylerin başında müthiş yüksek çözünürlüklü uzaktan kumandası diyebiliriz.

Yurt dışında en ucuz 145$ civarı satılan ürün MP3, WMA ve ASF formatlarını destekliyor. Normal cd'de çalabilen cihaz üzerinde FM radyosu ile can sıkıntısında da işe yaramakta. Kalınlığı , ağırlığı ve uzunluğu tahammül edilebilen sınırlar içinde. Sarsıntı önleyici sistemi CD'ler için 180 sn iken, Mp3 çalma esnasın 480 sn ve 960 sn WMA. Cihaza eklenen aksesuarlar ise müthiş, araba teybi adaptörü, çakmak şarjı adaptörü, iki adet ciklet şeklinde dahili pil, harici kalem pil eklentisi, taşıma kılıfı ve Sennheiser MX300 kulaklıkları bulunmakta.

Kısaca bu üründen aradığınız tüm Discman özelliklerini bulabilirken aynı zamanda Mp3 player'da olarak size hizmet etmekte.

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