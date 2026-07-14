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    İrlanda’da veri merkezleri neredeyse ülkedeki tüm evler kadar elektrik tüketti

    İrlanda'da veri merkezlerinin elektrik tüketimi hızla yükseliyor. Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle tesislerin tüketimi, ülkedeki konutların toplam elektrik kullanımına yaklaştı.

    İrlanda’da veri merkezleri ülkedeki evler kadar elektrik tüketti Tam Boyutta Gör
    İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'nin (CSO) yayımladığı yeni verilere göre ülkedeki veri merkezleri 2025 yılında ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 23'ünü tek başına kullandı. Bu oran, kent ve kırsaldaki tüm konutların toplam elektrik tüketimi olan yüzde 28'e oldukça yaklaşmış durumda.

    Yüzde 584'lük artış yaşandı

    Resmi verilere göre veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2024'teki 6.973 GWh seviyesinden 2025'te 7.663 GWh'ye çıkarak bir yılda yüzde 10 arttı. Aynı dönemde ülkenin geri kalanındaki elektrik tüketimindeki artış ise yalnızca yüzde 2 oldu.

    Öte yandan 2015 yılında veri merkezleri ülke elektrik tüketiminin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyordu.

    CSO'nun ilk kez derlediği çeyreklik veriler de büyümenin hızını gözler önüne seriyor. 2015'in ilk çeyreğinde 291 GWh olan veri merkezi elektrik tüketimi, 2025'in dördüncü çeyreğinde 1.991 GWh'ye yükseldi. Böylece on yıllık süreçte yüzde 584'lük artış kaydedildi.

    Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip İrlanda'da bugün 89 civarında veri merkezi bulunuyor. en büyük veri merkezleri Microsoft, AWS, Google ve Meta gibi hiper ölçekli teknoloji şirketleri tarafından işletiliyor. Kalan tesisler ise kapasitesini farklı müşterilere kiralayan sağlayıcılara ait.

    Ülkedeki ilk veri merkezi yatırımları ağırlıklı olarak bulut hizmetleri ve sosyal medya uygulamalarına yönelikti. Ancak üretken yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşması, yeni işlem gücü ihtiyacını artırarak elektrik talebini önemli ölçüde yükseltti.

    Elektrik şebekesi endişesiyle yeni kurallar getirildi

    Artan elektrik talebinin şebeke üzerinde baskı oluşturabileceği ve geniş çaplı kesintilere yol açabileceği endişesiyle İrlanda Kasım 2021'de yeni veri merkezlerinin elektrik şebekesine standart bağlantı başvurularını fiilen durduran bir düzenleme yürürlüğe koymuştu.

    Bu düzenleme kapsamında geliştiricilerden ya kendi elektrik üretim altyapılarını kurmaları ya da yoğunluğun olduğu Büyük Dublin Bölgesi dışındaki uygun bölgelere yönelmeleri istendi. Ancak elektrik tüketimi artmaya devam etti.

    2025’te ise enerji güvenliği kapsamında yeni kurallar getirildi. Buna göre yeni veri merkezi projeleri, ihtiyaç duydukları elektriğin tamamını karşılayabilecek esnek ve sahada kurulu enerji üretim kapasitesine sahip olmak zorunda. Ayrıca işletmeye alındıktan sonraki altı yıl içinde yıllık elektrik ihtiyaçlarının en az yüzde 80'ini yeni ve sübvansiyonsuz yenilenebilir enerji projelerinden karşılamaları gerekiyor.

    Öte yandan veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimi yalnızca İrlanda'ya özgü bir sorun değil. Araştırmalar, küresel veri merkezi elektrik tüketiminin bu yıl yüzde 26 artacağını ortaya koyuyor.

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