Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İş Bankası'ndan sticker şeklinde kredi kartı: Her şeye yapıştırılabiliyor

    İş Bankası’nın yeni MaxSticker Kart’ı, kredi kartının temassız ödeme özelliğini sticker’a taşıyor. Şar veya internet bağlantısı gerekmeden temassız ödeme yapılabiliyor.

    İş Bankası'ndan sticker şeklinde kredi kartı: MaxSticker Kart’ı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İş Bankası, yanında kredi kartı taşımak istemeyenler için yapışkan etiket (sticker) şeklindeki kredi kartı MaxSticker Kart’ı tanıttı. Mevcut kredi kartlarınızın temassız ödelliği bu etikete taşınıyor. Telefon, termos, saat, çanta, cüzdan vs. gibi dilediğiniz her şeyin üstüne yapıştırılabilen bu etiket ile temassız şekilde ödeme yapılabiliyor. Üstelik tıpkı kredi kartları gibi herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışıyor.

    Kredi kartlarının temassız ödeme özelliğini etikete taşıyan MaxSticker Kart ile 2.500 TL’ye kadarki temassız ödemeler şifre gerekmeden, 2.500 TL’nin üstündeki temassız ödemeler ise önce etiketi okutup sonrasında POS cihazına şifre girilerek gerçekleştiriliyor.

    Türkiye’de Apple cihazlar başta olmak üzere pek çok markanın teknolojik cihazında NFC ile temassız ödeme özelliği kullanılamıyor. MaxSticker Kart, bu sorunu ortadan kaldırarak her zaman ve her yerde temassız ödeme yapmanıza imkan tanıyor. Kart ve cüzdan taşıma derdini ortadan kaldırıyor. Şarj ve internet gerekmiyor.

    MaxSticker’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de bağlı olduğu kredi kartından bağımsız olarak temassız ödeme limiti belirlenebilmesi. Kullanıcılar İşCep üzerinden MaxSticker’a özel bir limit tanımlayabiliyor. Böylece ana kredi kartının kullanılabilir limitinin tamamının MaxSticker üzerinden harcanmasının önüne geçilebiliyor. Güvenlik tarafında ise MaxSticker’ın üzerinde kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV gibi hassas kart bilgilerinin bulunmaması dikkat çekiyor. Ayrıca MaxSticker ile gerçekleştirilen işlemlerin ardından kullanıcıların telefonuna anlık bildirim gönderiliyor. MaxSticker Kart başvurusu, İşCep uygulamasındaki “MaxSticker Kartlarım” menüsü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Etiket, kargo ile kapınıza kadar geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    600 bin tl ye alınabilecek arabalar polo mu clio mu buzdolabından tır tır ses gelmesi megane 3 1.5 dci 1.2 tsi golf alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum