İş Bankası'ndan sticker şeklinde kredi kartı: Her şeye yapıştırılabiliyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye İş Bankası, yanında kredi kartı taşımak istemeyenler için yapışkan etiket (sticker) şeklindeki kredi kartı MaxSticker Kart’ı tanıttı. Mevcut kredi kartlarınızın temassız ödelliği bu etikete taşınıyor. Telefon, termos, saat, çanta, cüzdan vs. gibi dilediğiniz her şeyin üstüne yapıştırılabilen bu etiket ile temassız şekilde ödeme yapılabiliyor. Üstelik tıpkı kredi kartları gibi herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Kredi kartlarının temassız ödeme özelliğini etikete taşıyan MaxSticker Kart ile 2.500 TL’ye kadarki temassız ödemeler şifre gerekmeden, 2.500 TL’nin üstündeki temassız ödemeler ise önce etiketi okutup sonrasında POS cihazına şifre girilerek gerçekleştiriliyor.

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Türkiye’de Apple cihazlar başta olmak üzere pek çok markanın teknolojik cihazında NFC ile temassız ödeme özelliği kullanılamıyor. MaxSticker Kart, bu sorunu ortadan kaldırarak her zaman ve her yerde temassız ödeme yapmanıza imkan tanıyor. Kart ve cüzdan taşıma derdini ortadan kaldırıyor. Şarj ve internet gerekmiyor.

MaxSticker’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de bağlı olduğu kredi kartından bağımsız olarak temassız ödeme limiti belirlenebilmesi. Kullanıcılar İşCep üzerinden MaxSticker’a özel bir limit tanımlayabiliyor. Böylece ana kredi kartının kullanılabilir limitinin tamamının MaxSticker üzerinden harcanmasının önüne geçilebiliyor. Güvenlik tarafında ise MaxSticker’ın üzerinde kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV gibi hassas kart bilgilerinin bulunmaması dikkat çekiyor. Ayrıca MaxSticker ile gerçekleştirilen işlemlerin ardından kullanıcıların telefonuna anlık bildirim gönderiliyor. MaxSticker Kart başvurusu, İşCep uygulamasındaki “MaxSticker Kartlarım” menüsü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Etiket, kargo ile kapınıza kadar geliyor.

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İş Bankası'ndan sticker şeklinde kredi kartı: MaxSticker Kart’ı

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