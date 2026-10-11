İş ve kurumsal kullanım için en iyi iş laptopları

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Günümüz itibarıyla bir iş laptopu seçerken yalnızca işlemci, RAM veya depolama kapasitesine odaklanmak yeterli değil. Günlük çalışma temposunda pil ömrü, taşınabilirlik, ekran kalitesi, bağlantı seçenekleri, güvenlik özellikleri ve uzun süreli kullanım performansı da en az donanım kadar önem taşıyor. Özellikle ofis çalışanlarından yöneticilere, yazılımcılardan sürekli seyahat eden profesyonellere kadar farklı kullanım ihtiyaçları söz konusu olduğu için tercih edilmesi gereken bilgisayarın özelliklerini de değişiyor. Bu nedenle en iyi iş laptopları arasından seçim yaparken kullanım amacını ve bütçeyi birlikte değerlendirmek gerekiyor. Hangi iş loptopu alınmalı? diyorsonaız aşağıda, farklı ihtiyaçlara hitap eden güncel iş bilgisayarı önerileri arasından öne çıkan modelleri inceleyebilirsiniz.

İş kullanımı için en iyi laptop modelleri, akıcı çoklu görev için minimum 16 GB RAM, hızlı SSD depolama, uzun pil ömrü ve güçlü güvenlik özellikleri sunan cihazlardır. 2026'da alınabilecek en iyi iş laptopları sıralamasında ise Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F), mobil ve kurumsal kullanıma odaklanan Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F) ve geniş ekranlı Casper Nirvana X750 (X750.1362-DQ00A-G-F) öne çıkıyor.

1️⃣ Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F)

Tam Boyutta Gör En iyi iş laptopu Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F), 16 inç ekranı ve H serisi Intel işlemcisiyle ofis çalışmalarında performans ile geniş çalışma alanını bir araya getiriyor. 13. nesil Intel Core i5-13420H işlemci, 24 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD’ye sahip olan model çoklu görev, ofis uygulamaları ve yoğun dosya işlemleri için yeterli bir donanım sunuyor. Belleğin iki SODIMM yuvası üzerinden 64 GB'a kadar yükseltilebilmesi de cihazın kullanım ömrünü uzatıyor.

16 inçlik 16:10 FHD IPS ekran 300 nit parlaklık sunarken, alüminyum kasa 1,8 kg ağırlığı ve 18,3 mm kalınlığıyla cihazı taşınabilir tutuyor. 54,72 Wh batarya ile 8 saatin üzerinde kullanım süresi sunması, gün içinde prizden uzak çalışması gerekenler için uzun pil ömürlü laptop arayışında S100'ü öne çıkarıyor. Parmak izi okuyucu, aydınlatmalı klavye ve gürültü engelleme özellikli kamera da günlük iş kullanımını tamamlayan detaylar arasında yer alıyor.

Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F) teknik özellikleri

Ekran : 16" 16:10 FHD IPS, 300 nit

: 16" 16:10 FHD IPS, 300 nit İşlemci : Intel Core i5-13420H, 13. Nesil

: Intel Core i5-13420H, 13. Nesil Bellek : 24 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar destek

: 24 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar destek Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran kartı : Dahili ekran kartı

: Dahili ekran kartı Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, mikrofon

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, mikrofon İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 54,72 Wh, 3 hücreli, 65W adaptör, 8+ saat kullanım

2️⃣ Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F)

Tam Boyutta Gör Toplantıdan toplantıya geçen, bilgisayarını sürekli yanında taşıyan kullanıcılar için NevoPro P40'ın en dikkat çekici tarafı performansından önce gövdesi oluyor. 1,4 kg ağırlık ve 18,1 mm kalınlık, cihazı mobil çalışmaya uygun hale getirirken tamamı alüminyum gövde dayanıklılık tarafında avantaj sağlıyor. 180 derece açılabilen menteşe de özellikle toplantılarda ekranı karşıdaki kişilerle paylaşmayı kolaylaştırıyor.

P40'ın iş odaklı yapısını güvenlik özellikleri tamamlıyor. Parmak izi okuyucunun yanında opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM desteği sunulurken, MIL-STD 810H testleri cihazın farklı sıcaklık ve toz koşullarındaki dayanıklılığını hedefliyor. Üç kademeli aydınlatmalı, sıvı dökülmelerine karşı korumalı klavye ve gürültü önleyici kamera da uzun süreli ofis kullanımında öne çıkan ayrıntılar arasında. Bu özellikleriyle NevoPro P40, kurumsal laptop tavsiyesi arayanların değerlendirebileceği daha mobil seçeneklerden biri oluyor.

14 inçlik 16:10 FHD IPS panel 300 nit parlaklık sunuyor. Donanım tarafında ise 13. nesil Intel Core i5-13420H işlemci, 24 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Belleğin 64 GB'a kadar yükseltilebilmesi, cihazın ileride daha yüksek bellek ihtiyacı oluşabilecek iş akışlarına uyarlanabilmesini sağlıyor.

Casper NevoPro P40 (NP40.1362-DQ00A-G-F) teknik özellikleri

Ekran : 14" 16:10 FHD IPS, 300 nit

: 14" 16:10 FHD IPS, 300 nit İşlemci : Intel Core i5-13420H, 13. nesil

: Intel Core i5-13420H, 13. nesil Bellek : 24 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar destek

: 24 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar destek Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran kartı : Dahili ekran kartı

: Dahili ekran kartı Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, mikrofon, Kensington kilidi

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, mikrofon, Kensington kilidi İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 54,72 Wh, 3 hücreli, 65W adaptör

3️⃣ Casper Nirvana X750 (X750.1362-DQ00A-G-F)

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana X750, daha büyük ekran isteyen ancak masaüstü bilgisayarın sabit kullanımına bağlı kalmak istemeyen kullanıcıları hedefliyor. 15,6 inç FHD IPS panel, 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile çok sayıda uygulamanın aynı anda açık tutulduğu ofis çalışmalarında yeterli bir donanım temeli oluşturuyor. 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci de 45W sınıfındaki H serisi yapısıyla günlük işlerin yanında daha yoğun çoklu görev senaryolarına hitap ediyor.

En iyi iş laptop markalarından olan Casper'ın Nirvana X750 modelinin asıl avantajlarından biri bağlantı tarafında ortaya çıkıyor. USB-A ve USB-C'nin yanı sıra HDMI, SD kart okuyucu ve RJ45 Ethernet portunun bulunması, adaptör ihtiyacını azaltıyor. Özellikle sabit çalışma masasında harici ekran, kablolu ağ ve farklı çevre birimlerini aynı anda kullananlar için bu yapı pratiklik sağlıyor. Bu nedenle ofis için laptop seçimi yapılırken yalnızca işlemci ve bellek kapasitesine bakmayan kullanıcıların değerlendirebileceği bir model haline geliyor.

1,6 kg ağırlık ve 19,2 mm kalınlık, 15,6 inçlik bir bilgisayar için makul bir taşınabilirlik sunuyor. 180 derece açılabilen ekran, 2 MP kamera ve sürgülü kamera kapağı da cihazı toplantı ve mobil çalışma tarafında destekliyor. 53,58 Wh akıllı batarya, 65W adaptör ve Wi-Fi 6 bağlantısı ise günlük kullanımın diğer temel parçalarını tamamlıyor.

Casper Nirvana X750 (X750.1362-DQ00A-G-F) teknik özellikleri

Ekran : 15,6" FHD IPS, 250 nit

: 15,6" FHD IPS, 250 nit İşlemci : Intel Core i7-13620H, 13. nesil

: Intel Core i7-13620H, 13. nesil Bellek : 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar destek

: 32 GB DDR5 4800 MHz, 64 GB'a kadar destek Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran kartı : Dahili ekran kartı

: Dahili ekran kartı Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart okuyucu, RJ45 Ethernet, mikrofon

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart okuyucu, RJ45 Ethernet, mikrofon İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 53,58 Wh, 3 hücreli, 65W adaptör

4️⃣ Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q)

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana Z100, bilgisayarını gün boyunca yanında taşıyan ve büyük ekran yerine daha kompakt bir gövdeyi tercih eden kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanıyor. Alüminyum ve magnezyum alaşımlı kasanın 1,25 kg ağırlığa ve 14,9 mm kalınlığa ulaşması, modelin en güçlü taraflarından biri. Üstelik bu ince gövdeye 14 inç QHD çözünürlüklü ekran sığdırılıyor. 16:10 görüntü oranı ve yüzde 86 ekran-gövde oranı da çalışma alanının kompakt kasaya rağmen geniş tutulmasına yardımcı oluyor.

Donanım tarafında Intel Core i5-1335U işlemciye 16 GB LPDDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD eşlik ediyor. Belleğin anakarta entegre olması nedeniyle yükseltme seçeneği bulunmazken, mevcut 16 GB kapasite günlük ofis uygulamaları, çoklu görev ve içerik üretimi için dengeli bir yapı oluşturuyor. Taşınabilir hafif iş bilgisayarı arayanlar açısından Z100'ün düşük ağırlığı kadar 50 Whr bataryası da önem taşıyor. Casper, cihazın tek şarjla 12 saate ulaşan kullanım süresi sunduğunu ve hızlı şarj desteğiyle yaklaşık iki saatte tamamen şarj olabildiğini belirtiyor.

Z100'ün bağlantı seçenekleri de ince gövdeye göre oldukça işlevsel. USB 3.2 Type-A, iki farklı Type-C bağlantısı, HDMI ve mikrofon portunun yanında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor. Parmak izi okuyucu, üç kademeli aydınlatmalı klavye ve gürültü engelleme özellikli 2 MP FHD kamera ise özellikle hareket halindeyken çalışmayı kolaylaştıran tamamlayıcı özellikler arasında yer alıyor.

Casper Nirvana Z100 (Z100.1335-BQ00A-M-Q) teknik özellikleri

Ekran : 14" QHD, 16:10, %100 sRGB, 300 nit

: 14" QHD, 16:10, %100 sRGB, 300 nit İşlemci : Intel Core i5-1335U, 13. nesil

: Intel Core i5-1335U, 13. nesil Bellek : 16 GB LPDDR5 5500 MT/s, tümleşik

: 16 GB LPDDR5 5500 MT/s, tümleşik Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran kartı : Dahili ekran kartı

: Dahili ekran kartı Portlar : 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, HDMI, mikrofon, Kensington kilidi

: 1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, HDMI, mikrofon, Kensington kilidi İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 50 Wh, 3 hücreli, 45W adaptör

5️⃣ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Tam Boyutta Gör Sık seyahat eden ve bilgisayarını gün boyunca yanında taşıyan kullanıcılar için Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition'ın en belirgin avantajı 986 gramdan başlayan ağırlığı oluyor. Sık seyahat eden yöneticiler için en hafif laptop hangisi? diyenler için bu ağırlık önemli. 14 inçlik gövdesine rağmen 32 GB LPDDR5x bellek, 1 TB PCIe 5.0 SSD ve Intel Core Ultra 7 258V işlemci sunan model, taşınabilirlikten ödün vermeden profesyonel çalışma performansı arayanlara hitap ediyor. 47 TOPS'a kadar NPU performansı ve Copilot+ PC desteği de cihazı yapay zeka destekli çalışma özellikleri açısından güncel tutuyor. Bu özellikleriyle iş laptopu arayan ve bilgisayarını toplantıdan seyahate kadar sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Modelin 57 Wh bataryası ve 65W USB-C GaN adaptörü mobil kullanım senaryosunu tamamlıyor. 2.8K OLED ekran 120 Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve DisplayHDR True Black 500 desteği sunarken iki Thunderbolt 4, iki USB-A ve HDMI 2.1 bağlantıları harici cihazlarla çalışmayı kolaylaştırıyor. ThinkShield güvenlik paketi, TPM 2.0, parmak izi okuyucu ve IR kamera gibi özellikler de özellikle kurumsal kullanımda cihazın güvenlik tarafını güçlendiriyor. Windows 11 Pro ile gelen bilgisayar ayrıca MIL-STD-810H testlerinden geçiyor.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition teknik özellikleri

Ekran: 14 inç 2.8K (2880 x 1800) OLED, 500 nit, yüzde 100 DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision

14 inç 2.8K (2880 x 1800) OLED, 500 nit, yüzde 100 DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision İşlemci: Intel Core Ultra 7 258V, 8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 4.8 GHz'e kadar Turbo

Intel Core Ultra 7 258V, 8 çekirdek, 8 iş parçacığı, 4.8 GHz'e kadar Turbo Bellek: 32 GB LPDDR5x-8533, anakarta lehimli ve yükseltilemez

32 GB LPDDR5x-8533, anakarta lehimli ve yükseltilemez Depolama: 1 TB M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe SSD

1 TB M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe SSD Ekran kartı: Entegre Intel Arc 140V

Entegre Intel Arc 140V Portlar: 2x Thunderbolt 4 / USB4, 2x USB-A 5 Gbps, HDMI 2.1, 3,5 mm ses jakı

2x Thunderbolt 4 / USB4, 2x USB-A 5 Gbps, HDMI 2.1, 3,5 mm ses jakı İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Batarya: 57 Wh, 65W USB-C GaN adaptör

6️⃣ Apple MacBook Pro 16 M5 Pro

Tam Boyutta Gör Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, taşınabilirlikten çok yüksek performans gerektiren profesyonel iş akışlarına odaklanıyor. M5 Pro çipin 18 çekirdekli CPU'su ve 20 çekirdekli GPU'su, 48 GB birleşik bellek ve 1 TB SSD ile birleştiğinde yazılım geliştirme, video düzenleme, grafik çalışmaları ve yerel yapay zeka işlemleri için geniş bir performans alanı oluşturuyor. GPU'nun her çekirdeğinde Neural Accelerator bulunması ve 16 çekirdekli Neural Engine, cihazın yapay zeka tarafındaki işlem kapasitesini de artırıyor. Bu nedenle yazılımcı için laptop arayan ve geliştirme ortamlarının yanı sıra ağır profesyonel uygulamaları da aynı bilgisayarda çalıştırmak isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği üst seviye modellerden biri.

MacBook Pro'nun asıl farklarından biri ise donanım ile macOS arasındaki bütünleşik yapı. 16.2 inç Liquid Retina XDR ekran; 3456 x 2234 çözünürlük, 120 Hz'e kadar ProMotion, P3 renk gamı ve HDR içeriklerde 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. 100 Wh batarya, 24 saate kadar video oynatma ve 17 saate kadar kablosuz internet kullanımına imkan tanıyor. Üç Thunderbolt 5 bağlantısı, HDMI, SDXC kart yuvası ve MagSafe 3 de profesyonel çalışma ortamlarında geniş bağlantı seçenekleri sağlıyor. iPhone Yansıtma ve diğer Apple cihazlarıyla entegrasyon ise Apple ekosistemini kullananların çalışma akışını tamamlıyor.

Apple MacBook Pro 16 M5 Pro teknik özellikleri

Ekran : 16.2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234, 120 Hz'e kadar ProMotion, 1.000.000:1 kontrast, 1600 nit maksimum HDR parlaklık, P3 renk gamı

: 16.2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234, 120 Hz'e kadar ProMotion, 1.000.000:1 kontrast, 1600 nit maksimum HDR parlaklık, P3 renk gamı İşlemci : Apple M5 Pro, 18 çekirdekli CPU, 20 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, 307 GB/sn bellek bant genişliği

: Apple M5 Pro, 18 çekirdekli CPU, 20 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, 307 GB/sn bellek bant genişliği Bellek : 48 GB birleşik bellek

: 48 GB birleşik bellek Depolama : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Ekran kart ı: 20 çekirdekli entegre GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve Neural Accelerator

ı: 20 çekirdekli entegre GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve Neural Accelerator Portlar : 3x Thunderbolt 5 / USB-C, MagSafe 3, HDMI, SDXC kart yuvası, 3,5 mm kulaklık jakı

: 3x Thunderbolt 5 / USB-C, MagSafe 3, HDMI, SDXC kart yuvası, 3,5 mm kulaklık jakı İşletim sistemi : macOS

: macOS Batarya: 100 Wh lityum polimer, 24 saate kadar video oynatma, 17 saate kadar kablosuz internet kullanımı, 140W USB-C güç adaptörü

7️⃣ Dell XPS 14 Ultra X7 DA14260

Tam Boyutta Gör Dell XPS 14, performans ve tasarımı aynı gövdede buluşturmak isteyen kullanıcıların dikkat edebileceği bir model. 14 inçlik yapısına rağmen Intel Core Ultra X7 358H işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB SSD sunması, bilgisayarı günlük ofis işlerinin ötesine taşıyor. Entegre 12 Xe çekirdekli Intel Arc grafik birimi de video düzenleme ve diğer grafik ağırlıklı görevlerde sisteme destek veriyor. Üstelik cihazın 1,36 kg başlangıç ağırlığı ve 14,62 mm'lik inceliği, performans odaklı bir bilgisayar için hareket halindeyken kullanımını kolaylaştırıyor. Bu nedenle iş için en iyi laptoplar arasında performans ile mobiliteyi birlikte değerlendiren kullanıcılar için farklı bir alternatif oluşturuyor.

XPS 14'ün ekran tarafında yapılandırmaya göre 2K LCD veya 2.8K OLED seçenekleri bulunuyor. Verilen model 120 Hz yenileme hızına sahip dokunmatik ekranla geliyor. Dell, yüksek enerji yoğunluklu batarya ve verimli ekran yapılandırmasıyla 31 saate kadar pil ömrü sunulduğunu belirtiyor. Üç Thunderbolt 4 bağlantısı ve 3,5 mm ses jakı dışında bağlantı seçenekleri sınırlı tutulsa da USB-C üzerinden DisplayPort 2.1 ve güç dağıtımı desteği bulunuyor. Windows 11 Pro, TPM tabanlı güvenlik, SafeBIOS ve SafeID gibi özellikler de cihazın iş ortamındaki kullanımını destekliyor.

Ekran: 14 inç dokunmatik, 120 Hz; yapılandırmaya göre 2K LCD veya 2.8K OLED

14 inç dokunmatik, 120 Hz; yapılandırmaya göre 2K LCD veya 2.8K OLED İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X7 358H Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Ekran kartı: 12 Xe çekirdekli Intel Arc grafikler

12 Xe çekirdekli Intel Arc grafikler Portlar: 3x Thunderbolt 4 / USB Type-C, DisplayPort 2.1 ve Güç Dağıtımı desteği, 3,5 mm evrensel ses jakı

3x Thunderbolt 4 / USB Type-C, DisplayPort 2.1 ve Güç Dağıtımı desteği, 3,5 mm evrensel ses jakı İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Batarya: Yapılandırmaya bağlı olarak 31 saate kadar pil ömrü; yüksek enerji yoğunluklu batarya

8️⃣ HP EliteBook 8 AI G1i AD3T0ET

Tam Boyutta Gör HP EliteBook 8 AI G1i'nin odağında ham performanstan çok kurumsal çalışma düzeninin ihtiyaçları bulunuyor. Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD, ofis uygulamaları ve çoklu görev için güçlü bir temel oluştururken HP Wolf Security for Business, TPM, parmak izi okuyucu ve IR kamera gibi özellikler güvenlik tarafını öne çıkarıyor. HP'nin Wolf Pro Security Edition ve Sure Click gibi çözümleri de özellikle şirket bilgisayarlarında veri ve cihaz güvenliğine önem veren kullanıcıları hedefliyor. Bu nedenle şirket için laptop satın alma sürecinde performans kadar güvenlik ve kurumsal koruma özelliklerini de değerlendiren işletmeler için uygun bir seçenek.

16 inç WUXGA IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlüğü ve 300 nit parlaklığıyla geniş çalışma alanı sunuyor. Sayısal tuş takımlı, arkadan aydınlatmalı ve sıvı dökülmesine dayanıklı klavye de özellikle uzun süreli ofis kullanımını destekliyor. 62 Wh batarya 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor. İki Thunderbolt 4, ek USB-C, USB-A ve HDMI 2.1 bağlantıları sayesinde ofis monitörleri ve çevre birimleriyle çalışmak da kolaylaşıyor. 1,69 kg'dan başlayan ağırlığı nedeniyle modelin önceliği ultra mobilite yerine geniş ekran ve kurumsal kullanım özellikleri oluyor.

Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, yansımasız, 300 nit, yüzde 62,5 sRGB

16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS, yansımasız, 300 nit, yüzde 62,5 sRGB İşlemci: Intel Core Ultra 7 255H, 16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar Turbo, 24 MB L3 önbellek

Intel Core Ultra 7 255H, 16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar Turbo, 24 MB L3 önbellek Bellek: 32 GB DDR5-5600, 2 SODIMM yuvası

32 GB DDR5-5600, 2 SODIMM yuvası Depolama: 1 TB PCIe NVMe SSD

1 TB PCIe NVMe SSD Ekran kartı: Entegre Intel Arc 140T GPU

Entegre Intel Arc 140T GPU Portlar: 2x Thunderbolt 4 / USB-C 40 Gbps, 1x USB-C 10 Gbps, 1x USB-A 5 Gbps, HDMI 2.1, 3,5 mm birleşik kulaklık/mikrofon jakı

2x Thunderbolt 4 / USB-C 40 Gbps, 1x USB-C 10 Gbps, 1x USB-A 5 Gbps, HDMI 2.1, 3,5 mm birleşik kulaklık/mikrofon jakı İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Batarya: 62 Wh, 30 dakikada yüzde 50'ye kadar hızlı şarj, 65W USB-C adaptör

9️⃣MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-038TR

Tam Boyutta Gör MSI Prestige 14 Flip AI+'ın diğer modellerden ayrıldığı nokta, klasik dizüstü bilgisayar formunun ötesine geçmesi. 360 derece katlanabilen ekranı ve MSI Nano Pen desteği sayesinde bilgisayar; toplantı notları almak, sunumlar üzerinde çalışmak veya dokunmatik arayüzden yararlanmak isteyen kullanıcılar için daha esnek bir kullanım sunuyor. 1,37 kg ağırlığındaki alüminyum alaşımlı gövde de bu işlevselliği hareket halindeyken taşımayı kolaylaştırıyor. Bu yönüyle iş bilgisayarı önerileri arasında klasik ofis bilgisayarlarından farklı bir kullanım deneyimi arayanlara hitap ediyor.

Donanım tarafında Intel Core Ultra 9 386H işlemci, 32 GB LPDDR5x bellek ve 2 TB PCIe Gen4 SSD bulunuyor. 14 inç FHD+ OLED dokunmatik ekran yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunarken düşük mavi ışık ve Flicker-Free sertifikaları uzun çalışma sürelerini destekliyor. 81 Wh batarya ve 100W PD 3.0 hızlı şarj desteği, MSI'ın belirli test koşullarında 30 saate kadar pil ömrü iddiasıyla birleşiyor. Buhar odası soğutma sistemi ve Intra Flow tasarımı ise ince gövdede sıcaklıkları kontrol altında tutmayı hedefliyor; şirket, uygun senaryolarda 18 dBA seviyesine kadar sessiz çalışma sunduğunu belirtiyor.

Ekran: 14 inç FHD+ (1920 x 1200) OLED, dokunmatik, yüzde 100 DCI-P3, düşük mavi ışık ve Flicker-Free sertifikalı

14 inç FHD+ (1920 x 1200) OLED, dokunmatik, yüzde 100 DCI-P3, düşük mavi ışık ve Flicker-Free sertifikalı İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H, 16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar Turbo, 18 MB Intel Smart Cache, 50 TOPS'a kadar NPU

Intel Core Ultra 9 386H, 16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar Turbo, 18 MB Intel Smart Cache, 50 TOPS'a kadar NPU Bellek: 32 GB LPDDR5x, anakarta lehimli

32 GB LPDDR5x, anakarta lehimli Depolama: 2 TB NVMe PCIe Gen4 SSD

2 TB NVMe PCIe Gen4 SSD Ekran kartı: Entegre Intel Graphics

Entegre Intel Graphics Portlar: 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 3,5 mm kombo ses jakı

2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 3,5 mm kombo ses jakı İşletim sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Batarya: 81 Wh, 100W PD 3.0 hızlı şarj, belirli test koşullarında 30 saate kadar pil ömrü

Taşınabilirlik ve performans bir arada: 14 inç laptop modelleri 2 hf. önce eklendi

İş laptopu alırken dikkat edilmesi gereken 6 kriter

Tam Boyutta Gör Tüketici sınıfı cihazlar ile profesyonel bir iş laptopu arasındaki farkı belirleyen güncel 6 ana unsur:

Performans ve RAM: Günlük ofis işleri için 16 GB RAM yeterli olurken, yazılım geliştirme ve yoğun çoklu görevlerde 32 GB ve üzeri bellek daha doğru bir tercih. Yazılım geliştirme ve kodlama için kaç GB RAM gerekli? sorusunun cevabı, kullanılan araçlara göre değişse de profesyonel kullanımda 32 GB iyi bir seviye. Taşınabilirlik ve pil: Sık seyahat eden yöneticiler için ağırlık, batarya ve hızlı şarj birlikte değerlendirilmeli. Örneğin Casper Nirvana Z100 ise 1,25 kg ağırlığa sahip. Bu haliyle sık seyahat eden yöneticiler için en hafif laptop seçenekleri arasında yer alıyor. Ekran: Uzun süre çalışacak kullanıcılar için 16:10 ekranlar daha fazla dikey çalışma alanı sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü ve geniş renk gamına sahip paneller ise tasarım ve içerik üretiminde öne çıkıyor. Casper Nirvana Z100'ün QHD ve %100 sRGB ekranı bu sınıfa giriyor. Bağlantılar: USB-C, HDMI, USB-A ve Ethernet gibi bağlantıların cihaz üzerinde bulunması, ofiste adaptör ve dönüştürücü ihtiyacını azaltıyor. Casper Nirvana X750'nin USB-A, USB-C, HDMI, SD kart okuyucu ve Ethernet portlarını birlikte sunması bu açıdan avantaj sağlıyor. Güvenlik ve işletim sistemi: Parmak izi okuyucu, TPM ve kurumsal yönetim desteği şirket bilgisayarlarında önem taşıyor. Kurumsal kullanımda Windows Pro mu macOS mu tercih edilmeli? sorusunda karar, şirketin kullandığı yazılımlar ve IT yönetim altyapısına göre verilmeli; Windows Pro kurumsal yönetim tarafında, macOS ise Apple ekosisteminde öne çıkıyor. Kasa ve soğutma: Alüminyum, magnezyum alaşım ve karbon fiber kasalar taşınabilirlik ile dayanıklılığı dengeliyor. Uzun süre yüksek yük altında çalışan modellerde ise gelişmiş soğutma sistemi ve MIL-STD-810H gibi dayanıklılık testleri dikkate alınmalı.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

İş ve kurumsal kullanım için en iyi iş laptopları

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: