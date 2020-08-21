Türkiye genelinde kurumsal firmaların iş imkanlarından yararlanmak ve ilanlarını takip edebilmek için kullanacağınız isbul.net, kolay kullanılır alt yapısı ve mobil uygulamalarıyla, kısa sürede ilan yayınlamanızı ve ilanlara ulaşmanızı sağlayan profesyonel bir insan kaynakları platformudur. İş arayan ve işvereni bir aya getirerek geniş bir istihdam alanı sağlayan isbul.net aracılığıyla hayalini kurmuş olduğunuz meslek hayatına kısa süre içerisinde dahil olabilirsiniz. Yapacağınız tek şey isbul.net üzerinden bir üyelik oluşturarak iş ilanlarımızı takip etmek olacaktır. Kurumsal firmalar için de çeşitli imkanlar sunmakta olan web sitemiz aracılığıyla iş ilanları yayınlayabilir, dilediğiniz firmanın ilanlarına hızlı başvuruda bulunabilirsiniz.



İsbul.Net’te Nasıl Üyelik Oluşturulur?



Kurumsal bir firma sahibiyseniz ve eleman arıyorsanız ya da uzun süredir çalışma hayatına dahil olmak istiyor ve iş arıyorsanız, size çeşitli imkanlar sunacak olan isbul.net ile artık çok daha hızlı bir şekilde arayışınızı sonlandırabilirsiniz. Kurumsal olarak e-mail adresiniz, cep telefonunuz ve vergi kimlik numaranız ile kısa süre içerisinde üyeliğiniz oluşturabilir, hesabınıza tanımlanan 1 adet ücretsiz ilan yayınlama hakkı ile ilanınızı yayınlayabilirsiniz. İlanınıza yapılan başvuruları hesabınız üzerinden rahatlıkla takip edebilir, size uygun adaylarla iletişim kurabilirsiniz.



İş arayan alanında oluşturacağınız üyelikler için de ad, soy ad ile birlikte e-mail adresiniz ve cep telefonu numaranız yeterli olacaktır. İlanlara rahatlıkla başvurabilmeniz için üyelikleriniz içerisinde bir özgeçmiş hazırlamanız gerekmektedir. Bu özgeçmişler, kişisel bilgilerinizin, eğitim bilgilerinizin, iş deneyimlerinizi detaylı bir şekilde işverene aktaran belgeler olmalıdır. Bu şekilde firmalar tarafından doğru bir şekilde değerlendirilecek ve işe alım süreciniz daha hızlı sonuçlandırılacaktır.



İsbul.net üzerinden yaşamakta olduğunuz bölgede yayımlanan ilanlara rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. İstanbul iş ilanları, Kayseri iş ilanları, Ankara iş ilanları gibi Türkiye genelinde yayınlanmakta olan iş ilanlarına ulaşım sağlayabileceğiniz isbul.net ile Sınıf Öğretmeni, Sekreter, Muhasebe Elemanı, Müşteri Temsilcisi, Elektrik Elektronik Mühendisi gibi her türlü pozisyonda güncel iş ilanlarına kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca size uygun iş ilanlarını favorilerinize ekleyebilir, ilanı yakından takip edebilirsiniz. Firmaları takibe alarak, yayınlamış oldukları ilanlardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Çeşitli kullanım kolaylığı sağlayan isbul.net ile güncel iş ilanlarını takip ederek, dilediğiniz pozisyonda yayınlanmış olan ilanlara başvurunuzu gerçekleştirip, iş hayatına dahil olarak başarı merdivenlerini tırmanabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.