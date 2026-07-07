AI'ın karanlık yüzü: Yerlerini alacak robotları eğitmek için işçilere kamera takıyorlar

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik alanında da önemli atılımların yapılması, iş gücüne katılacak robotların beklenenden de hızlı şekilde hayatımıza girmesine sebep oldu. Bugün Figure AI, Apptronik, Tesla ve Agility Robotics gibi şirketler, fabrikalarda insanların yaptığı işleri devralabilecek robotlar geliştirmek için yarışıyor. Son günlerde ortaya çıkan bilgiler, yapay zekâ ve robot şirketlerinin bu yarışta öne geçmek için her yola başvurabileceğini gösteriyor.

The Guardian tarafından elde edilen bilgilere göre, Hindistan gibi ülkelerde fabrikalarda çalışan işçiler, kendi yerlerini alacak robotları eğitmek için kullanılıyor. Üstelik bunun farkında bile değiller.

İşçilere GoPro Kameralar Takılıyor, Hareketleri Tek Tek Kaydediliyor

The Guardian'ın haberine göre Hindistan başta olmak üzere bazı üretim tesislerinde çalışan işçiler, vardiya boyunca başlarına GoPro benzeri kameralar takmaya başladı. Delhi yakınlarında faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Lalita isimli işçi, fabrikanın bir süre önce tüm çalışanlardan bu kameraları takmasını istediğini söylüyor. Asıl dikkat çekici olan ise çalışanlara bu görüntülerin gerçekte ne amaçla kullanılacağının söylenmemiş olması. Araştırmaya göre toplanan görüntüler, insansı robotları eğitmek için geliştirilen yapay zekâ sistemlerine aktarılıyor.

Burada kullanılan yöntem "egocentric video" (birinci şahıs bakış açısından çekilmiş görüntüler) olarak adlandırılıyor. İşçinin başına yerleştirilen kamera sayesinde robot geliştiricileri, bir insanın yaptığı işi tam olarak onun gözünden görebiliyor. Düğme dikmek, kumaşı katlamak, bir parçayı hassas şekilde yerleştirmek ya da üretim sırasında yapılan küçük el hareketleri gibi binlerce farklı işlem kayıt altına alınıyor.

Daha sonra bu görüntüler, "vision-language-action" olarak adlandırılan yeni nesil yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılıyor. Büyük dil modelleri metinler üzerinden öğrendikleri gibi, bu sistemler de binlerce saatlik insan hareketini analiz ederek belirli görevlerin hangi sırayla ve hangi hareketlerle gerçekleştirildiğini öğreniyor. Amaç ise gelecekte aynı görevleri insansı robotların kendi başına yerine getirebilmesi.

Bu yüzden robot şirketleri açısından yalnızca görüntünün kendisi değil, el hareketlerinin hassasiyeti, nesnelerin nasıl tutulduğu, hata yapıldığında nasıl düzeltildiği ve insanın çevresiyle nasıl etkileşime geçtiği de son derece değerli veriler olarak görülüyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (6 Temmuz 2026) 17 sa. önce eklendi

"Karanlık Fabrikalar" Dönemi Giderek Yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Bu çalışmaların nihai hedefi ise sektörde "karanlık fabrika" olarak bilinen üretim modelinin önünü açmak. Bu modelde üretim hattı neredeyse tamamen robotlardan oluşuyor ve insan müdahalesine çok az ihtiyaç duyuluyor. Fabrikada insanlar bulunmadığı için ışıklandırmaya bile gerek kalmıyor; bu yüzden bu tesisler "karanlık fabrika" olarak adlandırılıyor.

Çinli otomobil üreticisi Zeekr, bu alandaki en dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor. Şirketin yüksek otomasyon seviyesine sahip fabrikalarında araçların önemli bir bölümü artık insan eli değmeden üretilebiliyor. Uluslararası Robot Federasyonu'nun verilerine göre yalnızca 2024 yılında Çin'de yaklaşık 295 bin yeni endüstriyel robot kurulumu gerçekleştirildi. Bu sayı, üretimde otomasyon yarışının ne kadar hızlandığını gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre bugün işçilerin hareketlerini kaydeden sistemler de uzun vadede bu dönüşümün önemli bir parçasını oluşturuyor. Çünkü insansı robotların insanlar kadar esnek çalışabilmesi için önce insanların nasıl çalıştığını öğrenmeleri gerekiyor.

Meta'nın da Benzer Bir Programı Olduğu Biliniyor

Üstelik bu tarz skandal uygulamalar sadece Hindistan ya da Çin gibi ülkelerle de sınırlı değil. Hatta benzer bir tartışma birkaç ay önce Meta'da da gündeme gelmişti. Şirketin dahili olarak test ettiği "Model Capability Initiative (MCI)" isimli sistemin, çalışanların fare hareketlerini, klavye girişlerini ve ekran görüntülerini toplayarak gelecekte bilgisayar başında görev yapabilecek yapay zekâ ajanlarını eğitmek için kullanacağı ortaya çıkmıştı.

Hem Meta örneği hem de üretim tesislerinde ortaya çıkan son uygulamalar, yapay zekâ yarışının yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Şirketler artık yalnızca internetten toplanan verilerle yetinmiyor; insanların günlük çalışma biçimlerini de doğrudan kayıt altına alarak geleceğin yapay zek+a sistemlerini eğitmeye çalışıyor. Bu sırada işçiler ise, yerlerini alacak robotları eğiten gönülsüz ve habersiz araçlar olarak kullanılıyor.

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İşçilere kamera takıp, yerlerini alacak robotları eğitiyorlar

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