Isı bataryalarına dev yatırım: Yapay zekânın enerji sorununa çözüm olabilir

Şirket, elde ettiği yeni kaynağı ABD'deki üretim kapasitesini artırmak, ikinci bir fabrika kurmak ve daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirmek için kullanacağını söylüyor.
Antora'nın "Isı Bataryaları" Elektriği Günlerce Depolayabiliyor
Antora'nın geliştirdiği sistem, geleneksel lityum iyon bataryalardan oldukça farklı çalışıyor. Şirket, teknolojisini basit bir ifadeyle "devasa bir ekmek kızartma makinesi"ne benzetiyor. Sistemde elektrik enerjisi, yüksek dirençli ısıtıcılar aracılığıyla katı karbon bloklarını binlerce derece sıcaklığa kadar ısıtıyor. Bu karbon blokları, enerjiyi günler boyunca ısı şeklinde depolayabiliyor.
Aslında termal enerji depolama fikri yeni değil. Ancak son yıllarda bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren onlarca girişim; seramik tuğlalar, kırılmış kaya parçaları ve taş benzeri endüstriyel atıklar gibi farklı malzemeler kullanarak benzer sistemler geliştiriyor. Çünkü özellikle ağır sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan yüksek sıcaklıktaki ısının elektrikle ekonomik şekilde sağlanması hâlâ önemli bir sorun olarak görülüyor.
İlk Dev Ticari Proje Bu Yıl Devreye Girecek
Antora, yalnızca yatırım toplamakla kalmıyor; geliştirdiği sistemi ticari ölçekte de kullanmaya başladı. Şirket, yaklaşık iki ay önce Güney Dakota'da Poet'e ait bir biyoetanol tesisinde kurduğu 5 gigavat-saat kapasiteli ilk ticari termal bataryasını devreye almaya başladı. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında dünyanın en büyük enerji depolama projelerinden biri olması beklenen bu sistem, rüzgar santrallerinin ürettiği ucuz elektriği depolayarak tesiste mısırın etanole dönüştürülmesi sırasında ihtiyaç duyulan buharı sağlayacak. Böylece tesisin kömürle çalışan kazanlara olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltılmış olacak.
Bu projede dikkat çeken bir diğer unsur ise enerji tarifesi oldu. Antora, yerel elektrik şirketi Otter Tail Power ile birlikte geliştirdiği özel tarife sayesinde, yenilenebilir enerji üretiminin fazla olduğu saatlerde bataryalarını şarj ederek hem daha düşük maliyetle enerji depoluyor hem de elektrik şebekesinin dengelenmesine katkı sağlıyor. Şirket, benzer tarife modellerini ABD'deki diğer elektrik dağıtım şirketleriyle birlikte geliştirmek için de çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.
Veri Merkezleri İçin de Yeni Bir Çözüm Olabilir
Antora'nın hedefi yalnızca fabrikalarla sınırlı değil. Şirket, yeni yatırımla birlikte ABD'nin en büyük veri merkezi işletmecileriyle imzaladığı anlaşmaları da hayata geçirmeyi planlıyor. Antora, biyoyakıt, kimya, gıda ve içecek sektörlerinin yanı sıra veri merkezleri için de çok sayıda proje üzerinde çalıştığını söylüyor.
Yapay zekâ veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı öylesine hızlı artıyor ki, birçok bölgede yeni tesislerin kurulması mevcut elektrik şebekesinin kapasitesi nedeniyle yıllarca gecikebiliyor. Antora'nın üzerinde çalıştığı yeni nesil sistemlerin, hâlihazırda Güney Dakota'daki bulunan 5 gigavat-saatlik projeden 5 ila 10 kat daha büyük ölçeklerde olabileceği belirtiliyor. Bu tür sistemler, elektrik şebekesi üzerindeki yükü azaltırken veri merkezlerinin çok daha kısa sürede devreye alınmasına da yardımcı olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii