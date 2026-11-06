Isı pompaları, termokimyasal enerji depolama ile daha verimli hâle gelebilir

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Oynat Soğuk havalarda verimi düşen ısı pompaları elektrik şebekelerine yük bindiriyor. Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları, ısı pompalarını potasyum karbonat bazlı termokimyasal enerji depolama sistemleriyle birleştirdi. Yapılan simülasyonlar, uygun zamanlarda kimyasal yöntemle depolanan ısının ihtiyaç anında kullanılmasının elektrik tüketimini ciddi oranda düşürdüğünü kanıtlıyor. Geliştirilen bu yöntemle kış aylarında enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Isı pompaları, fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin yerini alabilecek en verimli teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu sistemlerin performansı dış hava sıcaklığına bağlı olduğu için, hava sıcaklığı düştükçe verimlilikleri azalıyor. Bu durum, özellikle soğuk kış günlerinde elektrik şebekesi üzerindeki yükü önemli ölçüde artırabiliyor. ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, şimdi bu soruna dikkat çekici bir çözüm öneriyor.

Araştırmacılar, ev tipi ısı pompalarının potasyum karbonat bazlı termokimyasal enerji depolama sistemleriyle (TCES) birlikte kullanılmasının, gelecekte ısı pompalarını çok daha verimli hâle getirebileceğini savunuyor. Bu tarz bir sistem, özellikle soğuk dönemlerde elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Çünkü önerilen sistemde ısı pompaları, elektrik şebekesinin daha az zorlandığı dönemlerde ısı depolayıp, daha sonra ihtiyaç duyulduğunda kullanabiliyor.

Isı pompalarını termokimyasal enerji depolama sistemleriyle birlikte kullanmak verimliklerini artırabilir

Geleneksel bataryalar elektrik enerjisini doğrudan depolarken, termokimyasal sistemler belirli kimyasal reaksiyonlar üzerinden ısı enerjisini depolayıp daha sonra yeniden kullanılabilir hâle getiriyor. Pennsylvania Üniversitesi araştırmacılarının önerdiği sistemde depolama malzemesi olarak potasyum karbonat (K₂CO₃) kullanılıyor. Bu sistemde, potasyum karbonatın suyla tepkimeye girerek hidratlanması ve ısıtılarak suyunu kaybetmesi (dehidratasyon) prensibinden yararlanılıyor. Depolama işlemi sırasında malzemenin içindeki su uzaklaştırılırken enerji kimyasal potansiyel olarak depolanıyor. Isıya ihtiyaç duyulduğunda ise malzemenin yeniden suyla tepkimeye girmesi sağlanıyor ve bu süreçte ısı açığa çıkıyor.

Önerilen sistemde ısı pompası, soğuk havaların başlamasından çok önce, elektrik şebekesinin daha rahat olduğu dönemlerde termokimyasal depolama ünitesini şarj ediyor. Bu işlem için yaklaşık 80 derece sıcaklığında su gerekiyor. Depolanan enerji daha sonra ihtiyaç duyulduğunda açığa çıkarılarak yaklaşık 35 derece sıcaklığındaki su aracılığıyla binanın radyant ısıtma sistemine aktarılıyor. Böylece ısı pompasının daha düşük verimlilikle çalıştığı ve elektrik talebinin yükseldiği saatlerde, binanın ısıtma ihtiyacının bir bölümü önceden depolanan enerjiden karşılanabiliyor.

Sistemin nasıl sonuç vereceğini görmek için 100'e yakın simülasyon incelendi

Araştırmacılar, önerilen sistemin performansını değerlendirmek için New York koşullarında bulunan, 220 metrekare büyüklüğünde müstakil bir evi modelledi ve 96 farklı simülasyon gerçekleştirdi. Bu simülasyonlarda ısı pompasının performansı, termokimyasal depolama sisteminin özgül ısıtma gücü ve enerji depolama verimliliği gibi değişkenler incelendi. Ayrıca termokimyasal sistemin ve bataryanın şarj-deşarj verimlilikleri de hesaba katıldı. Geleceğe yönelik bu simülasyonlarda, elektriğinin yüzde 95'inin karbonsuz kaynaklardan elde edildiği bir senaryo ele alındı.

Araştırmanın başlangıç senaryosunda, evin ısıtma ihtiyacını karşılamak ve elektrik şebekesine getirilen tüketim sınırını aşmamak için 68 kWh kapasiteli termokimyasal ısı depolama sistemi ve 168 kWh kapasiteli batarya gerektiği hesaplandı. Termokimyasal depolama ile batarya arasında böylesine büyük bir kapasite farkının ortaya çıkmasının sebebi, termokimyasal sistemin yüzde 45'lik şarj verimliliğinin bataryaların yüzde 95'lik verimliliğinin oldukça gerisinde kalması. Bunun nedeni ise sisteme aktarılan enerjinin önemli bir bölümünün depolama sürecinde kullanılabilir ısıya dönüştürülemiyor olması.

Ancak araştırmacılar, ısı pompasının ve termokimyasal depolama ünitesinin performansını değiştirdiklerinde sonuçların da önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekiyor. Burada öne çıkan değişkenlerden biri, ısı pompasının performans katsayısı (COP). COP, bir ısı pompasının tükettiği her 1 kWh elektrik karşılığında kaç kWh ısı üretebildiğini gösteriyor. Özellikle havaların henüz çok soğuk olmadığı dönemlerde COP değerinin yükselmesi, depolama ünitesinin daha az elektrik tüketerek daha fazla ısıyla şarj edilmesini sağlıyor. Bunun yanında termokimyasal depolama sisteminin şarj verimliliğinin artırılması, depolama sırasında kaybedilen enerjinin azaltılmasını sağlıyor. Sistemin özgül ısıtma gücünün yükseltilmesi ise depolanan enerjinin ihtiyaç duyulduğu anda daha hızlı şekilde ısıya dönüştürülmesine imkân tanıyor. Araştırmacıların 96 farklı senaryoda yaptığı değerlendirmeler, bu üç değişkenin iyileştirilmesinin termokimyasal depolamanın toplam sistem içindeki payını önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koyuyor. En elverişli senaryoda termokimyasal depolama ile ulaşılan kapasite 894 kWh seviyesine çıkıyor.

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Araştırmacılar, bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için termokimyasal sistemin şarj verimliliğinin yüzde 45'ten yüzde 65'e çıkarılmasını ve ısı pompasının COP değerinin soğuk iklimlerdeki performans kaybına rağmen en az yüzde 25 artırılmasını iki temel hedef olarak gösteriyor. Bu iyileştirmeler gerçekleştirilebilirse termokimyasal depolama, bugün bataryaların üstlendiği enerji depolama görevlerinin daha büyük bir bölümünü karşılayabilir. Böylece özellikle elektrik talebinin zirveye çıktığı soğuk dönemlerde şebekeye binen yükün azaltılması mümkün olabilir.

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Isı pompaları, termokimyasal depolama ile daha verimli olabilir

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