Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Isı pompalarında kurulumu kolaylaştıran yeni model: Tüm sistem tek ünitede

    Nusku; ısı pompası, sıcak su tankı ve kontrol sistemini tek bir dış ünitede birleştiren yeni prototipini tanıttı. Sistem, kurulum süresini kısaltırken ev içinde alan ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    Isı pompalarında kurulumu kolaylaştıran yeni yaklaşım: Tüm sistem tek ünitede Tam Boyutta Gör
    Isı pompaları son yıllarda özellikle Avrupa’da konut ısıtmasında fosil yakıtların yerini alabilecek en güçlü alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Hava kaynaklı ısı pompaları, dış ortamdan aldığı ısıyı iç mekânlara aktararak yüksek verimlilik sunarken, karbon emisyonlarını da ciddi ölçüde düşürebiliyor. Ancak mevcut sistemlerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, kurulum sürecinin karmaşıklığı ve ev içinde ek alan gerektirmesi. Geleneksel kurulumlarda dış ünitenin yanı sıra iç mekânda sıcak su silindiri ve çeşitli yardımcı ekipmanların yer alması gerekiyor. Bu da hem maliyeti artırıyor hem de kullanıcılar için pratik olmayan bir çözüm ortaya çıkarıyor. İngiltere merkezli girişim Nusku, bu sorunu ortadan kaldıran yeni bir prototipyle ısı pompalarını daha da popüler hâle getirebilecek bir çözüm sunuyor.​​

    Şirketin geliştirdiği sistem, hava kaynaklı ısı pompasını, sıcak su silindirini ve kontrol mekanizmasını tek bir dış ünitede birleştiriyor. Bu “hepsi bir arada” yaklaşım, geleneksel sistemlerde ayrı ayrı bulunan bileşenleri tek bir kompakt yapıda toplayarak kurulum sürecini önemli ölçüde sadeleştiriyor. Böylece ev içinde ekstra alan ayırma ihtiyacı ortadan kalkarken, sistemin kurulumu çok daha kolay ve çabuk hâle geliyor.

    Şirketin CEO’su Russell Murchie’ye göre kullanıcıların önemli bir kısmı, ev içinde sıcak su tankı için yer ayırmak zorunda kalmaktan ve uzun süren kurulum süreçlerinden dolayı ısı pompalarına mesafeli yaklaşıyor. Nusku’nun çözümü ise bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ayrıca sistemin gürültü, maliyet ve performans konusundaki yaygın endişeleri de azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

    Kapalı Döngü Kontrol Mekanizması, Hem Verimliliği Artırıyor Hem Kompresör Ömrünü Uzatıyor

    Teknik açıdan bakıldığında sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, kapalı döngü kontrol mekanizması. İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı tarafından yayımlanan verilere göre bu kontrol sistemi, ısı pompasının açma-kapama döngülerini %25’ten fazla azaltabiliyor. Bu da hem enerji verimliliğini artırıyor hem de kompresör ömrünü uzatıyor. Yapılan modellemeler, sistemin bir ısıtma sezonu boyunca gaz kazanlarıyla benzer konfor seviyesini daha düşük maliyetle sunabildiğini gösteriyor. Özellikle belirli tarifelerle kullanıldığında %30’un üzerinde tasarruf sağlanabildiği ifade ediliyor.

    Sistemin entegre sıcak su çözümü de dikkat çekici. Kompakt yapıdaki su silindiri, daha yüksek sıcaklıkta su depolayıp bunu soğuk suyla karıştırarak yaklaşık 180 litre 40°C sıcak su sağlayabiliyor. Bu yaklaşım, fiziksel tank hacmini büyütmeden yeterli sıcak su kapasitesi elde edilmesini mümkün kılıyor.

    Nusku'nun İnovatif Modeli İçin Saha Testlerine Başlandı

    Henüz prototip aşamasını yeni geride bırakan sistem, teknoloji hazırlık seviyesi (TRL) ölçeğinde 7-8 bandında yer alıyor. Bu da teknolojinin laboratuvar ortamından çıkıp gerçek dünya koşullarında test edildiği ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor. Nitekim sistem şu anda bağımsız test süreçlerinden geçiyor. İlk test sonuçları, sistemin 65°C akış sıcaklığına ulaşabildiğini ve bir gün içinde kurulabildiğini ortaya koyuyor.

    Öte yandan saha testleri de başlamış durumda. Prototipler halihazırda Bristol’deki bazı evlerde deneniyor ve önümüzdeki süreçte İngiltere genelinde daha geniş çaplı testlerin yapılması planlanıyor. Şirket, ticari lansmanın ise önümüzdeki yıl gerçekleşmesini hedefliyor.

    Nusku’nun bu projeyi geliştirmek için yaklaşık 1 milyon sterlinlik bir fon sağladığı, bunun önemli bir kısmının devlet destekli hibelerden geldiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, ısı pompası teknolojisinin daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hâle gelmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle kurulum kolaylığı ve alan tasarrufu gibi faktörler, bu tür sistemlerin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesinde belirleyici olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima gazı nasıl toplanır sigarayı bırakanların yorumları ters r hyundai i20 alınır mı arabayla manzara izlenecek yerler anadolu yakası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum