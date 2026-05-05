Isı pompalarında kurulumu kolaylaştıran yeni model: Tüm sistem tek ünitede

Şirketin geliştirdiği sistem, hava kaynaklı ısı pompasını, sıcak su silindirini ve kontrol mekanizmasını tek bir dış ünitede birleştiriyor. Bu “hepsi bir arada” yaklaşım, geleneksel sistemlerde ayrı ayrı bulunan bileşenleri tek bir kompakt yapıda toplayarak kurulum sürecini önemli ölçüde sadeleştiriyor. Böylece ev içinde ekstra alan ayırma ihtiyacı ortadan kalkarken, sistemin kurulumu çok daha kolay ve çabuk hâle geliyor.

Şirketin CEO’su Russell Murchie’ye göre kullanıcıların önemli bir kısmı, ev içinde sıcak su tankı için yer ayırmak zorunda kalmaktan ve uzun süren kurulum süreçlerinden dolayı ısı pompalarına mesafeli yaklaşıyor. Nusku’nun çözümü ise bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ayrıca sistemin gürültü, maliyet ve performans konusundaki yaygın endişeleri de azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

Kapalı Döngü Kontrol Mekanizması, Hem Verimliliği Artırıyor Hem Kompresör Ömrünü Uzatıyor

Teknik açıdan bakıldığında sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, kapalı döngü kontrol mekanizması. İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı tarafından yayımlanan verilere göre bu kontrol sistemi, ısı pompasının açma-kapama döngülerini %25’ten fazla azaltabiliyor. Bu da hem enerji verimliliğini artırıyor hem de kompresör ömrünü uzatıyor. Yapılan modellemeler, sistemin bir ısıtma sezonu boyunca gaz kazanlarıyla benzer konfor seviyesini daha düşük maliyetle sunabildiğini gösteriyor. Özellikle belirli tarifelerle kullanıldığında %30’un üzerinde tasarruf sağlanabildiği ifade ediliyor.

Sistemin entegre sıcak su çözümü de dikkat çekici. Kompakt yapıdaki su silindiri, daha yüksek sıcaklıkta su depolayıp bunu soğuk suyla karıştırarak yaklaşık 180 litre 40°C sıcak su sağlayabiliyor. Bu yaklaşım, fiziksel tank hacmini büyütmeden yeterli sıcak su kapasitesi elde edilmesini mümkün kılıyor.

Nusku'nun İnovatif Modeli İçin Saha Testlerine Başlandı

Henüz prototip aşamasını yeni geride bırakan sistem, teknoloji hazırlık seviyesi (TRL) ölçeğinde 7-8 bandında yer alıyor. Bu da teknolojinin laboratuvar ortamından çıkıp gerçek dünya koşullarında test edildiği ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor. Nitekim sistem şu anda bağımsız test süreçlerinden geçiyor. İlk test sonuçları, sistemin 65°C akış sıcaklığına ulaşabildiğini ve bir gün içinde kurulabildiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan saha testleri de başlamış durumda. Prototipler halihazırda Bristol’deki bazı evlerde deneniyor ve önümüzdeki süreçte İngiltere genelinde daha geniş çaplı testlerin yapılması planlanıyor. Şirket, ticari lansmanın ise önümüzdeki yıl gerçekleşmesini hedefliyor.

Nusku’nun bu projeyi geliştirmek için yaklaşık 1 milyon sterlinlik bir fon sağladığı, bunun önemli bir kısmının devlet destekli hibelerden geldiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, ısı pompası teknolojisinin daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hâle gelmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle kurulum kolaylığı ve alan tasarrufu gibi faktörler, bu tür sistemlerin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesinde belirleyici olabilir.