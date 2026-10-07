Isı pompasını kurmadan önce evde nasıl görüneceğini gösteren uygulama

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği, teknisyenlerin müşterinin evine yaptıkları ilk ziyaret sırasında ısı pompasının ve boru tesisatının nasıl konumlandırılacağını sanal olarak planlayabilmesi. Böylece sistem kurulmadan önce ekipmanın evde nasıl görüneceği görülebiliyor.
Odanın 3D taramasını yapıyor
Hazırlanan sistem, artırılmış gerçeklik sayesinde gerçek ortamın üzerinde görüntülenebiliyor. Teknisyen gerekli gördüğü noktalarda bileşenlerin konumunu manuel olarak değiştirebiliyor. Daha sonra ofiste çalışan personel de aynı tasarım üzerinde sanal gerçeklik görünümü üzerinden değişiklik yapabiliyor.
Maliyetler de karşılaştırılabiliyor
Uygulama, sahadaki teknisyenlerle ofisteki çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımını da kolaylaştırarak kurulum sürecindeki iş yükünü azaltmayı hedefliyor. Fraunhofer ISE, uygulamanın tamamını veya belirli bileşenlerini yazılım şirketlerinin kullanımına açtı. Şirketler sistemi kendi çözümlerine entegre ederek geliştirebilecek ve ticarileştirebilecek. Bileşen konumlandırma optimizasyonu ve otomatik boru güzergahı oluşturma gibi bazı işlevler lisanslanabilir web servisleri olarak da sunuluyor.
Isı pompalarına yönelik talep Almanya'da ve Avrupa’da hızla artarken sektör aynı zamanda nitelikli çalışan eksikliğiyle karşı karşıya. Proje kapsamında verilen bilgilere göre ısı pompası satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı. Bu kapsamda uygulama, mevcut çalışanlarla daha fazla kurulum gerçekleştirebilmesini sağlamayı amaçlıyor.
Heat Pump PlanAR'ın yanı sıra proje kapsamında şirketlerin kendi çalışma süreçlerini ücretsiz şekilde değerlendirebilmesini sağlayan WESPE-Check adlı çevrim içi araç ve bir bilgi platformu da geliştirildi. Bilgi platformu 5 Ekim 2026 itibarıyla kullanıma açıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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