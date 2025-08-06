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    Işıkla ses dinleyebilen “görsel mikrofon” geliştirildi

    Araştırmacılar, yüzey titreşimlerini ışıkla algılayarak sesi yeniden oluşturan "görsel mikrofon" geliştirdi. Bu yenilik, geleneksel mikrofonların yetersiz kaldığı alanlarda devrim yaratabilir.

    Işıkla ses dinleyebilen “görsel mikrofon” geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Geleneksel mikrofonlar havadaki titreşimleri algılar. Ancak Beijing Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen yeni bir cihaz, sesi tespit etmek için havaya değil, ışığa odaklanıyor. “Görsel mikrofon” adı verilen bu yenilikçi sistem, günlük nesnelerin yüzeyindeki en ufak titreşimleri ışığın yansımasındaki değişiklikleri izleyerek sesi yeniden oluşturabiliyor.

    Araştırma lideri Xu-Ri Yao, yöntemin ışıkla ses yakalamayı basitleştirip maliyeti düşürdüğünü, ayrıca cam gibi engeller arkasındaki seslerin dinlenmesinde büyük avantaj sağladığını belirtti. Bu sistem, ışığın geçebildiği her ortamda, sesin fiziksel olarak iletilmesine gerek kalmadan çalışabiliyor.

    Tek pikselli görüntüleme ile devrim



    Optics Express dergisinde yayımlanan çalışmada, ses algılamada ilk kez tek pikselli görüntüleme yöntemi kullanıldı. Daha önce ışıkla ses yakalama çalışmaları genellikle lazerler ve yüksek hızlı kameralar gibi pahalı ve karmaşık ekipmanlarla yapılırken tek pikselli görüntülemede sadece tek bir ışık detektörü ve uzamsal ışık modülatörü bulunuyor. Bu sistem, hedef yüzeye ışık yansıtarak yüzeyin ses dalgalarına verdiği minik titreşimlerle oluşan parlaklık değişimlerini kaydediyor ve gelişmiş algoritmalarla sesi yeniden oluşturuyor. Ayrıca, tek pikselli dedektörün ürettiği veri miktarının az olması, uzun süreli ya da sürekli ses kaydını kolaylaştırıyor.

    Işıkla ses dinleyebilen “görsel mikrofon” geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, teknolojiyi test etmek için yaprak ve kağıt kart gibi günlük nesneleri titreşim yüzeyi olarak kullandı. Yarım metre uzaklıktan oynatılan sesler (Çince ve İngilizce sayılar ile Beethoven’in “Für Elise” eseri) başarıyla ve net biçimde yeniden oluşturuldu. Kağıt kart, yaprağa göre daha iyi ses kalitesi sağladı. Düşük frekanslı sesler (<1 kHz) oldukça doğru yakalanırken, yüksek frekanslarda hafif bozulmalar oldu; bu bozulmalar sinyal işleme teknikleriyle azaltılabiliyor.

    Kullanım alanı çok geniş

    Araştırmacılar, bu teknolojinin pek çok alanda kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Cam arkasından iletişim, uzaktan çevre takibi, tıbbi gözlem ve gelişmiş endüstriyel tanı uygulamaları potansiyel kullanım alanları arasında. Ancak Yao, sistemin şu anda sadece laboratuvar ortamında ve özel durumlarda kullanıldığını söylüyor.

    Araştırmacılar ayrıca cihazı taşınabilir hale getirmek, hassasiyetini artırmak ve uzun mesafeden güvenilir ses algılamayı mümkün kılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte, uzaktan kalp atışı ve nabız tespiti ya da mikrofon yerleştirmenin mümkün olmadığı kurtarma operasyonları gibi kritik görevlerde yeni çözümler sunması olası.

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