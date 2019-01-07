İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler

işitme cihazı doğuştan ya da sonradan oluşmuş işitme kaybını ortadan kaldırmak için üretilmiş bir tıbbi araçtır. İşitme cihazının en önemli görevlerinden biri de sesleri işitme görevinin yanında anlamlı hale getirmek de vardır. Örneğin kulak sesi duyuyor fakat anlamlı hale getiremiyorsa da işitme cihazına ihtiyaç vardır. İnsanoğlu var olduğundan beri arasındaki iletişim de o kadar önemli olmuştur. Bu iletişimin sağlanması için en önemli organlardan biri de kulak olmuştur. Ancak bazı durumlarda kulağımızın işitme görevini tam yapamadığı olmuştur. İştedoğuştan ya da sonradan oluşmuş işitme kaybını ortadan kaldırmak için üretilmiş bir tıbbi araçtır. İşitme cihazının en önemli görevlerinden biri de sesleri işitme görevinin yanında anlamlı hale getirmek de vardır. Örneğin kulak sesi duyuyor fakat anlamlı hale getiremiyorsa da işitme cihazına ihtiyaç vardır.

İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenlere geçmeden önce “İşitme cihazı nasıl alınır?” kısaca bahsedelim. Öncelikle işitme kaybınızın olduğunu düşünüyorsanız bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanından randevu almalısınız. Kulak Burun Boğaz uzmanı muayenesi sonucunda işitme kaybı tespit edilirse doktorunuz sizi bir odyologa yönlendirecek. Odyolog yapacağı testler neticesinde hangi tür işitme cihazı almanız gerektiğini size söyleyecek. İşitme cihazı alırken en önemli kararları doktorunuz verecek. Örneğin hangi tür işitme cihazı alacağınız, hangi kulağa takılacağı, tek taraflı mı çift taraflı mı olacağı gibi konular doktorunuzun kararıyla olacak. Doktorunuz da işitme cihazına onay verdikten sonra sıra hastaneden heyet raporu alınmasına gelecek. Eğer işitme cihazı alırken SGK katkısından faydalanmak istiyorsanız sağlık kurulu raporunda en az bir Kulak Burun Boğaz uzmanının imzasının da olması gerektiğini unutmayın.

Biraz da işitme cihazının bölümlerinden bahsedelim. İşitme cihazı üç bölümden oluşur. Bunlar mikrofon, amplifikatör ve hoparlördür. Mikrofonun görevi sesleri toplayıp amplifikatöre iletmektir. Amplifikatör ise aldığı sesleri yükseltip kişinin ihtiyacı hale getirerek kulağa iletir. Bazen kişiler işitme cihazını kabullenmekte zorluk yaşasa da son dönemde üretilen işitme cihazları hem ergonomik, hem estetik hem de kişiye özeldir.

İşitme cihazı almak için bütün aşamalardan geçtiyseniz ve de almak için karar verdiyseniz ( işitme cihazını yenilemek isteyenler için de olabilir) sizlere birkaç tavsiyemiz olacak.

İşitme testinizi yapacağınız firmanın da cihazı alacağınız firmanın da güvenilir olduğundan emin olun. Firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Garanti Kartını, alacağınız cihazın kalite belgesini kontrol edin.

Satın aldığınız işitme cihazınızın uluslararası piyasada tanınan bir marka olmasına dikkat edin.

Satış sonrasında firmanın bakım ve onarımla ilgili taahhütlerinin önemli olduğunu unutmayın. Cihazı uzun yıllar kullanacağınızdan firma ile bağlantınızın devam edeceğini bilin. Alacağınız işitme cihazı iyi bir marka/model olsa da firma çalışanlarının sonraki süreçte profesyonel olmasının önemini unutmayın.

Cihazı almaya giderken yanınızda bir tanıdığınızın da olmasına dikkat edin.

Cihazın deneme aşamasında gerçek kulak ölçümü de yapılmasını talep edin. Firmanın bu ölçümde elde ettiği sonucu sizinle paylaşmasını isteyin.

İşitme cihazınızı firmanın ofisinde değil de gerçek hayatta da deneyin. Testin yapıldığı odalar yalıtılmış olduğundan sizi yanıltabilir.

İşitme cihazı alacağınız günlerde sağlık durumunuza dikkat edin. Gribal enfeksiyonlarda ya da boğaz enfeksiyonlarında işitme testinizin ölçüm değerleri de farklı sonuçlar verecektir. Böyle bir durum olursa bu bilgiyi uzmanınıza söylemeyi unutmayın.

İşitme cihazını alırken kendi beğenilerinize göre değil de doktorunuzun sizin durumunuza ve ihtiyacınıza göre belirlediği cihazı alın.

İşitme cihazlarının çok farklı model ve fiyatlarda olduğunu unutmayın. Piyasada hem fiyat hem de model araştırması yapın.

Son alınan cihazın sizin ihtiyacınıza göre programlandığını unutmayın. Kafanıza takılan bütün soruları uzmanına sorun. Yapılan yanlış müdahalelerin size faydasından çok zararının olacağını bilin.