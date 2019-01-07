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İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler

İnsanoğlu var olduğundan beri arasındaki iletişim de o kadar önemli olmuştur. Bu iletişimin sağlanması için en önemli organlardan biri de kulak olmuştur. Ancak bazı durumlarda...
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
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İnsanoğlu var olduğundan beri arasındaki iletişim de o kadar önemli olmuştur. Bu iletişimin sağlanması için en önemli organlardan biri de kulak olmuştur. Ancak bazı durumlarda kulağımızın işitme görevini tam yapamadığı olmuştur. İşte işitme cihazı doğuştan ya da sonradan oluşmuş işitme kaybını ortadan kaldırmak için üretilmiş bir tıbbi araçtır. İşitme cihazının en önemli görevlerinden biri de sesleri işitme görevinin yanında anlamlı hale getirmek de vardır. Örneğin kulak sesi duyuyor fakat anlamlı hale getiremiyorsa da işitme cihazına ihtiyaç vardır.
İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenlere geçmeden önce “İşitme cihazı nasıl alınır?” kısaca bahsedelim. Öncelikle işitme kaybınızın olduğunu düşünüyorsanız bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanından randevu almalısınız. Kulak Burun Boğaz uzmanı muayenesi sonucunda işitme kaybı tespit edilirse doktorunuz sizi bir odyologa yönlendirecek. Odyolog yapacağı testler neticesinde hangi tür işitme cihazı almanız gerektiğini size söyleyecek. İşitme cihazı alırken en önemli kararları doktorunuz verecek. Örneğin hangi tür işitme cihazı alacağınız, hangi kulağa takılacağı, tek taraflı mı çift taraflı mı olacağı gibi konular doktorunuzun kararıyla olacak. Doktorunuz da işitme cihazına onay verdikten sonra sıra hastaneden heyet raporu alınmasına gelecek. Eğer işitme cihazı alırken SGK katkısından faydalanmak istiyorsanız sağlık kurulu raporunda en az bir Kulak Burun Boğaz uzmanının imzasının da olması gerektiğini unutmayın.
Biraz da işitme cihazının bölümlerinden bahsedelim. İşitme cihazı üç bölümden oluşur. Bunlar mikrofon, amplifikatör ve hoparlördür. Mikrofonun görevi sesleri toplayıp amplifikatöre iletmektir. Amplifikatör ise aldığı sesleri yükseltip kişinin ihtiyacı hale getirerek kulağa iletir. Bazen kişiler işitme cihazını kabullenmekte zorluk yaşasa da son dönemde üretilen işitme cihazları hem ergonomik, hem estetik hem de kişiye özeldir.
İşitme cihazı almak için bütün aşamalardan geçtiyseniz ve de almak için karar verdiyseniz ( işitme cihazını yenilemek isteyenler için de olabilir) sizlere birkaç tavsiyemiz olacak.
  • İşitme testinizi yapacağınız firmanın da cihazı alacağınız firmanın da güvenilir olduğundan emin olun. Firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Garanti Kartını, alacağınız cihazın kalite belgesini kontrol edin.
  • Satın aldığınız işitme cihazınızın uluslararası piyasada tanınan bir marka olmasına dikkat edin.
  • Satış sonrasında firmanın bakım ve onarımla ilgili taahhütlerinin önemli olduğunu unutmayın. Cihazı uzun yıllar kullanacağınızdan firma ile bağlantınızın devam edeceğini bilin. Alacağınız işitme cihazı iyi bir marka/model olsa da firma çalışanlarının sonraki süreçte profesyonel olmasının önemini unutmayın.
  • Cihazı almaya giderken yanınızda bir tanıdığınızın da olmasına dikkat edin.
  • Cihazın deneme aşamasında gerçek kulak ölçümü de yapılmasını talep edin. Firmanın bu ölçümde elde ettiği sonucu sizinle paylaşmasını isteyin.
  • İşitme cihazınızı firmanın ofisinde değil de gerçek hayatta da deneyin. Testin yapıldığı odalar yalıtılmış olduğundan sizi yanıltabilir.
  • İşitme cihazı alacağınız günlerde sağlık durumunuza dikkat edin. Gribal enfeksiyonlarda ya da boğaz enfeksiyonlarında işitme testinizin ölçüm değerleri de farklı sonuçlar verecektir. Böyle bir durum olursa bu bilgiyi uzmanınıza söylemeyi unutmayın.
  • İşitme cihazını alırken kendi beğenilerinize göre değil de doktorunuzun sizin durumunuza ve ihtiyacınıza göre belirlediği cihazı alın.
  • İşitme cihazlarının çok farklı model ve fiyatlarda olduğunu unutmayın. Piyasada hem fiyat hem de model araştırması yapın.
  • Son alınan cihazın sizin ihtiyacınıza göre programlandığını unutmayın. Kafanıza takılan bütün soruları uzmanına sorun. Yapılan yanlış müdahalelerin size faydasından çok zararının olacağını bilin.

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PeYLeR. 4 ay en beğenilen
İşitme cihazlarında muazzam bir kâr marjı var. 6 ay evvel bir markanın 9 bin tl fiyata satmaya çalistigi cihaza niyetlenmistim sıkı bir pazarlık ile 7 tl ye anlaştık ve hiç kimseye bu rakama vermediklerini tek kuruş dahi inemeyeceklerini ve bu fiyat bilgisini kimseye soylemememi dile getirdiler. Cihazı 1 hafta denemeyimleyip nihayi karari mi vereceğimi söyledim. Böylece diğer markaların cihazları ile de mukayese ettim 1 hafta boyunca. 1 haftalığına deneyimledigim cihazdan memnun kalmama rağmen aynı düzey performasi veren ve daha ucuza satılan bir diğer markanın ürününu almaya karar verdim. Cihazı almak istemediğimi benzer düzeyde daha uygun birini bulduğumu söyleyince fiyatı 5 bin tl ye kadar çektiler. 9 bin tl den 5 bin tl ye fiyatı cekebildiler ve yinede kâr elde edebildikleri aşikar.
Bu olay sadece işitme cihazı değil tüm sağlık ve medikal ürünleri için geçerli. İnsanlar sağlıklarının derdiydeyken aşırı kâr ticareti güldülmekte. Bunu cimere de yazmama rağmen hiçbir sonuç ve cevap alamadım. Ve devletin 9 bin tl lik cihaz için ödediği rakam ise sadece 650 tl ve bu desteği almakta kolay değil.
İşitme cihazlarında muazzam bir kâr marjı var. 6 ay evvel bir markanın 9 bin tl fiyata satmaya çalistigi cihaza niyetlenmistim sıkı bir pazarlık ile 7 tl ye anl...
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joshbarnes 4 ay
İşte jinky alır. Blue Cross Blue Shield (Texas) aracılığıyla sağlık sigortam var ve planım hiç kullanmadığım bir yararı olan işitme cihazlarını kapsıyor. Benim için tavsiye ettiği işitme cihazı 3 bin 800 dolara mal oldu ve sigortamın ne kadarını ödeyeceğini sordum. Dürüstçe söyledi ki ... bilmiyor. İşe yaradığı gibi, tüm tutarı ön ödemeliyim (ya da finanse ediyordum), daha sonra üçüncü taraf bir biller yaptırıyorlar ve sigortamı bunun için ödüyorlar. Sigorta ödediği para ne olursa olsun, üçüncü taraf biller% 8 kesinti yapar ve bakiye bana iade edilir. Yani, örneğin, eğer sigortam hepsini kapsıyorsa, ~ 3,500 dolar görecektim ve 300 dolar cepten ödeyeceğim. Sigortam sadece 2.500 dolar ödediyse, bunun yerine 2.300 dolar geri alırdım ve cepten 1.500 dolar alırdım. Bunun için bir yol olup olmadığını, sigortamın işitme cihazı için ne kadar para alacağını tam olarak öğrenmesini istedim ve hayır dedi, bunu yapmanın tek yolu buydu.
Nox inro.in/mobdro/ https://inro.in/tutuapp
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burakdc 4 ay
Konu hakkında cok fazla bir bilgim yok ama turkıyede bu is cihazlar cok pahalı oldugundan sanırım bıraz fakir işi yapılıyor ve tek kulağa takılan cihaz seklınde alınıyor oysaki çift kulagımız var ve ıkısıde aynı oranda yaslı yanı masraf x2 yaparak ıkı adet urun alıp cihazları oyle yargılamalıyız yoksa sag ve sol kulaga gelen seslerın faz farkı ıle sesler daha karmasık dahada duyulmaz hale gelebılır. mesela stereo cıft olan hoperlorlerın bırısının kutuplarının ters baglanması gıbı. ayrıca bu cihazlarında samsung telefonlardakı adapt sound ozellıgı gıbı kısının duymakta zorluk cektıgı frekansları detaylı olcum sonucundakı verılere uygun olarak yukselterek kulaga verırse dah verımlı olur kanaatındeyım.
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tbbtl 4 ay
Evet "İşitme cihazlarında muazzam bir kâr marjı var". Ben en çok gözlük sektöründe kar var diye biliyordum. Ancak anneme kulaklık almak üzere bu sektörü inceleyince şaşırdım. Bu sektör gibi bir sektör piyasada bulamazsınız. Hastanedeki tetkiklerden sonra bir rapor alıp kulaklık almak üzere yola çıkıyorsunuz. Ancak normalde şöyle olması lazım. Bir beyaz eşya alacaksınızdır. İnternetten veya bayilerden bröşürünü incelersiniz ve fiyat model seçersiniz. Hangi bayiden alırsanız alın hiç farketmez. Belki biraz fiyat farkı olur. Garantili belgeli bir ürün alırsınız. Kulaklık ise çok farklı. Siz internete girdiğinizde markaları bulabilirsiniz ancak fiyatlar yok. Telefonlada öğrenemiyorsunuz. İlk girdiğiniz yerden almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bakıyım çıkıyım olmuyor. Deneme yapmak zorundasınız. Bu da uzun bir süre alıyor (Evede gelebiliyorlar).Böyle kaç yer gezebilirsiniz. Zaten hastalar genelde belli bir yaşın üstü. Diz ağrısı bel ağrısı. Dolayısı ile ilk girdiğiniz yerden almak zorunda kalıyorsunuz. Anormal kar marjı var. 3500 tl lik ürünü çok rahat 2000-2250 tl ye alabiliyorsunuz. Hepsi farklı fiyat veriyor. Bence bu oynaklığın en büyük sebebi bu firmaların denetlenmemesi. Belki kağıt üstünde bazı şeyler düzgün olabilir. Ben anneme aldığım kulaklığa fatura kestiremedim. Zorla istememe rağmen bana sadece sigorta evrağı verdiler. Ondada firma yazmıyor. Hastanın sigortadan alacağı paranın evrağı. Hangi kurum ilgileniyorsa bu firmalar fatura kesmiyor. Sattığı cihazın garanti belgesini onaylayıp size vermiyor.
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PrestigeMan 4 ay tbbtl
Tüm kapıları çaldım hastane hastane özel de olmak üzere en son amerikan hastanesine gittim bu özellerde dokuna kadar soyuyor birşey yaptıkları yok aklınıza ne geliyorsa bütün testlere de girdim çözümü yok dedi hepsi
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PeYLeR. 4 ay en beğenilen
İşitme cihazlarında muazzam bir kâr marjı var. 6 ay evvel bir markanın 9 bin tl fiyata satmaya çalistigi cihaza niyetlenmistim sıkı bir pazarlık ile 7 tl ye anlaştık ve hiç kimseye bu rakama vermediklerini tek kuruş dahi inemeyeceklerini ve bu fiyat bilgisini kimseye soylemememi dile getirdiler. Cihazı 1 hafta denemeyimleyip nihayi karari mi vereceğimi söyledim. Böylece diğer markaların cihazları ile de mukayese ettim 1 hafta boyunca. 1 haftalığına deneyimledigim cihazdan memnun kalmama rağmen aynı düzey performasi veren ve daha ucuza satılan bir diğer markanın ürününu almaya karar verdim. Cihazı almak istemediğimi benzer düzeyde daha uygun birini bulduğumu söyleyince fiyatı 5 bin tl ye kadar çektiler. 9 bin tl den 5 bin tl ye fiyatı cekebildiler ve yinede kâr elde edebildikleri aşikar.
Bu olay sadece işitme cihazı değil tüm sağlık ve medikal ürünleri için geçerli. İnsanlar sağlıklarının derdiydeyken aşırı kâr ticareti güldülmekte. Bunu cimere de yazmama rağmen hiçbir sonuç ve cevap alamadım. Ve devletin 9 bin tl lik cihaz için ödediği rakam ise sadece 650 tl ve bu desteği almakta kolay değil.
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JoeyBane 4 ay
Eğer merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey olursa bu başlık altında sorabilirsiniz. Hacettepe mezunu bir odyometrist olarak kafanızdaki soru işaretlerini seve seve çözümlerim
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PrestigeMan 4 ay JoeyBane
ahh ahh keşke benim problemim çözülse 10 11 sene geçti sağ kulagim duymuyor tinutus a yakalandım sürekli çınlıyor
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sekerbaba61 4 ay
Evet işitme cihazları çok gelişti fakat her türlü kayip veya hasar için uygun olamayabiliyorlar. Mesela "İşitme cihazının en önemli görevlerinden biri de sesleri işitme görevinin yanında anlamlı hale getirmek de vardır." Bu görevi yapmalarına rağmen yine de çözüm olmuyor. Yaklaşık 10 yıldır işitsel nöropati spektrum bozukluğu yaşıyorum (duyduğumu anlamıyorum) hangi doktora uzmana vs gitmişsem sonuç aynı. Yurtdışında da çözümü yok deniliyor. Bu teşhis konulup da işitme cihazı ile sorunu aşan var mı acaba?
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