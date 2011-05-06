İşlemci pazarı ilk çeyrekte %1.6 büyüdü

IDC hazırladığı yeni bir raporda birinci çeyrek işlemci satışlarını masaya yatırdı. Hazırlanan çalışmaya göre, geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında işlemci satışları %1.6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemi ile dikkate alındığında ise artığın %7.4 seviyesinde olduğu belirtiliyor. PC işlemcileri için yapılan çalışma kapsamında Intel sahip olduğu %80.8 oranındaki pazar payı ile açık ara liderliğini sürdürürken, AMD'nin %18.9, VIA'nın ise %0.2 paya sahip olduğu rapor edildi.

Firma ve segment bazındaki değerlendirmelere baktığımızda ise Intel'in dizüstü bilgisayar pazarındaki payı %86.3, masaüstü işlemci pazarındaki payı %72.4 ve sunucu/iş istasyonu pazarındaki payı %93.9, AMD'nin pazar payıı ise aynı segmentler için sırasıyla %18.9, %27.4 ve %6.1 olarak açıklandı. Tahminlerin üzerinde gerçekleşeyen büyüme hızıyla birlikte IDC, 2011 beklentilerini yükselterek büyüme tahminini %10.1'den %10.3'e yükseltti.